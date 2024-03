Cuáles son los 10 mitos más habituales del vino: ¿son todos reales?

La verdad es que no todo el vino está destinado a ser guardado o beberse joven , la calidad del mismo no está relacionada con las piernas o lágrimas en copa o el vino afrutado no necesariamente es dulce. Es importante discernir algunos de estos mitos y basarnos en los hechos.

Una enóloga mexicana desmitifica fábulas y creencias populares en el mundo vitivinícola que te contamos a continuación; aunque la mejor manera de entenderlo es bebiéndolo e indagando en los distintos tipos y estilos que existen.

vino - asado

Los 10 mitos más comunes del vino y qué tan reales son

¿Se pueden hacer vinos blancos de uvas tintas?

Si, el mejor ejemplo es el Champagne, que nace de la fusión de dos uvas tintas y una blanca (Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay). De hecho, es muy común elaborar vinos blancos con uvas tintas. Solo se deja menos tiempo el contacto de la piel con el jugo durante la vinificación para que agregue poco o nulo color.

¿Entre más viejo es un vino es mejor?

No necesariamente. Hay vinos que son elaborados de manera exclusiva para beberse jóvenes y se pueden discernir fácilmente porque usualmente son de taparrosca o corcho sintético. Un vino de guarda tiene que tener cierta crianza o barrica para que pueda incrementar su capacidad de calidad al envejecer.

¿El vino tinto siempre debe tomarse a temperatura ambiente?

¿Ambiente de dónde? ¿De un lugar de playa o montaña? La información general dice que esta noble bebida se debe tomar entre 10 °C y 14 °C , pero actualmente está muy de moda refrescarlos en el refrigerador o en hielera antes de degustarlos, acción que es recomendada en tintos y blancos. Sin embargo, hay que tener en cuenta no dejarlo mucho tiempo. Recordemos que el frío inhibe al vino, las sensaciones que genera en la boca y sus aromas. Tomemos en cuenta que los sabores se sentirán poco a poco según vaya tomando temperatura.

¿Vinos en caja, lata o tetra pak son siempre vinos de mala calidad?

¡Nunca hay que juzgar el vino por su envase! Se pueden encontrar gloriosos vinos en caja así como vinos de calidad media o baja en botella. El envase no define la calidad de la bebida a base de uvas. Muchos productores actualmente buscan más opciones ecológicas, donde durante el envío a otros lugares, resistan más que el vidrio.

vino caja o botella

¿Las piernas o lágrimas del vino son el cuerpo del vino?

No. Aunque esta creencia era popular en el pasado, lo cierto es que el cuerpo del vino se debe determinar en la boca y no con el sentido de la vista. Las piernas o lágrimas del vino muestran la densidad del líquido al caer, la cual responde al tipo de alcohol y otros elementos organolépticos que sí están vinculados con el cuerpo, pero no lo describen. Siendo así los vinos que más alcohol contienen pueden mostrar lágrimas más lentas que vinos con una cantidad menor de alcohol. Hablar del cuerpo del vino es hablar de la relación entre el alcohol, la acidez y astringencia, el amargor y el tono dulce.

¿Los vinos de taparrosca son inferiores a los vinos de corcho?

No necesariamente, hay vinos de calidad única que llevan taparrosca. Por ejemplo, existen muchos países que están muy acostumbrados a beber vinos de alta gama con taparrosca como Australia y Nueva Zelanda. En cambio hay otros lugares más tradicionales que no les gusta y asocian al corcho con calidad. Esto no es necesariamente real, el vino simplemente precisa estar herméticamente cerrado en botella para evitar oxidación y esto se logra eficazmente con la taparrosca.

vinos tapa y corcho

¿Un vino afrutado es un vino dulce?

Todos los vinos son frutados ya que se originan en una fruta, la uva. El vino, gracias a su vinificación posee muchos aromas a frutas, pero eso no significa que tengan que ser empalagosos, podes tener un vino seco o de muy bajo nivel de azúcar y encontrar perfumes frutales en la copa y en el paladar.

¿Los vinos espumosos siempre se deben de servir en copas flauta?

¡No! La copa flauta es muy elegante, pero su forma limita la captación de las fragancias que puedan tener. Cuando tenes vinos espumosos de alta calidad, como son el Champagne o Cava, es mejor servirlos en copas donde puedan sentirse mejor estos aromas o sensaciones, como son las copas de boca mas comprimidas.

¿Los vinos de mezclas de uvas son inferiores a los vinos de una sola uva?

No. La realidad es que hay muchos vinos muy reconocidos a nivel mundial que responden a mezclas de varias uvas, como lo son los grandes de Burdeos o los del Ródano en Francia. Muchas botellas pueden tener mas de 12 uvas en ellas, que fueron elegidas sutilmente por el enólogo para crear un vino de gran calidad, rico en aromas y sensaciones.

vino en copa

¿Cómo debe guardarse en el refrigerador el vino que no se consumió?

El vino que ya se abrió estará mejor conservado si se guarda en la heladera. Lo más importante para conservar el vino es que, una vez abierto, se ubique la botella en vertical en el refrigerador y bien tapada con su mismo corcho o algún tapón especial. El tenerla de esta forma va a generar que el contacto con el oxígeno sea bajo y así tendrá una oxidación más rítmica. De esta manera el vino abierto podrá durarte en buen estado de 3 a 5 días, por lo menos.