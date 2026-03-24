24 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Conocé la Argentina en 2026: el pueblo de la Patagonia que emociona con uno de sus rituales

Una ceremonia ancestral mapuche, bosques de araucarias milenarias y un río de aguas bravas hacen de esta localidad cordillerana una de las experiencias más particulares del sur argentino.

Por
El pueblo de la Patagonia que te encandila con su belleza.

El pueblo de la Patagonia que te encandila con su belleza.

Turismo Neuquén
  • En Aluminé, cada año el pueblo entero se reúne para plantar un pehuén como ceremonia de apertura de la Fiesta Nacional del Pehuén, un acto comunitario con profundo arraigo en la cosmovisión mapuche.

  • Los pehuenes siempre se plantan de a dos, porque para la cultura mapuche ningún ser vivo debe quedar sin compañía, lo que convierte al gesto en un símbolo de vínculo y pertenencia.

  • La localidad ofrece una amplia variedad de actividades al aire libre, incluyendo rafting, kayak, trekking, cabalgatas, pesca deportiva y acceso al Parque Nacional Lanín.

  • El río Aluminé presenta rápidos de grado cuatro en su cauce superior y es escenario de campeonatos de kayak y rafting que se desarrollan entre octubre y febrero.

Un pueblo cordillerano de Neuquén tiene un ritual muy llamativo que atrae a los turistas. Cada año, en Aluminé, su comunidad hunde un árbol en la tierra, condensando siglos de historia, espiritualidad y pertenencia, Organizado por las ocho comunidades mapuches de la zona, se trata del momento en el que se planta un pehuén, la araucaria milenaria de la región, como parte del acto inaugural de la Fiesta Nacional del Pehuén.

Existen casi 40 Sitios de Memoria en todo el país. 
Te puede interesar:

Memoria viva: el verdadero valor de los Sitios de Memoria en Argentina

La ceremonia incluye un tayil, un canto ancestral guiado por una pillan kuse del Consejo Zonal Pehuenche, que le imprime al acto una dimensión espiritual difícil de encontrar en otro contexto turístico. Un detalle que no pasa desapercibido es que los pehuenes nunca se plantan solos. La cosmovisión mapuche sostiene que todo ser vivo necesita compañía, por lo que cada árbol tiene su par. El pehuén crece apenas unos centímetros por año pero puede vivir más de mil, de modo que plantarlo equivale a dejar una huella que perdurará mucho más allá de quienes participan del acto.

Más allá del ritual, Aluminé es un destino con propuestas para todos los gustos de los turistas. Su río es uno de los mejores del mundo para deportes de aguas blancas, con rápidos de grado cuatro en el tramo superior y campeonatos de kayak y rafting que se disputan entre octubre y febrero. El paisaje de araucarias milenarias junto a montañas, lagos y arroyos compone una Ruta del Pehuén que atrae a quienes buscan aventura como a quienes simplemente quieren contemplar un entorno típico de la Patagonia.

ALUMINE-

Dónde queda Aluminé

Aluminé es una localidad de la provincia del Neuquén, cabecera del departamento homónimo, ubicada sobre la margen oeste del río que lleva su mismo nombre. La Ruta Provincial 23 la conecta con el Corredor de los Lagos Patagónicos, lo que hace más fácil su integración con otros destinos de la región y su acceso desde distintos puntos de la Patagonia argentina. Por su posición cordillerana está cerca del Parque Nacional Lanín, referencia ineludible para los fanáticos del trekking y la naturaleza.

Qué puedo hacer en Aluminé

Las opciones que ofrece la localidad combinan cultura originaria, naturaleza y deportes de aventura:

  • Participar de la ceremonia de plantación del pehuén, el ritual mapuche que inaugura la Fiesta Nacional del Pehuén durante la primera quincena de marzo, con la presencia de artistas locales, provinciales y nacionales y la elección de la Reina del Pehuén.
  • Recorrer la Ruta del Pehuén, un circuito paisajístico entre bosques de araucarias milenarias, montañas, lagos y arroyos que constituye uno de los atractivos más singulares de la zona.
  • Practicar rafting y kayak en el río Aluminé, cuyo tramo superior presenta rápidos de grado cuatro, con torneos de kayak en aguas blancas entre octubre y diciembre y campeonato de rafting turista entre enero y febrero.
  • Realizar pesca deportiva en el río, que alberga truchas arco iris y marrones de buen tamaño, además de playas aptas para el descanso.
  • Visitar la Biblioteca Benigar, que lleva el nombre del lingüista esloveno Juan Benigar y cuenta con una exposición dedicada a su trabajo como estudioso de la cultura mapuche.
  • Acceder al centro invernal Volcán Batea Mahuida en Villa Pehuenia, a 65 kilómetros, para la práctica de deportes de nieve en temporada invernal.
  • Explorar el Parque Nacional Lanín, accesible desde la localidad, con toda su oferta de senderos, lagos y biodiversidad patagónica.
ALUMINE

Cómo llegar a Aluminé

Aluminé se encuentra conectada por la Ruta Provincial 23 con el Corredor de los Lagos Patagónicos, lo que permite acceder en auto desde distintos puntos de la Patagonia neuquina. Las ciudades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y la propia Aluminé están unidas por servicios regulares de micros con gran parte del país, lo que convierte al transporte público en una alternativa viable para quienes no viajan con vehículo propio. El aeropuerto de Chapelco, cercano a San Martín de los Andes, es la puerta aérea de referencia para la región.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Miriam Fernández, nieta restituida y una de las protagonsitas del video.

El Gobierno dio un adelanto de su video sobre los 50 años del golpe: "La historia sin mentiras"

Taty Almeida, histórica referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Taty Almeida, a 50 años del golpe de Estado: "Que sepan Milei y compañía que no nos han vencido"

Forma parte del Área Natural Protegida más extensa de la provincia.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblo del sur con unas imponentes murallas de piedra

El negacionismo, iniciado en la misma dictadura, choquó siempre con la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo.

Negacionismo: el mecanismo de la dictadura que hoy se recicla en las redes sociales

play

Víctor Heredia renovó el reclamo por sus familiares desaparecidos: "Quiero saber dónde están"

Desde China, la mediática impuso el pago de alimentos y otro requisito innegociable sobre las menores.

"Yo le doy las nenas, pero...": la tajante condición que Wanda Nara le puso a Mauro Icardi

Rating Cero

Su método de trabajo está basado en una inmersión total en los personajes.

Qué fue de la vida de Jeremy Strong, protagonista de Succession

Con nueva música, una gira internacional y el apoyo incondicional del ARMY, todo indica que esta nueva etapa será histórica.
play

Este evento en vivo de Netflix sobre una banda mundialmente conocida hizo emocionar a los fans: de quiénes se trata

La serie muy reconocida tiene un pequeño guiño que se volvió viral en redes sociales

Orgullo argentino: cuál fue el detalle que apareció en la serie de Los Bridgerton y se volvió viral

En ese contexto, el nombre de Ryan Gosling empezó a aparecer una y otra vez. No es casualidad. El actor ya había mostrado interés en meterse en una película de superhéroes.

Ryan Gosling está más cerca de Marvel de lo que creíamos: ¿a qué personaje interperaría?

La obra de Joby Harold presentó en pantalla una operación de trasplante en la que el paciente, interpretado por Hayden Christensen, permanece consciente pero paralizado. 
play

Bajo anestesia, la película que llama la atención de todos en Netflix: cuál es la trama que sigue sorprendiendo al público

Stratton y su homólogo estadounidense, Hank, persiguen el autobús en un Range Rover para impedir que Barovsky despliegue el dispositivo. 
play

De qué se trata Stratton, la película de espionaje que está entre lo más visto de Netflix

últimas noticias

Tales de Mileto, el primer filósofo occidental. 

Tales de Mileto, filósofo griego: "Para alcanzar la felicidad el hombre tiene que..."

Hace 2 minutos
El pueblo bonaerense cerca de CABA ideal para visitar el finde.

Este es el refugio perfecto para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de Buenos Aires

Hace 4 minutos
La agenda de festivales es uno de los rasgos que más define a la ciudad. 

La escapada a una ciudad de Córdoba que se destaca por sus excelentes festivales

Hace 7 minutos
Su método de trabajo está basado en una inmersión total en los personajes.

Qué fue de la vida de Jeremy Strong, protagonista de Succession

Hace 11 minutos
Este caso sorprendió a todos: Conocé el motivo detrás del diagnóstico que recibió la niña

Creía que la picazón era por la ropa pero cuando fue al médico el diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Hace 18 minutos