Cuáles son las mejores estancias para pasar un día de campo en Buenos Aires

A veces resulta necesario hacer una pausa frente al ritmo acelerado, el ruido y el asfalto. Por fortuna, no es indispensable recorrer largas distancias para hallar un espacio de descanso. A menos de dos horas de la ciudad, se encuentran estancias, hoteles rurales y casonas antiguas que combinan naturaleza, historia y serenidad. Estos refugios permiten una inmersión inmediata en paisajes verdes, brindando una desconexión rápida del entorno urbano.

La oferta de alojamientos cercanos es amplia y se ajusta a distintos tipos de viajeros. Existen opciones exclusivas para adultos, pensadas para garantizar tranquilidad y privacidad, así como propuestas familiares que incluyen actividades recreativas y servicios orientados al disfrute conjunto. Pese a sus diferencias, todos comparten la intención de ofrecer descanso, buena gastronomía y un ambiente sofisticado sin excesos.

El rasgo que une a estas casonas es su capacidad para invitar a los visitantes a “desenchufar sin irse tan lejos”. Representan alternativas ideales para escapadas de fin de semana o retiros breves, donde se reduce el tiempo de traslado y se amplía el de relax. Su arquitectura con historia y el entorno natural que las rodea generan el escenario perfecto para renovar energías y reconectar con la calma.

La Florida Casa Pueblo es un hotel boutique que conserva el encanto de una casona construida en 1900, ubicada en el corazón del centro histórico de San Antonio de Areco. Con solo cuatro habitaciones, el alojamiento combina intimidad y calidez, ofreciendo también espacios comunes como una sala de estar, una pileta y un jardín perfecto para leer bajo la sombra de los árboles. Cada rincón destaca por su diseño artesanal, con detalles en madera elaborados por su dueña, Delfina Gismondi, quien imprimió su sello personal en la ambientación del lugar.

Atravesar los portones de hierro del Hotel del Casco equivale a viajar en el tiempo y sumergirse en la elegancia de una época dorada. El edificio, un palazzo neoclásico restaurado con precisión, conserva la majestuosidad de las antiguas residencias porteñas. Con veinte habitaciones decoradas con arañas de cristal y muebles antiguos, el hotel ofrece un ambiente distinguido y acogedor. A solo veinte kilómetros del centro de Buenos Aires, resulta ideal para quienes buscan una experiencia de lujo, privacidad y sofisticación en un entorno tranquilo.

hotel del casco.avif

Estancia La Madrugada de Areco propone una estadía exclusiva, con solo tres habitaciones y un servicio all-inclusive que garantiza una atención personalizada. Entre sus atractivos se encuentran la pileta exterior, los masajes relajantes y las cabalgatas guiadas por la zona, además de bicicletas para recorrer el predio. Su desayuno, servido al aire libre bajo los árboles, complementa la experiencia de desconexión total. Como valor agregado, la estancia cuenta con su propia huerta orgánica, que abastece de ingredientes frescos a los cocineros del lugar.

En el corazón del Delta, La Becasina Delta Lodge ofrece una propuesta inmersa en la naturaleza. Rodeado por el Arroyo Las Cañas, este refugio está compuesto por quince bungalows de madera, cada uno con un deck privado con vistas a la selva. Además, dispone de restaurante, barra de tragos, biblioteca y espacios comunes pensados para el descanso. Los visitantes más activos pueden optar por actividades como kayak, senderismo o botes a pedal, mientras que los traslados se realizan mediante una embarcación privada desde el Puerto de Tigre.

Parque pre delta Turismo Argentina

Hotel City Bell se ubica en una de las casonas más antiguas del barrio homónimo, en el partido de La Plata. El establecimiento ofrece veintiuna habitaciones y amplios espacios comunes, entre ellos un living, una sala de reuniones y un bar donde se sirve el desayuno. Su decoración se distingue por la presencia de muebles antiguos y obras de arte que evocan el espíritu clásico del lugar. Su bar es también un punto destacado, con una pastelería artesanal que incluye delicias como carrot cake y opciones sin gluten.

Finalmente, La Santina se presenta como una posada de campo con más de quinientas hectáreas de parque. Su casco antiguo, completamente restaurado, alberga habitaciones y áreas comunes que combinan confort y tradición. El predio cuenta con piscina al aire libre, canchas deportivas, bicicletas y una huerta orgánica. En un hangar reciclado se ofrecen espacios de recreación con juegos de mesa, proyecciones de películas y metegol. En Tandil, La Protegida complementa esta selección con un entorno ideal para descansar, disfrutando de piscinas climatizadas, hidroterapia, masajes y una gastronomía de autor basada en productos de su propia huerta.