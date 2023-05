Cómo tranquilizar a un gato asustado.

Qué pasa si un gato come chocolate: ¿pueden hacerlo?

Cómo saber si un gato está asustado

A los gatos les agrada tener su momento de tranquilidad e independencia y tenés que tenerlo en cuenta para que no lo agobies y opte por este comportamiento. Esta conducta es normal en ellos que no está relacionado con el miedo o el estrés, porque cuando eso les sucede, es fácil detectarlo de la siguiente manera:

Tu gato está tenso y lo puedes ver en su pelo erizado y su lomo arqueado.

Las orejas se aplanan y apuntan hacia atrás.

Los ojos están muy abiertos y las pupilas se dilatan. Además, puede que te mire fijamente, desafiante, o al contrario, que huya de tu mirada.

Retrae los labios y los bigotes están tiesos.

Puede que esté encogido, en posición de salto y eso es porque se siente acorralado y está preparándose para atacar o para saltar hacia un hueco que ha visto para salir de ahí rápidamente.

Intenta encontrar qué lo está asustando

El primer paso para ayudarlo a que se le vaya el miedo es buscar qué es lo que le genera eso. Puede ser un ruido que le resulta raro y desagradable, la presencia de personas que no conocer o de otro animal, un espacio que le agobia, este tipo de situaciones le pueden generar cierto susto a ellos. Dejalo que deambule para familiarizarse con todo eso que le resulta nuevo. Intentá averiguar que lo pone nervioso para que logre tener tranquilidad.

Háblale con cariño

Otra manera de calmar a tu gato cuando notes que tiene miedo, es hablarle tranquilamente y pausado, y si sigue nervioso, no intentes alzarlo. El tono tenue le transmitirá la calma que necesita y recuerda no gritarle o retarlo porque no será beneficioso. Es mejor darle calma y brindarle confianza para que vaya saliendo de ese lugar en donde se oculta.

Ponte a su altura

Siempre es mejor que te agaches o estirarte, manteniendo una distancia prudencial, puede dar buenos resultados para calmarlo cuando se encuentra nervioso. Ponerte a su altura, hará que el gato descarte una actitud amenazante de tu parte. Así dejará la de tener el lomo encorvado y se calmará o se irá de ese sitio, y de ser así, no lo sigas porque puede ponerse igual de nervioso.

Ofrécele su premio favorito

Ofrecerle a nuestros gatos su comida favorita o su juguete preferido, puede ayudar a que se te acerque y se tranquilice si atraviesa un momento de nerviosismo. Con este truco, se distraerá y es el momento ideal para alejarlo de eso que lo tiene intranquilo y así no le volverá a suceder cuando deje la comida o el juguete.

Hazle caricias sin agobiarlo

Acercarse despacio puede ayudar a que el gato no intente agredirnos cuando se encuentra nervioso. Además, debemos acariciarlos suavemente con un dedo y es superútil porque a los felinos les agradan mucho las caricias sobre el morro o debajo de la barbilla. En el caso de rechazarte, no insistas.

Nunca acorrales a un gato asustado

Como se dijo anteriormente, acorralar a un gato asustado es contraproducente. Si lo hacés siempre buscará un lugar para escaparse y mudarse a otro espacio de la casa. Además, siempre se sentirán más cómodos y tranquilos en un lugar alto, como puede ser un armario o sofá, ya que, pueden controlar los que los rodea y vigilar bien ante una amenaza.

Usa feromonas para gatos

Las feromonas para gatos es un buen recurso para calmarlos, ya que, con olerlas, se irán calmando poco a poco. En realidad, las feromonas que secretan ellos de forma natural logra calmarlos cuando las olfatean, obre todo, las feromonas maternas que calma a las crías. Se pueden conseguir sprays o difusores de estas feromonas para tener en tu casa al alcance.

Siempre se recomienda, antes de usarlas, consultar con el veterinario porque en caso de que sean reiterativos, puede tratarse de un inconveniente que necesite de algún tipo de tratamiento o la ayuda de un etólogo.