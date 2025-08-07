Este yuyo para el mate es el mejor si te encontrás irritable: de cuál se trata Esta planta medicinal es famosa por su efecto tranquilizante natural y por ser ideal para quienes buscan un momento de calma. Por







Esta infusión puede ser muy útil para quienes son impulsivos Pexels

Si últimamente te sentís más irritable, estresado o con cambios de humor frecuentes, incorporar ciertas hierbas al mate puede ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. En particular, hay un yuyo que se destaca por sus propiedades calmantes y su capacidad para relajar el sistema nervioso.

Sumado al mate, no solo aporta un aroma agradable, sino que también ayuda a reducir la ansiedad, el nerviosismo y los episodios de irritabilidad. Incorporar este yuyo en tu rutina matera es una forma simple y natural de cuidar tu salud mental desde lo cotidiano.

Qué yuyo es el mejor para agregarle al mate si te encontrás irritable mujer en campos de lavanda La lavanda es una planta medicinal recomendada para tratar la agresividad y la irritabilidad, gracias a sus componentes como el linalol, taninos, saponinas, cumarina, acetato de linalilo y heterósidos, que contribuyen al alivio de diversos malestares físicos y mentales.