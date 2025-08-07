7 de agosto de 2025 Inicio
Este yuyo para el mate es el mejor si te encontrás irritable: de cuál se trata

Esta planta medicinal es famosa por su efecto tranquilizante natural y por ser ideal para quienes buscan un momento de calma.

Esta infusión puede ser muy útil para quienes son impulsivos 

Esta infusión puede ser muy útil para quienes son impulsivos 

Si últimamente te sentís más irritable, estresado o con cambios de humor frecuentes, incorporar ciertas hierbas al mate puede ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. En particular, hay un yuyo que se destaca por sus propiedades calmantes y su capacidad para relajar el sistema nervioso.

Esta salsa es genial para todo tipo de pastas.
En 20 minutos: cómo hacer una salsa natural y deliciosa para acompañar unas buenas pastas

Sumado al mate, no solo aporta un aroma agradable, sino que también ayuda a reducir la ansiedad, el nerviosismo y los episodios de irritabilidad. Incorporar este yuyo en tu rutina matera es una forma simple y natural de cuidar tu salud mental desde lo cotidiano.

Qué yuyo es el mejor para agregarle al mate si te encontrás irritable

mujer en campos de lavanda

La lavanda es una planta medicinal recomendada para tratar la agresividad y la irritabilidad, gracias a sus componentes como el linalol, taninos, saponinas, cumarina, acetato de linalilo y heterósidos, que contribuyen al alivio de diversos malestares físicos y mentales.

Sus propiedades sedantes también ayudan a calmar la neurosis, aliviar alergias, mejorar la digestión, tratar enfermedades respiratorias y reducir dolores de cabeza. Además, puede ser útil en casos de reuma, lesiones cutáneas e incluso alopecia.

Mirada monocolor: esta es la nueva moda que recuerda a las tendencias de los 2000

Cuál es el truco para reutilizar el agua del aire acondicionado y ahorrarte un trabajo de cuidado del hogar

Estos son los 10 productos a los que debés prestarle atención y no reciclarlos en tu casa: cuál es el motivo

Adiós a la sombrilla: el novedoso invento para cuidarte del sol en la playa durante el verano 2026

Soy nutricionista y esto pasa si comés latas de pescado: pocos lo sabían

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

Está en Netflix, tiene solo 2 capítulos y la podés ver de un tirón

¿Llega a Marvel? Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Spider-Man: Brand New Day

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del "León santafesino"

Feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos

En 20 minutos: cómo hacer una salsa natural y deliciosa para acompañar unas buenas pastas

La escalofriante hipótesis del fiscal sobre el asesino del adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner. 

Causa $LIBRA: Gil Domínguez aseguró que "Milei debería ser llamado a indagatoria"

Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

Continúa el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido: declara Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo

