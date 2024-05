Cuál es el impacto que tiene el café en nuestro cerebro según un estudio de Harvard

Estos informes colaboran con la detección de enfermedades o peligros para los seres humanos, pero también brindan información sobre potenciales beneficios que generan ciertos alimentos.

tazas de cafe

Qué impacto tiene el café en nuestro cerebro según un estudio de Harvard

La doctora Uma Naidoo explica los beneficios del café para el cerebro, en una relación que, más allá de la curiosidad, posee bases científicas que pueden motivar a aquellas personas que no lo beben o que se preocupan al beber demasiado.

La profesora primero sacó a la luz un informe con fecha de 2017, en el que un equipo liderado por Boukje van Gelderanalizó a 676 hombres adultos para ver si el café funcionaba como protección del deterioro cognitivo. Se pudo descubrir que los que bebían café sufrían menos degradación del intelecto de los que no. También, reveló que aquellos hombres que bebían tres tazas de café al día tenían un mayor grado de protección de la materia gris, auxiliando también a la memoria.

La autora del libro This is your Brain on Food, en el que asocia los alimentos y el funcionamiento del órgano pensante, habla de que el mayor beneficio del café reside en la conexión positiva que supone con el bienestar psicológico y el impacto sobre los estados anímicos.