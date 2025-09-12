Con este truco casero podés eliminar las cochinillas de tus plantas y hacer que sobrevivan Conocidas como la “plaga silenciosa”, pueden arruinar plantas en poco tiempo. Sin embargo, es posible eliminarlas y prevenir su propagación sin recurrir a químicos costosos ni peligrosos. Por







Un truco casero imperdible para combatir las cochinillas de las plantas y prevenirlas.

Las plantas no son solamente una decoración para los jardines, sino que también son una compañía en el hogar y tienen numerosos beneficios. En ese sentido, además de riego y otros cuidados, hay que tener en cuenta la prevención de ciertas plagas que son muy comunes.

Una de ellas son las famosas “cochinillas”. También conocida como “la plaga silenciosa”, porque suele detectarse de forma tardía y aparece como una de las más letales para las plantas de jardín. Sin embargo, en las redes sociales, una especialista en plantas ofrece un truco casero para eliminarlas y mostró como salvó a una Santa Rita.

Aunque uno de los mayores problemas de la cochinilla algodonosa es que el recubrimiento que genera, conocido como melaza, es dulce y se convierte en una comida deliciosa para las hormigas, que se devoran las hojas de la planta infectada en cuestión de pocos días.

De qué forma podés eliminar las cochinillas de tus plantas Existen varios métodos tradicionales para eliminar esta plaga, además de productos químicos que pueden resultar costosos y no son del todo seguros si se cuenta con mascotas en el hogar. Por ese motivo, la usuaria mamacomunuy decidió mostrar el truco que eligió a sus seguidores.

El mismo consiste de mezclar jabón potásico con agua caliente y fría. “En un pulverizador coloqué jabón potásico que compré en el vivero. La proporción es una cucharadita de jabón por cada litro de agua. Se diluye con un poquito de agua caliente y luego agua fría hasta completar”, explicó sobre los primeros pasos para iniciar el proceso.