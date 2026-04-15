Qué pasó con Mambrú: la banda que la rompió en los 2000s

El recordado grupo dejó una marca profunda en la música juvenil argentina. Sus integrantes siguieron caminos muy distintos tras el final del proyecto.

A más de dos décadas de su separación, el recuerdo de Mambrú continúa presente.

Mambrú fue una de las bandas más populares de la escena musical argentina a comienzos de los años 2000 y logró transformarse rápidamente en un fenómeno con fuerte impacto en toda la región. Nacido del programa Popstars, el grupo conquistó al público con una fuerte presencia en la industria, múltiples discos editados y giras por distintos países de Latinoamérica.

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Su impacto fue tan grande que durante varios años se mantuvo como uno de los nombres más importantes dentro del pop juvenil, con miles de seguidores que acompañaban cada presentación y lanzamiento del grupo. Pese a eso, su recorrido fue mucho más breve de lo esperado.

A más de dos décadas de su separación, el recuerdo de Mambrú continúa presente entre quienes vivieron aquella época, mientras muchos se preguntan qué ocurrió con sus integrantes y cómo siguieron sus vidas tras el final del proyecto.

La disolución de Mambrú se anunció en 2005 , apenas cuatro años después de la creación del grupo, una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores y despertó numerosas especulaciones en ese momento. Según la versión oficial, la decisión respondió al deseo de los cinco integrantes de iniciar proyectos individuales y desarrollar sus carreras por separado.

Con el tiempo, esa explicación terminó confirmándose, ya que cada uno de los artistas tomó caminos propios dentro o fuera del mundo del entretenimiento. Aunque el proyecto grupal finalizó, varios de ellos continuaron ligados al ambiente artístico y musical en distintas facetas.

Más de 20 años después de aquella despedida, la mayoría mantiene algún vínculo con la música, la actuación o la producción artística, aunque desde espacios muy distintos a los que ocuparon durante su etapa de mayor popularidad.

Germán Tripel

Que fue de la vida de Germán Tripel

Germán Tripel, conocido popularmente como “Tripa”, es uno de los exintegrantes que más visibilidad mantuvo dentro de los medios luego del final de Mambrú. Luego de la separación, orientó su carrera principalmente hacia la actuación y el teatro musical, sin abandonar su vínculo con la música.

Participó en destacadas producciones teatrales como “Rent”, “Escuela de rock” y “Kinky Boots”, mientras que en televisión formó parte de ficciones como “Violetta”, “Esperanza Mía”, “Mis amigos de siempre” y “Solamente vos”.

Su desempeño artístico le permitió ganar importante reconocimiento en el ambiente, al punto de obtener un Premio ACE en 2009 y sumar además otras nueve nominaciones a diferentes premios.

geronimo rauch.jpg Un ex Mambrú en la alfombra roja de Hollywood, de estreno

Que fue de la vida de Gerónimo Rauch

Gerónimo Rauch también desarrolló una destacada carrera luego de su paso por el grupo. Antes incluso de integrar Mambrú ya había trabajado en producciones teatrales de relevancia como “Los Miserables” y “Grease”.

Su gran salto internacional llegó en 2007, cuando fue convocado para reemplazar a un actor en la obra “Jesucristo Superstar” en Madrid. Su actuación impulsó una extensa carrera en Europa, donde participó en montajes de “Los Miserables” tanto en España como en Inglaterra.

Además, alcanzó uno de los puntos más altos de su trayectoria al protagonizar “El fantasma de la Ópera” en territorio británico. En paralelo, lanzó tres discos como solista: “Here, There and Everywhere”, “Porque yo te amo” y “Chapter One”.

Pablo Silberberg Redes sociales

Que fue de la vida de Pablo Silberberg

Tras la disolución de Mambrú, Pablo Silberberg decidió continuar su carrera musical junto a su hermano gemelo Carlos Silberberg, quien había integrado la banda Gamberro, surgida también de Popstars.

Ambos formaron el grupo Inmigrantes, proyecto con el que consiguieron reconocimiento dentro de la industria musical. En 2007 obtuvieron el premio a Mejor Artista Nuevo Sur en MTVLA.

Además, la banda fue nominada en los Premios Gardel de 2008 en la categoría Mejor Álbum Nuevo de Artista Pop. Actualmente, el proyecto sigue vigente y continúa realizando presentaciones.

Milton Amadeo Redes sociales

Que fue de la vida de Milton Amadeo

Milton Amadeo permaneció ligado a la música después de la separación del grupo y continuó desarrollando su carrera dentro del ámbito artístico junto a diferentes músicos. A lo largo de los años compartió escenario con figuras como Javier y Walter Malosetti, además de Rubén Rada.

Emanuel Ntaka El País

Qué fue de la vida de Emanuel Ntaka

Emanuel Ntaka se inclinó por un perfil mucho más reservado en comparación con el resto de sus excompañeros y desarrolló su carrera lejos de la exposición mediática constante. Si bien lanzó su disco solista “No pares”, posteriormente decidió enfocarse en la producción musical y creó su propia productora, NTK Records, hace once años, emprendimiento que continúa activo en la actualidad.

Además de su faceta artística, se convirtió en un referente dentro de la lucha por los derechos de la comunidad afro en Argentina. También forma parte del Ministerio de Cultura de la Nación, donde durante siete años se desempeñó como coordinador del programa de Cultura Afro.