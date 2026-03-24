Conocé la Argentina en 2026: el pueblo de la Patagonia que emociona con uno de sus rituales Una ceremonia ancestral mapuche, bosques de araucarias milenarias y un río de aguas bravas hacen de esta localidad cordillerana una de las experiencias más particulares del sur argentino. Por + Seguir en







El pueblo de la Patagonia que te encandila con su belleza. Turismo Neuquén

En Aluminé, cada año el pueblo entero se reúne para plantar un pehuén como ceremonia de apertura de la Fiesta Nacional del Pehuén, un acto comunitario con profundo arraigo en la cosmovisión mapuche.





Los pehuenes siempre se plantan de a dos, porque para la cultura mapuche ningún ser vivo debe quedar sin compañía, lo que convierte al gesto en un símbolo de vínculo y pertenencia.





La localidad ofrece una amplia variedad de actividades al aire libre, incluyendo rafting, kayak, trekking, cabalgatas, pesca deportiva y acceso al Parque Nacional Lanín.





El río Aluminé presenta rápidos de grado cuatro en su cauce superior y es escenario de campeonatos de kayak y rafting que se desarrollan entre octubre y febrero. Un pueblo cordillerano de Neuquén tiene un ritual muy llamativo que atrae a los turistas. Cada año, en Aluminé, su comunidad hunde un árbol en la tierra, condensando siglos de historia, espiritualidad y pertenencia, Organizado por las ocho comunidades mapuches de la zona, se trata del momento en el que se planta un pehuén, la araucaria milenaria de la región, como parte del acto inaugural de la Fiesta Nacional del Pehuén.

La ceremonia incluye un tayil, un canto ancestral guiado por una pillan kuse del Consejo Zonal Pehuenche, que le imprime al acto una dimensión espiritual difícil de encontrar en otro contexto turístico. Un detalle que no pasa desapercibido es que los pehuenes nunca se plantan solos. La cosmovisión mapuche sostiene que todo ser vivo necesita compañía, por lo que cada árbol tiene su par. El pehuén crece apenas unos centímetros por año pero puede vivir más de mil, de modo que plantarlo equivale a dejar una huella que perdurará mucho más allá de quienes participan del acto.

Más allá del ritual, Aluminé es un destino con propuestas para todos los gustos de los turistas. Su río es uno de los mejores del mundo para deportes de aguas blancas, con rápidos de grado cuatro en el tramo superior y campeonatos de kayak y rafting que se disputan entre octubre y febrero. El paisaje de araucarias milenarias junto a montañas, lagos y arroyos compone una Ruta del Pehuén que atrae a quienes buscan aventura como a quienes simplemente quieren contemplar un entorno típico de la Patagonia.

ALUMINE- YOUTUBE Dónde queda Aluminé Aluminé es una localidad de la provincia del Neuquén, cabecera del departamento homónimo, ubicada sobre la margen oeste del río que lleva su mismo nombre. La Ruta Provincial 23 la conecta con el Corredor de los Lagos Patagónicos, lo que hace más fácil su integración con otros destinos de la región y su acceso desde distintos puntos de la Patagonia argentina. Por su posición cordillerana está cerca del Parque Nacional Lanín, referencia ineludible para los fanáticos del trekking y la naturaleza.

Qué puedo hacer en Aluminé Las opciones que ofrece la localidad combinan cultura originaria, naturaleza y deportes de aventura:

Participar de la ceremonia de plantación del pehuén, el ritual mapuche que inaugura la Fiesta Nacional del Pehuén durante la primera quincena de marzo, con la presencia de artistas locales, provinciales y nacionales y la elección de la Reina del Pehuén.

Recorrer la Ruta del Pehuén, un circuito paisajístico entre bosques de araucarias milenarias, montañas, lagos y arroyos que constituye uno de los atractivos más singulares de la zona.

Practicar rafting y kayak en el río Aluminé, cuyo tramo superior presenta rápidos de grado cuatro, con torneos de kayak en aguas blancas entre octubre y diciembre y campeonato de rafting turista entre enero y febrero.

Realizar pesca deportiva en el río, que alberga truchas arco iris y marrones de buen tamaño, además de playas aptas para el descanso.

Visitar la Biblioteca Benigar, que lleva el nombre del lingüista esloveno Juan Benigar y cuenta con una exposición dedicada a su trabajo como estudioso de la cultura mapuche.

Acceder al centro invernal Volcán Batea Mahuida en Villa Pehuenia, a 65 kilómetros, para la práctica de deportes de nieve en temporada invernal.

Explorar el Parque Nacional Lanín, accesible desde la localidad, con toda su oferta de senderos, lagos y biodiversidad patagónica. ALUMINE GOOGLE Cómo llegar a Aluminé Aluminé se encuentra conectada por la Ruta Provincial 23 con el Corredor de los Lagos Patagónicos, lo que permite acceder en auto desde distintos puntos de la Patagonia neuquina. Las ciudades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y la propia Aluminé están unidas por servicios regulares de micros con gran parte del país, lo que convierte al transporte público en una alternativa viable para quienes no viajan con vehículo propio. El aeropuerto de Chapelco, cercano a San Martín de los Andes, es la puerta aérea de referencia para la región.