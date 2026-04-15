¿Mica Viciconte y Fabián Cubero en crisis? Qué habría desatado los problemas en la pareja Según trascendidos de su círculo íntimo, el clima de armonía se habría visto afectado por una serie de desacuerdos que van más allá de la rutina diaria. + Seguir en







La pareja, recientemente, se vió envuelta en una polémica que trascendió en los medios

El problema de salud de una de las hijas de Cubero y Neumann reavivó las diferencias entre sus padres.

Allegra defendió públicamente a Nicole tras la difusión de información falsa sobre su supuesta desidia durante la internación.

Surgieron versiones que señalan presuntos maltratos de Mica hacia las hijas de la modelo, algo que tensó aún más el clima.

La panelista se mostró visiblemente cansada y utilizó frases fuertes para evitar seguir hablando del tema con los cronistas. La relación entre Mica Viciconte y Fabián "Poroto" Cubero vuelve a estar bajo la lupa de los medios de espectáculos en este abril de 2026. Tras años de mostrar una convivencia sólida y una dinámica familiar muy activa en redes sociales, han comenzado a circular fuertes rumores de una crisis de pareja.

El principal detonante de estos problemas estaría vinculado a la gestión de los tiempos familiares. A pesar de las especulaciones, ninguno de los dos ha confirmado una ruptura definitiva. Sin embargo, los gestos en las plataformas digitales y los comentarios cruzados sugieren que están atravesando un periodo de reevaluación.

Por qué Mica Viciconte y Fabián Cubero estarían en crisis Allegra Cubero y sus padres El conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann ha sumado un nuevo capítulo de tensión tras la reciente internación de su hija Allegra.

Aunque la joven desmintió versiones que acusaban a su madre de ausencia durante su problema de salud, el escándalo derivó en acusaciones cruzadas que ahora salpican directamente la convivencia de Cubero con Mica Viciconte.

La panelista Cora Debarbieri sugirió que el verdadero foco de conflicto puertas adentro sería el hartazgo de Viciconte ante la falta de un respaldo más contundente por parte del exfutbolista en medio de esta "guerra" mediática que parece no tener fin.

Ante la consulta de la prensa sobre el llanto público de Cubero y las versiones de supuestos maltratos hacia las hijas del modelo, Mica Viciconte optó por una respuesta tajante que refleja su agotamiento emocional. Con un contundente “Me llené las bolas y no quiero decir nada”, la panelista dejó en claro que no piensa seguir profundizando en la polémica ni dar detalles sobre los próximos eventos familiares, como la fiesta de 15 años de Allegra, marcando una distancia evidente frente al constante revuelo público.