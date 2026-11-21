Festejó que se recibió de abogado pero se hizo viral por su parecido con Leandro Paredes: así fue el posteo Lo que comenzó como una celebración personal terminó convirtiéndose en un posteo viral en redes sociales. Por Agregar C5N en









El jóven que festejó su recibida y se volvió viral por su parecido a Leandro Paredes. Instagram

Un joven compartió su festejo tras recibirse de abogado.

Las fotos de su graduación generaron numerosas reacciones en las redes sociales.

Los usuarios destacaron su parecido físico con Leandro Paredes.

La comparación dio origen a un apodo que se popularizó rápidamente en internet. Un joven de 26 años de San Francisco Solano publicó fotos para celebrar que finalmente se recibió de abogado. Sin embargo, su festejo tomó un rumbo inesperado cuando cientos de usuarios comenzaron a señalar su parecido físico con Leandro Paredes, el futbolista de Boca y campeón del mundo con la Selección argentina.

El protagonista es Lucas Emmanuel Fernández, quien después de siete años de estudio logró alcanzar su objetivo académico. Para compartir la noticia, publicó imágenes de su recibida, rodeado de familiares y amigos, en medio de los festejos con espuma y muestras de cariño. Lo que esperaba que fuera una celebración por su título terminó convirtiéndose en una publicación viral.

Lucas Emmanuel Fernández, el jóven que se volvió viral por su parecido a Leandro Paredes. Instagram Las comparaciones con el mediocampista no tardaron en aparecer y los comentarios se multiplicaron en distintas plataformas. Incluso, algunos usuarios comenzaron a llamarlo "El Paredes de Temu", un apodo que rápidamente se extendió entre quienes compartieron las fotografías. Así, el joven pasó a ser protagonista de las redes por un motivo que no tenía relación con su profesión.

Así fue el momento viral del abogado que se parece a Leandro Paredes La semejanza con el futbolista no era una novedad para Lucas. Según contó en diálogo con TN, algunas personas de su entorno ya habían notado ciertos rasgos en común. "De vez en cuando mis amigos, mi novia y familiares me decían que tenía un parecido, pero no más que eso", explicó sobre las comparaciones que había recibido antes de publicar las imágenes.

Lo que nunca imaginó era que ese comentario, que hasta entonces quedaba dentro de su círculo cercano, iba a llegar a tantos usuarios. La repercusión creció a partir de las fotografías de su recibida y dio lugar a bromas, mensajes y publicaciones que destacaban el parecido. Entre todas las ocurrencias, el apodo de "El Paredes de Temu" fue uno de los que más se repitió.