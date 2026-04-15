La policía de Australia investiga la denuncia contra Katy Perry por un presunto abuso sexual Detectives especializados en delitos sexuales y abuso infantil están detrás de la denuncia de Ruby Rose contra la cantante por un hecho ocurrido en 2010 en Melbourne. + Seguir en







La cantante emitió un comunicado negando las acusaciones de la australiana. Redes sociales

La policía de Australia investiga las acusaciones de abuso sexual contra Katy Perry, de parte de Ruby Rose, mientras la cantante estadounidense negó rotundamente los hechos ocurridos hace una década.

Los investigadores emitieron un comunicado, este miércoles, donde declararon que "los detectives del equipo de investigación de delitos sexuales y abuso infantil de Melbourne (SOCIT) están investigando una presunta agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010."

“Se ha informado a la policía de que el incidente tuvo lugar en un establecimiento con licencia para la venta de alcohol en el distrito central de negocios de Melbourne. Dado que la investigación sigue en curso, sería inapropiado hacer más comentarios en este momento.”

El escándalo estalló cuando Ruby Rose aseguró en redes sociales que "Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?". La presentadora australiana estaba comentando una publicación que detallaba la reacción de Perry a la actuación de Justin Bieber en el festival de música Coachella.

Rose, conocida por su papel en Orange Is the New Black, dio detalles que se volvieron virales y llamaron la atención de las autoridades locales.

La respuesta de Katy Perry Por su parte, Katy Perry negó las acusaciones, y un representante declaró en un comunicado: "Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son rotundamente falsas, sino que constituyen mentiras peligrosas e irresponsables. La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de formular graves acusaciones públicas en las redes sociales contra diversas personas, afirmaciones que han sido negadas reiteradamente por los implicados".