Este yuyo para el mate es el mejor si te encontrás irritable: de cuál se trata

Si últimamente te sentís más irritable, estresado o con cambios de humor frecuentes, incorporar ciertas hierbas al mate puede ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. En particular, hay un yuyo que se destaca por sus propiedades calmantes y su capacidad para relajar el sistema nervioso.
Sumado al mate, no solo aporta un aroma agradable, sino que también ayuda a reducir la ansiedad, el nerviosismo y los episodios de irritabilidad. Incorporar este yuyo en tu rutina matera es una forma simple y natural de cuidar tu salud mental desde lo cotidiano.
Qué yuyo es el mejor para agregarle al mate si te encontrás irritable
mujer en campos de lavanda
La lavanda es una planta medicinal recomendada para tratar la agresividad y la irritabilidad, gracias a sus componentes como el linalol, taninos, saponinas, cumarina, acetato de linalilo y heterósidos, que contribuyen al alivio de diversos malestares físicos y mentales.
Sus propiedades sedantes también ayudan a calmar la neurosis, aliviar alergias, mejorar la digestión, tratar enfermedades respiratorias y reducir dolores de cabeza. Además, puede ser útil en casos de reuma, lesiones cutáneas e incluso alopecia.