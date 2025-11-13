Esta playa de Uruguay combina avistamiento de ballenas con deportes acuáticos: dónde está Este rincón del país se ha convertido en un punto de encuentro para aventureros, amantes del mar y curiosos que buscan disfrutar de una propuesta diferente. Por







Conocé todo sobre los sitios en el país vecino ampliamente recoendados por expertos en Turismo Turismo Rocha

En Uruguay, una playa se consolida como el destino costero que combina naturaleza, turismo sustentable y actividades deportivas.

Entre julio y octubre, el avistamiento de ballenas desde el Cerro de la Virgen se suma a los amaneceres del Atlántico como uno de sus mayores atractivos.

La Paloma ofrece fácil acceso desde Montevideo y cuenta con transporte local para recorrer playas, el puerto y sitios emblemáticos como el Faro Cabo Santa María.

Además de su belleza natural, el destino invita a disfrutar de deportes acuáticos, paseos familiares y espacios ideales para la pesca y el descanso. Uruguay es reconocido por sus playas tranquilas, su costa extensa y su equilibrio entre naturaleza y Turismo sustentable. En los últimos años, uno de sus destinos costeros comenzó a destacar por ofrecer una experiencia única que combina el contacto con la fauna marina y la adrenalina de los deportes acuáticos.

Durante la temporada de avistamiento, el océano se convierte en escenario de uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza: la presencia de ballenas que surcan las aguas del Atlántico Sur. A su vez, el entorno ofrece condiciones ideales para la práctica de distintas disciplinas náuticas, lo que transforma el destino en un sitio versátil donde el descanso y la acción conviven en equilibrio.

Cuál es la playa uruguaya con múltiples atractivos para todas las edades Costa Azul La Paloma Inmobiliaria Costa Azul El turismo en Uruguay encuentra en La Paloma uno de sus escenarios más encantadores, donde se mezclan la naturaleza, el deporte y el descanso.

Entre las experiencias más destacadas se encuentra el avistamiento de ballenas desde el Cerro de la Virgen, que se realiza entre julio y octubre, acompañado por los impresionantes amaneceres del Atlántico.

Situada entre Antoniópolis y La Aguada, esta zona es perfecta para quienes buscan una escapada diferente. Para llegar a Costa Azul desde Montevideo se deben recorrer 240 kilómetros hasta La Paloma y continuar 4 kilómetros más por la Avenida Costanera Tabaré. La playa ofrece accesos cómodos y cuenta con transporte local que facilita la visita a los distintos puntos turísticos.

Los amantes de la acción pueden disfrutar de deportes como surf, kitesurf o windsurf, mientras que en la playa también se organizan torneos de fútbol y vóley. Hay además actividades pensadas para toda la familia, como juegos de tejo o paseos por la costanera. Otros lugares que no pueden faltar en el recorrido son el Puerto de La Paloma, el Faro Cabo Santa María, la Laguna de Rocha y las playas aledañas, ideales tanto para la pesca deportiva como para descubrir los encantos de la costa uruguaya.