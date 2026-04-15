Declaró Abel Guzmán, el peluquero que mató a su compañero en Recoleta: "Me cegué, saqué el arma y disparé" El estilista, que está imputado por la Justicia, recordó el momento en el que le disparó a Germán Medina. "No medí las consecuencias", reconoció. Por + Seguir en







Abel Guzmán declaró en el juicio.

El estilista Abel Guzmán, quien asesinó a su compañero de trabajo Germán Medina en una peluquería de Recoleta, declaró en el marco del juicio que comenzó este miércoles y a firmó que se encontraba en conflicto con el dueño del comercio, debido a una supuesta deuda millonaria.

El periodista Leo García expuso en De Una, por C5N, que Guzmán declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°24 de la Ciudad de Buenos Aires e hizo alusión a una supuesta deuda que tenía el dueño de la peluquería: "Habló de una indemnización millonaria que el dueño de la peluquería le debía y que por eso se día se suponía que iban a hablar de ese dinero".

En tal sentido, recordó el momento en el que le disparó a Medina, quien tenía 33 años: "Dijo que en algún momento escuchó a su compañero de trabajo, que luego fue ejecutado, hablar de que lo iban a echar. Por eso, fue a buscar el arma y dijo 'me cegué, saqué el arma y disparé. No medí las consecuencias'. Contó que el arma la llevaba en su mochila porque antes, dos veces fue asaltado cuando salió de la peluquería y se iba a su casa en Merlo", expresó.

Abel Guzmán 21-3-24.png Abel Guzmán permanece acusado por la Justicia. Redes sociales "Según él, escuchó que lo iban a echar por el inconveniente que había con el uso del formol. Explicó que todo se dio por una circunstancia que tenía que ver con conflictos económicos y que escuchó que lo iban a despedir producto de las discusiones que tenían por la forma de trabajar y que por eso esa noche estaba enojado y terminó ejecutando a su compañero", agregó García en esta línea.

En tanto, el especialista en asuntos policiales analizó la defensa de Guzmán: "Hasta acá, su estrategia parece ser casi de una cuestión de emoción violenta, pero es muy difícil que lo encuadren en una situación así por el tiempo que pasó con el arma en la mano, amenazando y hablando".

Cómo fue el crimen en la peluquería El hecho, que fue capturado por las cámaras de seguridad, ocurrió el 20 de marzo de 2024 y tuvo lugar dentro del mismo local, situado en Beruti 3017. De acuerdo con lo que muestran las imágenes, los empleados y el propio dueño del comercio se encontraban dialogando en sus lugares y, aparentemente, la discusión subió de tono hasta que, de forma inesperada, Guzmán sacó su arma y disparó. El impacto de bala fue directo a la cabeza de su compañero, que estaba sentado prácticamente a unos metros enfrente suyo. Después de ello escapó y fue detenido el 29 de mayo de 2024 en la localidad bonaerense de Moreno, donde reside su familia. El acusado trabajaba desde hacía al menos siete años en la peluquería de Recoleta y al igual que la víctima, también era colorista. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito de los salones de belleza.