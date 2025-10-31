31 de octubre de 2025 Inicio
Con acantilados y un mar cristalino: cuál es la playa de Brasil que está cerca de Argentina y es ideal para visitar en 2026

Cerca de nuestro país, combina mar turquesa, acantilados y playas tranquilas. Un destino perfecto para disfrutar del verano sin recorrer largas distancias.

En los meses de diciembre a marzo

En los meses de diciembre a marzo, las playas lucen su mejor versión.

  • Torres, en el sur de Brasil, es una de las playas más cercanas a la Argentina y tiene un mar turquesa con acantilados y un entorno tranquilo.
  • Su ubicación, a solo 800 kilómetros de Posadas, la convierte en un destino ideal para quienes buscan vacaciones accesibles sin recorrer largas distancias.
  • La ciudad ofrece seis playas principales, opciones para surf, paseos en barco y una variada gastronomía con mariscos frescos.
  • Entre diciembre y marzo, el clima cálido y el agua templada convierten a Torres en una de las escapadas más atractivas del litoral brasileño.

Entre acantilados de piedra y arena dorada, Torres aparece en escena como una joya del sur de Brasil. A menos de 800 kilómetros de la frontera argentina, este destino mezcla el encanto de un pueblo costero con paisajes imponentes y el mar, ideal para quienes buscan disfrutar del verano sin alejarse demasiado. Su entorno natural, marcado por morros, playas amplias y aire tranquilo, la convierte en una alternativa distinta dentro del mapa turístico brasileño.

A diferencia de otros destinos masivos como Florianópolis o Río de Janeiro, Torres mantiene una atmósfera más tranquila y familiar. Las calles se llenan de bicicletas, bares frente al mar y turistas del Litoral argentino que encuentran en sus playas una mezcla perfecta entre descanso, naturaleza y buena gastronomía. Sus acantilados de piedra, que le dan nombre a la ciudad, ofrecen una postal única que combina mar y montaña en un mismo horizonte.

Durante el verano, la ciudad se transforma. En los meses de diciembre a marzo, las playas lucen su mejor versión, con agua templada y un ambiente relajado ideal para caminatas, surf y paseos náuticos.

torres brasil

Cuál es la playa brasilera que está cerca de Argentina y tiene un paisaje único

Torres se distingue por sus seis playas principales, cada una con un atractivo particular. Praia Grande es la más extensa y concurrida, perfecta para nadar o practicar deportes acuáticos. Praia dos Molhes es el punto de encuentro de surfistas y eventos náuticos, mientras que Prainha, ubicada en pleno centro, es la preferida de las familias por su accesibilidad y aguas más tranquilas.

Más al sur se encuentra Praia da Cal, con sus olas intensas y una vista directa al Morro do Farol, ideal para los fanáticos del parapente. Dentro del Parque Estatal Guarita se despliega una de las playas más pintorescas de la región, con arenas blancas y formaciones rocosas que caen sobre el mar. Finalmente, Itapeva, con sus seis kilómetros de extensión, invita a largas caminatas entre médanos y brisa marina.

torres brasil

El encanto de Torres no se limita al mar. Desde sus miradores naturales se puede observar el Atlántico desde lo alto de los acantilados, mientras que los paseos en barco hacia la Ilha dos Lobos permiten ver de cerca a los lobos marinos en su hábitat. Además, la gastronomía local combina sabores del mar con la tradición del sur de Brasil, ofreciendo platos de pescado fresco, moquecas y caipirinhas frente a la costa.

El clima templado, la cercanía con la frontera y sus precios accesibles hacen de Torres una alternativa ideal para los turistas de nuestro país. Se puede llegar en auto desde Posadas recorriendo unos 800 kilómetros hasta Porto Alegre y luego tomando las rutas 290 y 101 hacia el norte. El viaje atraviesa paisajes naturales que anticipan la calma del destino final.

