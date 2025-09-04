Este hábito te toma solo 15 minutos al día y favorece la longevidad: de cuál se trata

Realizar esta actividad reduce el riesgo de muerte prematura. Es algo simple que protege al corazón y fortalece la mente.

Un reciente estudio científico dió a conocer que dedicar apenas un cuarto de hora diario a una actividad sencilla puede marcar la diferencia en la expectativa de vida. Se trata de un hábito accesible, gratuito y con impacto directo en la salud cardiovascular y cerebral.

Durante años, las recomendaciones oficiales sugerían acumular al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado para mantener el bienestar físico. Aún así, nuevas investigaciones muestran que tiempos más reducidos, si se realizan con la intensidad adecuada, también generan resultados significativos en la prevención de enfermedades crónicas y en la reducción de la mortalidad temprana.

La caminata rápida, practicada de forma constante, se está haciendo un lugar como una de las prácticas más efectivas para mejorar la calidad de vida. Con beneficios comprobados en el control del peso, la regulación del azúcar en sangre y la protección de la función cognitiva , se ubica como una estrategia clave para promover la longevidad.

La investigación realizada en la Universidad de Vanderbilt, publicada en el American Journal of Preventative Medicine, demostró que quienes caminan a paso rápido durante al menos 15 minutos diarios reducen hasta un 20 % el riesgo de mortalidad prematura. Este hallazgo cobra relevancia frente al modesto 4 % de reducción observado en quienes caminan lentamente durante más de tres horas semanales.

Los expertos señalan que la velocidad de la marcha influye de manera decisiva. Al caminar con ritmo sostenido, los vasos sanguíneos se relajan y dilatan, disminuyendo la presión arterial y reduciendo la probabilidad de insuficiencia cardíaca, arritmias y diabetes tipo 2. Además, este tipo de actividad estimula el sistema inmunológico, favorece la salud vascular y contribuye a mantener niveles adecuados de colesterol.

CAMINAR 16-11-24.png

Los beneficios no se limitan al cuerpo. El movimiento diario también favorece la estructura cerebral, ayudando a prevenir el deterioro cognitivo y disminuyendo el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sumado a esto, mejora la calidad del sueño y reduce la inflamación, dos factores directamente relacionados con la longevidad.

Para saber si el ritmo es el correcto, especialistas del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido recomiendan una referencia que es muy fácil ubicar. Según los expertos, debería ser posible mantener una conversación mientras se camina, pero no cantar. También se puede recurrir a un metrónomo para ajustar el paso y asegurar la intensidad adecuada.

Integrar la caminata en la rutina diaria no requiere grandes cambios. Hacerla al aire libre antes de comenzar la jornada laboral, aprovechar traslados o sumarla a actividades recreativas son estrategias efectivas. Mantener la postura erguida, coordinar el movimiento de brazos con las piernas y practicar respiración consciente potencian aún más los efectos de este hábito que, con solo 15 minutos al día, puede prolongar y mejorar la vida.