Cuál es el mejor momento del día para tomar decisiones importantes Un estudio señaló que la claridad mental y la sensación de bienestar varían dependiendo del horario, por lo que es importante aprovecharlas cuando están en su mayor nivel.







Existen momentos del día donde tenemos más claridad para tomar decisiones.

Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, factores como el trabajo, las responsabilidades familiares y el estrés hacen que nuestro estado de ánimo y claridad mental varíen a lo largo de la jornada. Por eso, existe un momento del día que es mejor para tomar decisiones importantes.

Así lo sugiere un reciente estudio del University College de Londres (UCL) publicado en la revista BMJ Mental Health que analizó los cuestionarios respondidos por 49.000 personas entre 2020 y 2022. Los autores aclararon que estos datos no demuestran una relación de causa-efecto entre el momento del día y la toma de decisiones, pero sí establecen un patrón.

"Los investigadores que estudian la salud mental y el bienestar de las personas deben tener en cuenta el momento del día en el que los participantes responden. Los servicios de apoyo a la salud mental podrán ajustar la asignación de recursos para satisfacer las necesidades fluctuantes a lo largo del día", señalaron.

MUJER PENSANDO FREEPIK El mejor momento del día para tomar decisiones Según el estudio del UCL, la claridad mental y el nivel de bienestar general de las personas tiende a ser mayor en horas de la mañana, lo que indicaría que es el mejor momento del día para tomar decisiones. En cambio, los niveles más bajos de felicidad y satisfacción con la vida se registran por la noche.

"Nuestros hallazgos sugieren que, en promedio, la salud mental y el bienestar de las personas son mejores por la mañana y peores a la medianoche", explicó la autora principal del estudio, Feifei Bu, investigadora del Departamento de Ciencias del Comportamiento y Salud de la UCL.