12 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Con este truco casero podés eliminar las cochinillas de tus plantas y hacer que sobrevivan

Conocidas como la “plaga silenciosa”, pueden arruinar plantas en poco tiempo. Sin embargo, es posible eliminarlas y prevenir su propagación sin recurrir a químicos costosos ni peligrosos.

Por
Un truco casero imperdible para combatir las cochinillas de las plantas y  prevenirlas.

Un truco casero imperdible para combatir las cochinillas de las plantas y  prevenirlas.

Las plantas no son solamente una decoración para los jardines, sino que también son una compañía en el hogar y tienen numerosos beneficios. En ese sentido, además de riego y otros cuidados, hay que tener en cuenta la prevención de ciertas plagas que son muy comunes.

Cómo preparar unos ricos chipá caseros.
Te puede interesar:

Sin horno ni sartén: la receta deliciosa para comer unos ricos chipá

Una de ellas son las famosas “cochinillas”. También conocida como “la plaga silenciosa”, porque suele detectarse de forma tardía y aparece como una de las más letales para las plantas de jardín. Sin embargo, en las redes sociales, una especialista en plantas ofrece un truco casero para eliminarlas y mostró como salvó a una Santa Rita.

Aunque uno de los mayores problemas de la cochinilla algodonosa es que el recubrimiento que genera, conocido como melaza, es dulce y se convierte en una comida deliciosa para las hormigas, que se devoran las hojas de la planta infectada en cuestión de pocos días.

De qué forma podés eliminar las cochinillas de tus plantas

Existen varios métodos tradicionales para eliminar esta plaga, además de productos químicos que pueden resultar costosos y no son del todo seguros si se cuenta con mascotas en el hogar. Por ese motivo, la usuaria mamacomunuy decidió mostrar el truco que eligió a sus seguidores.

El mismo consiste de mezclar jabón potásico con agua caliente y fría. “En un pulverizador coloqué jabón potásico que compré en el vivero. La proporción es una cucharadita de jabón por cada litro de agua. Se diluye con un poquito de agua caliente y luego agua fría hasta completar”, explicó sobre los primeros pasos para iniciar el proceso.

“Con esta mezcla vengo rociando mi Santa Rita a diario hace dos semanas”, agregó. Cabe destacar que la recomendación de los especialistas es continuar con el tratamiento unas 3 o 4 semanas en total. “Debo confesar que intenté sacar el grueso de la cochinilla con un algodón con alcohol diluido, pero me resultó poco práctico y aborté la misión”, contó sobre otro método conocido que desestimó”.

Si una planta se ve infectada con esta plaga, es probable que el resto de las que está en el jardín pueda sufrir el mismo problema. En ese sentido, Lucía contó la prevención que tomó: “También usé el agua con el jabón potásico para prevenir que se me contagie el resto de las plantas y la verdad que me dio tremendo resultado”.

cochinilla

Noticias relacionadas

La presencia de estas flores no solo añade belleza al paisaje, sino que también refuerza la conexión entre la naturaleza y las tradiciones del país. 

Qué flores son las más representativas de Argentina según la inteligencia artificial

Dónde queda este bello pueblo provinciano.

Tiene pocos habitantes, está cerquita de Buenos Aires y tiene fiambres de campo deliciosos

Molinos es un rincón que combina historia, cultura y paisajes de una forma difícil de olvidar.

Viajar a Salta: el pueblito tranquilo, con paisajes increíbles y una tranquilidad que impacta

Un estilo atemporal que cada temporada encuentra una manera distinta de reinventarse.

Estos cortes de pelo resaltan la mandíbula y los pómulos y son la moda para el final del 2025 europeo

Estas poses de yoga permiten desinflamar el estómago luego de tener hinchazón.

Las mejores 3 posturas de yoga para desincharte después de un atracón de comida

Conocé cómo actuar frente a este síntoma

Qué es lo mejor que podés hacer si tenés náuseas

Rating Cero

Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante en medio del escándalo

La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante tras los rumores de romance con Evangelina Anderson

En esta serie, una familia se enfrenta con los secretos de su pasado.
play

Es un drama polaco de Netflix, tiene solo 5 capítulos y te atrapa con su final inesperado

La taquilla de las últimas películas de Marvel no fueron las mejores, solo dos films del UCM lograron que reflotara en estos últimos años.

¿Crisis creativa? Marvel estaría perdiendo más de US$600 millones en sus películas desde que lo impulsa Disney

Emilia Mernes se robó todas las miradas con su nuevo look deportivo.

El look de Emilia Mernes para entrenar con el que renovó su imagen: calzas y top lila

Yanina Latorre explotó contra los productores de América

Yanina Latorre explotó contra los productores de América por una decisión que afecta a su programa

últimas noticias

Miles de fanáticos visitarán el lugar.

Cosquín Rock 2026: confirmaron el cronograma de cada jornada

Hace 9 minutos
Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

Hace 14 minutos
Cómo preparar unos ricos chipá caseros.

Sin horno ni sartén: la receta deliciosa para comer unos ricos chipá

Hace 19 minutos
La presencia de estas flores no solo añade belleza al paisaje, sino que también refuerza la conexión entre la naturaleza y las tradiciones del país. 

Qué flores son las más representativas de Argentina según la inteligencia artificial

Hace 21 minutos
play

Coimas en ANDIS: bloquearon las cajas de seguridad de los Kovalivker

Hace 25 minutos