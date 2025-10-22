22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Un experto en longevidad reveló el secreto número uno de los desayunos para vivir 100 años

El especialista estudió a las comunidades más longevas del mundo y le sorprendió cómo se alimentan al incio el día.

Por
Una costumbre sencilla que puede extender la esperanza de vida.

Una costumbre sencilla que puede extender la esperanza de vida.

Pexels
  • Un especialista en longevidad destacó la importancia del desayuno como base para una vida larga y saludable.
  • Según su investigación, las personas que superan los 100 años comienzan el día con alimentos simples, naturales y ricos en fibra.
  • En las llamadas “zonas azules” del mundo, el desayuno se compone de vegetales, legumbres y cereales integrales, en lugar de productos ultraprocesados.
  • Dan Buettner explicó que una alimentación equilibrada desde la mañana ayuda a mantener energía, saciedad y buena salud metabólica.
Te puede interesar:

Discapacitados, trabajadores y familias marchan al Congreso: "Es desesperante e insostenible"

Comenzar el día con una comida equilibrada puede marcar una diferencia muy importante en la salud y la esperanza de vida. Así lo asegura Dan Buettner, investigador reconocido por su estudio sobre las llamadas “zonas azules”, regiones del planeta donde las personas alcanzan edades avanzadas con vitalidad. Su conclusión es que el secreto de la longevidad está en desayunar de forma sencilla, natural y basada en plantas.

Lejos de los hábitos típicos de los países industrializados, donde predominan los cereales ultraprocesados y las comidas cargadas de grasa, las poblaciones más longevas se inclinan por opciones saladas, con alto contenido en fibra y de bajo impacto glucémico. Estos alimentos no solo aportan energía sostenida durante la jornada, sino que también favorecen la salud digestiva y cardiovascular.

Buettner, autor y divulgador de la serie documental Vivir 100 años: el secreto de las zonas azules, observó que los habitantes de regiones como Okinawa, Nicoya o Cerdeña comparten una rutina alimentaria centrada en la naturalidad y la moderación. Para él, ese primer plato del día es mucho más que una costumbre: es un reflejo del estilo de vida que mantiene a las personas activas y saludables durante décadas.

jubilados.jpg
Cómo es la dieta de la longevidad que te ayuda a tener más años de vida

Cómo es la dieta de la longevidad que te ayuda a tener más años de vida

Qué dijo Dan Buettner sobre el secreto para que el desayuno beneficie la longevidad

En una reciente publicación en sus redes sociales, Dan Buettner remarcó que los desayunos de quienes viven más de 100 años se caracterizan por su sencillez y su alto contenido de fibra. Según explicó, “los desayunos de las personas que más viven no incluyen cereales azucarados ni panceta, ya que son simples, naturales y nutritivos”.

El especialista contrastó esta costumbre con la típica alimentación matutina de Estados Unidos, donde los desayunos suelen estar compuestos por huevos, panceta o cereales industriales. Estas opciones, advirtió, contienen grandes cantidades de grasa saturada y azúcar refinada, lo que a largo plazo afecta el metabolismo y favorece enfermedades crónicas.

En cambio, en las zonas más longevas del mundo, como Okinawa en Japón, Nicoya en Costa Rica y Cerdeña en Italia, los habitantes comienzan el día con platos salados elaborados a base de legumbres, arroz, pan integral con palta o sopas vegetales. La clave, explicó Buettner, está en “empezar el día con un desayuno rico en fibra y basado en plantas que sacia, aporta energía y mantiene estables los niveles de glucosa hasta el almuerzo”.

dieta-saludable.jpg

Los alimentos ricos en fibra, como los cereales integrales, las frutas y las legumbres, ayudan a regular el colesterol, estabilizan el azúcar en sangre y prolongan la sensación de saciedad, reduciendo el consumo excesivo de calorías a lo largo del día.

El investigador destacó que no es necesario hacer cambios drásticos ni invertir en productos caros. Más bien, se trata de recuperar los hábitos alimentarios de generaciones anteriores, donde se priorizaban los ingredientes reales, cocinados en casa y con bajo contenido de azúcar. “Los desayunos de las zonas azules no son muy elaborados ni requieren suplementos. Estos son alimentos simples y llenos de nutrientes”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La manzana se mantiene entre las frutas más consumidas del mundo.

Esto le pasa al cuerpo si comés manzana todos los días: te sorprenderá

Esta rutina de fuerza solo te toma 20 minutos por día.

La rutina corta que explota tu fuerza al máximo con entrenar 2 veces por semana: dura pocos minutos

La historia detrás del empresario que tuvo un gran problema de Salud

Practicaba triatlón y llevaba una vida saludable, pero un síntoma lo cambió todo: el médico reveló lo peor

La forma en que cada persona se alimenta, se mueve, duerme y se relaciona influye directamente en cómo envejece su cuerpo.

Si cumplis estas 4 condiciones podrías vivir hasta los 95 años según un experto en longevidad

Lo que parecía una simple señal de cansancio se convirtió en una tragedia.

Cuando su hijo le decía que veía borroso pensó que era cansancio, pero un diagnóstico reveló lo peor

Estos ejercicios son ideales para fortalecer diferentes áreas del cuerpo.

La serie súper corta de ejercicios para tonificar los brazos, muslos y abdomen

Rating Cero

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

Conocé los detalles del divorcio de los papás de la reconocida cantante y actriz

Cómo fue el divorcio de los padres de Miley Cyrus tras décadas de estar juntos

Ahora, llegó a gran N roja Ni una palabra, la película de suspenso y drama de 2001 que fue tendencia en pantalla grande y, actualmente, escaló rápidamente entre las más vistas. 
play

De qué se trata Ni una palabra, la película de suspenso con actores destacados que ahora está en Netflix

One Punch-Man es un fenómeno que ha captado la atención del público debido a su enfoque original. Ambientado en un mundo donde los héroes son profesionales con clasificaciones establecidas, la historia presenta al aparentemente sencillo Saitama, un héroe invencible.
play

One Punch-Man llega con una nueva temporada a Netflix: de qué se trata

Yanina Latorre se cansó de Wanda Nara y decidió exponerla en vivo.

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: "Sos tan zorra..."

últimas noticias

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Hace 12 minutos
El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.

Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

Hace 22 minutos
El gobierno peruano declaró la emergencia para contener las protestas.

Perú declaró el estado de emergencia en Lima por la ola de violencia e inseguridad

Hace 58 minutos
Corea del Norte lanzó los misiles antes del viaje de Donald Trump.

Corea del Norte lanzó misiles balísticos en la previa del viaje de Trump a Asia

Hace 1 hora
En agosto la actividad económica registró una suba interanual del 2,4%

En agosto, la actividad económica registró una suba interanual del 2,4% gracias a la intermediación financiera

Hace 1 hora