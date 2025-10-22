Un experto en longevidad reveló el secreto número uno de los desayunos para vivir 100 años

El especialista estudió a las comunidades más longevas del mundo y le sorprendió cómo se alimentan al incio el día.

Comenzar el día con una comida equilibrada puede marcar una diferencia muy importante en la salud y la esperanza de vida. Así lo asegura Dan Buettner, investigador reconocido por su estudio sobre las llamadas “zonas azules”, regiones del planeta donde las personas alcanzan edades avanzadas con vitalidad. Su conclusión es que el secreto de la longevidad está en desayunar de forma sencilla, natural y basada en plantas.

Lejos de los hábitos típicos de los países industrializados, donde predominan los cereales ultraprocesados y las comidas cargadas de grasa, las poblaciones más longevas se inclinan por opciones saladas, con alto contenido en fibra y de bajo impacto glucémico. Estos alimentos no solo aportan energía sostenida durante la jornada, sino que también favorecen la salud digestiva y cardiovascular.

Buettner, autor y divulgador de la serie documental Vivir 100 años: el secreto de las zonas azules , observó que los habitantes de regiones como Okinawa, Nicoya o Cerdeña comparten una rutina alimentaria centrada en la naturalidad y la moderación. Para él, ese primer plato del día es mucho más que una costumbre: es un reflejo del estilo de vida que mantiene a las personas activas y saludables durante décadas.

Cómo es la dieta de la longevidad que te ayuda a tener más años de vida

Qué dijo Dan Buettner sobre el secreto para que el desayuno beneficie la longevidad

En una reciente publicación en sus redes sociales, Dan Buettner remarcó que los desayunos de quienes viven más de 100 años se caracterizan por su sencillez y su alto contenido de fibra. Según explicó, “los desayunos de las personas que más viven no incluyen cereales azucarados ni panceta, ya que son simples, naturales y nutritivos”.

El especialista contrastó esta costumbre con la típica alimentación matutina de Estados Unidos, donde los desayunos suelen estar compuestos por huevos, panceta o cereales industriales. Estas opciones, advirtió, contienen grandes cantidades de grasa saturada y azúcar refinada, lo que a largo plazo afecta el metabolismo y favorece enfermedades crónicas.

En cambio, en las zonas más longevas del mundo, como Okinawa en Japón, Nicoya en Costa Rica y Cerdeña en Italia, los habitantes comienzan el día con platos salados elaborados a base de legumbres, arroz, pan integral con palta o sopas vegetales. La clave, explicó Buettner, está en “empezar el día con un desayuno rico en fibra y basado en plantas que sacia, aporta energía y mantiene estables los niveles de glucosa hasta el almuerzo”.

dieta-saludable.jpg

Los alimentos ricos en fibra, como los cereales integrales, las frutas y las legumbres, ayudan a regular el colesterol, estabilizan el azúcar en sangre y prolongan la sensación de saciedad, reduciendo el consumo excesivo de calorías a lo largo del día.

El investigador destacó que no es necesario hacer cambios drásticos ni invertir en productos caros. Más bien, se trata de recuperar los hábitos alimentarios de generaciones anteriores, donde se priorizaban los ingredientes reales, cocinados en casa y con bajo contenido de azúcar. “Los desayunos de las zonas azules no son muy elaborados ni requieren suplementos. Estos son alimentos simples y llenos de nutrientes”, concluyó.