Turismo en Argentina: el pueblito que enamora con su cascada de 115 metros

En el Valle de Punilla hay una localidad que deslumbra con su entorno natural, balnearios escondidos y una imponente caída de agua que se volvió su emblema.

A menos de una hora de Córdoba capital, Tanti se transformó en uno de esos destinos que no necesitan demasiada promoción para atraer visitantes. Con sus calles tranquilas, su aire de sierras y su mezcla entre lo agreste y lo familiar, el pueblo mantiene ese encanto que lo vuelve irresistible tanto para quienes buscan desconectarse como para los aventureros que quieren patear senderos.

Lo que hace especial a Tanti no es solo su paisaje. El sonido del arroyo, las ollas naturales y el aroma a jarilla crean una postal difícil de olvidar. Muchos llegan atraídos por la famosa cascada de 115 metros —una joya escondida dentro de la Reserva Natural Los Chorrillos—, pero terminan encontrando mucho más: historia, gastronomía y una calidez bien serrana.

A diferencia de otros lugares del Valle de Punilla, Tanti conserva un ritmo pausado. No hay grandes complejos ni multitudes, sino una propuesta más cercana, ideal para quienes prefieren el contacto directo con la naturaleza . Eso sí: el acceso a algunos senderos puede ser exigente, sobre todo si el clima no acompaña, así que conviene ir preparado y consultar a los guías locales.

Tanti está ubicado a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en el centro del Valle de Punilla . Limita con localidades muy conocidas como Villa Carlos Paz y Villa Giardino, pero mantiene su identidad propia. Su historia se remonta al siglo XVIII, cuando surgió como una pequeña posta entre las estancias coloniales de la zona.

El pueblo se asienta sobre el arroyo Tanti, donde se forman piletas naturales de agua transparente. En sus alrededores se multiplican los balnearios gratuitos y de acceso sencillo, como El Diquecito, uno de los preferidos por los locales por su olla de ocho metros de profundidad.

Qué puedo hacer en Tanti

Además de descansar a la sombra de los molles, hay mucho para hacer. Los senderos que conducen a la Cascada Los Chorrillos son un clásico imperdible: se trata de una caída de agua de 115 metros, rodeada por un paisaje de piedra y monte nativo. El recorrido, que parte desde Villa Flor Serrana, demanda unas dos horas de caminata, con sectores de dificultad media.

Para los más curiosos, Tanti también ofrece un circuito religioso y patrimonial, donde se pueden visitar la Capilla Nuestra Señora del Rosario, la Gruta de la Medalla Milagrosa y la Cruz de Fátima. Y si queda tiempo, vale la pena acercarse a Los Gigantes, el macizo que se impone en el horizonte y que atrae a escaladores de todo el país.

Entre sus opciones gastronómicas abundan los comedores familiares y parrillas donde el cabrito es el plato estrella. En verano, el movimiento crece, pero fuera de temporada el clima invita a caminar por sus calles tranquilas y disfrutar de la vista sin apuro.

Cómo llegar a Tanti

Llegar en auto desde Córdoba es sencillo: se toma la Ruta Nacional 20 hasta Villa Carlos Paz y luego la Ruta Provincial 28, que lleva directo al pueblo. El trayecto no supera la hora de viaje. Para quienes prefieren transporte público, Fonobus es una de las empresas que cubre el recorrido diario.