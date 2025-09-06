6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los alimentos que afectan negativamente a la longevidad y debés evitar

Una dieta balanceada de frutas y verduras, acompañada de ejercicios diarios, es clave para evitar problemas de salud a largo plazo.

Por
Los alimentos indispensables para una dieta saluble y tener más años de vida según una investigación de Harvard.

Los alimentos indispensables para una dieta saluble y tener más años de vida según una investigación de Harvard.

Pexels

La Universidad de Harvard realizó una investigación y publicó un listado de aquellos alimentos que no solo son malos para el organismo, sino que restan años de vida y aceleran el proceso de envejecimiento. Una dieta saludable es uno de los factores con mayor impacto en la longevidad, estado físico y mental, por lo que los científicos recomiendan estar alejado de los excesos, para así tener un bienestar más duradero.

Este electrodoméstico debe usarse con precaución.
Te puede interesar:

El electrodoméstico que es muy peligroso para la salud: los motivos

Hasta el momento, los investigadores no encontraron el secreto de la eterna juventud, pero sí han identificado hábitos que ayudan a las personas a llegar a una mejor vejez. De acuerdo con los investigadores, una alimentación basada en frutas y verduras se asocia a mejores resultados de salud y longevidad. Según Harvard, existen algunos alimentos que no pueden faltar en la dieta diaria de las personas, ya que aumentan las probabilidades de envejecer bien y tener un mejor organismo más saludable.

Qué alimentos no debés consumir para no restar tu longevidad

Estos son los alimentos clave para mantenerse joven, según Harvard:

  • Frutas.
  • Verdura.
  • Granos integrales.
  • Legumbres.
  • Frutos secos.
  • Grasas insaturadas.
  • Lácteos bajos en grasa (moderación).
Vitamina C frutas y verduras.jpg

“Una dieta saludable proporciona a las células fuentes vitales de energía y las mantiene estables y funcionando correctamente. Los alimentos saludables fortalecen las células inmunitarias, que defienden contra infecciones y otras amenazas para la salud, protegen a otras células del daño y ayudan al cuerpo a reparar o reemplazar las células dañadas”, explican los investigadores de Harvard.

Actividad Familiar
Llevar un estilo de vida socialmente activo se convierte en un factor clave para un envejecimiento saludable.

Llevar un estilo de vida socialmente activo se convierte en un factor clave para un envejecimiento saludable.

Los alimentos que envejecen el cuerpo, según Harvard:

Por otro lado, los científicos recomiendan eliminar de la dieta alimentos que no solo restan años de vida, sino que aceleran el envejecimiento. Entre los alimentos que restan años de vida se encuentran:

  • Bebidas azucaradas: las gaseosas y jugos industriales que contienen azúcar son altamente dañinos para el organismo, y están asociados con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.
  • Carnes rojas: cuando se consume en exceso, puede incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y padecer ciertos tipos de cánceres.
  • Grasas trans: están presentes en aquellos alimentos fritos, ultraprocesados y pasteles. Estos aumentan la inflamación y el daño celular.
  • Sodio: el exceso de sal puede provocar varias enfermedades, como las cerebrovasculares, cardíacas y la hipertensión. Por eso, su consumo debe ser moderado.
  • Carnes procesadas: los embutidos, salchichas y otros productos industrializados contienen conservantes que incrementan la probabilidad de obesidad, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luego del desayuno, puede repetirse el lavado con precauciones simples.

Por qué hay que cepillarse los dientes antes de desayunar

Una instructora reveló la mejor postura para perder peso.

La mejor postura de yoga para perder peso: cualquier persona la puede hacer

Los síntomas neurológicos sutiles frecuentemente se confunden con condiciones temporales.

Una mujer tenía un dolor en el ojo y creyó que solo era un tic, pero el médico reveló lo peor

El entrenadorde 69 años estuvo tres días internado.

Miguel Ángel Russo fue dado de alta tras superar una infección urinaria

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto  

Llegar a los 100 años: estos son los dos deportes que más benefician a la longevidad

Este es el tipo de yoga ideal para los adultos mayores.

El tipo de yoga para adultos mayores ideal para fortalecer músculos, mejorar flexibilidad y ganar equilibrio

Rating Cero

De qué se trata este impactante documental sobre ciberacoso.
play

Es un perturbador documental de Netflix y está basado en un caso real: lo tenésque ver

Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata

El estreno de Aema refleja cómo las series de Netflix continúan ganando relevancia en el público occidental y especializado.
play

Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es de las miniseries más resonantes del catálogo

 Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras, desde cómo fue sobrevivir al huracán Katrina hasta cómo la ciudad y sus vidas han cambiado para siempre, una miniserie que ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

Con solo 3 capítulos: Netflix estrenó Katrina, contra viento y marea, el documental que sorprende a todos

Las nuevas Películas que se suman al catálogo de Netflix
play

Este estreno con Christian Bale, Margot Robbie y hasta Taylor Swift llegó a Netflix y es sensación: de cuál se trata

La empresaria sumó un auto más a su flota.

Wanda Nara sorprendió con su nuevo auto de alta gama: así lo personalizó con moños rosas

últimas noticias

Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata

Hace 9 minutos
Mantener el cargador enchufado sin uso implica ciertos riesgos y un consumo energético silencioso.

Los riesgos de dejar el cargador del celular enchufado

Hace 10 minutos
play
El estreno de Aema refleja cómo las series de Netflix continúan ganando relevancia en el público occidental y especializado.

Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es de las miniseries más resonantes del catálogo

Hace 10 minutos
Este electrodoméstico debe usarse con precaución.

El electrodoméstico que es muy peligroso para la salud: los motivos

Hace 11 minutos
Pekerman es el DT más exitoso en la historia de los Mundiales juveniles.

Este será el líder de la Selección argentina tras el retiro de Messi, según Pekerman

Hace 12 minutos