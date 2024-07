Cuáles son las dos frutas que si incorporas a la cena ayudan al sueño según Harvard

Conseguir descansar durante siete u ocho horas permite levantarnos con energía y vitalidad. La falta de sueño tiene un efecto directo en nuestras hormonas del apetito. Cuando no dormimos lo suficiente, la grelina, que estimula el hambre, aumenta, mientras que la leptina, que nos ayuda a sentirnos saciados, disminuye. Esto puede llevar a un incremento en la ingesta de calorías y una peor calidad de la dieta, como lo demuestra un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, que encontró que las personas con falta de sueño consumen 300 calorías más al día.