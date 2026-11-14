IR A
IR A

Hailey Bieber y Kendall Jenner volvieron a poner de moda un look con diadema en zigzag: cómo es

El accesorio volvió a aparecer entre los looks de distintas famosas y suma una opción diferente para llevar el pelo.

El peinado con diadema en zigzag

El peinado con diadema en zigzag, una nueva tendencia entre celebridades como Hailey Bieber y Kendall Jenner.

Vogue
  • La diadema en zigzag vuelve con fuerza en 2026.
  • Varias famosas ya incorporaron este accesorio retro a sus looks.
  • Se puede usar con distintos peinados y estilos.
  • Su regreso adapta una tendencia de los 90 a la moda actual.

Las modas suelen encontrar la manera de regresar, aunque lo hagan con algunos cambios respecto de la época en la que fueron furor. Esto también pasa con los peinados y los accesorios para el pelo, que cada tanto recuperan estilos de décadas anteriores. En 2026, una de esas tendencias tiene inspiración directa en los años 90 y ya forma parte de los looks de algunas famosas.

Su incorporación todavía no fue confirmada de manera oficial.
Te puede interesar:

Se supo quién sería el jurado "bajo siete llaves" que reemplazaría a Damián Betular en MasterChef

La diadema en zigzag es uno de esos accesorios que quedaron asociados a la estética noventera y que ahora vuelven a aparecer. Hailey Bieber, Kendall Jenner, Bella Hadid y Dylan Sprouse fueron algunas de las figuras que la incorporaron a sus looks. Con su diseño particular, el accesorio suma un detalle retro sin necesidad de modificar demasiado el peinado.

Hailey Bieber luciendo un peinado con una diadema en zigzag.

Hailey Bieber luciendo un peinado con una diadema en zigzag.

El regreso de esta tendencia también muestra cómo las referencias del pasado pueden adaptarse a estilos actuales. En lugar de copiar exactamente los looks de los 90, la diadema puede combinarse con distintas prendas y formas de llevar el pelo. Así, un accesorio que alguna vez fue típico de otra época encuentra una nueva forma de incorporarse a la moda de 2026.

Así es el look de los 90 que vuelve a estar de moda

Una de las principales ventajas de la diadema en zigzag es que no requiere demasiado trabajo para usarla. Puede colocarse directamente sobre el pelo y convertirse en el detalle principal del peinado. Esto permite armar un look diferente sin pasar demasiado tiempo frente al espejo ni hacer una preparación complicada.

Además, existen varias maneras de llevarla según el estilo que se busque. El pelo puede quedar suelto, recogerse en una coleta, combinarse con ondas suaves o incluso acompañar un rodete relajado. De esta manera, el mismo accesorio puede adaptarse tanto a una propuesta informal como a un look más armado.

Bella Hadid, otra modelo que se sumó a la tendencia de la diadema en zigzag.

Bella Hadid, otra modelo que se sumó a la tendencia de la diadema en zigzag.

El regreso de la diadema zigzag recupera así uno de los códigos más reconocibles de la estética de los 90, pero con una mirada actual. Su facilidad para combinarse con diferentes peinados explica por qué vuelve a encontrar lugar entre las tendencias. Una forma simple de sumar un toque retro sin que el resultado pierda el aire moderno.

Noticias relacionadas

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

últimas noticias

Marte y Júpiter formarán una conjunción en Leo el 15 de noviembre.

Marte y Júpiter se unen: los 3 signos que tendrán un fuerte impulso

Hace 24 minutos
Alliana habló tras el escándalo de Ueno Bank.

Caso Ueno Bank: Predo Alliana aseguró que "el sistema financiero está fortalecido"

Hace 1 hora
Se trata del periodista brasileño Cláudio Pontes. 

Murió el periodista brasileño Cláudio Pontes a los 65 años

Hace 1 hora
Wanda versus la China, un nuevo round.

Wanda Nara explotó contra la China Suárez: "Estás desesperada y muerta de hambre"

Hace 1 hora
El peinado con diadema en zigzag, una nueva tendencia entre celebridades como Hailey Bieber y Kendall Jenner.

Hailey Bieber y Kendall Jenner volvieron a poner de moda un look con diadema en zigzag: cómo es

Hace 2 horas