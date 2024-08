Cómo se puede mejorar el rendimiento escolar de los niños según un estudio de Harvard

Por suerte, un experto de la Universidad de Harvard, junto con dos reconocidos psicólogos, publicaron cuales son los mejores hábitos de estudio que los estudiantes pueden poner en práctica para aumentar su rendimiento escolar de forma exitosa. Te develamos cuál es el método especial a tener en cuenta para arrancar un buen ciclo.

De qué manera puede haber un mejor rendimiento escolar de los niños según Harvard

En el libro “Make it Stick: the Science of Successful Learning”, el escritor Peter C. Brown de la Universidad de Harvard, junto a Henry L. Roediger y Mark A. McDaniel, psicólogos de la Universidad de Washington, se unieron para dar a conocer las mejores claves de estudio, que ellos denominaron “la ciencia del aprendizaje”.

La primera clave para garantizar el aprendizaje, consta de tener buen descanso, los autores aseguran que éste es primordial para ayudar al cerebro a facilitar la forma en que se almacena la información. Por otro lado, los expertos retoman en su libro que la mente es como un músculo, que si no se ejercita constantemente, no se puede estimular la conexión neuronal para mantener fresca la información que se trata de memorizar, es decir, fijar conceptos.

También mencionan que en esta era digital, la escritura a mano puede ayudar a que los niños retengan información mientras ven lo que escriben, al sintonizar cada párrafo en su cerebro. Así como al escribir la información que quieren aprender, se aprende con la vista, al estudiar y repasar el tema en voz alta, estarán estimulando el aprendizaje a través de oído, para que poco a poco recuerden cada tema.

Cuando se está estudiando el contenido de un libro, del cual no se logra tener una buena comprensión a la primera, los expertos mencionan que repasar una y otra vez no es la solución, la lectura forzada no es una buena herramienta de aprendizaje. Lo ideal es leer una vez a profundidad y poco a poco retomar las ideas que no se comprenden por separado.

Al momento de estudiar, alternar las materias, es una buena opción para estimular la memoria a largo plazo y no saturar la mente del niño de un solo tema.

Otra clave de estudio que le ayudará de por vida a los pequeños es fomentar la constancia de diversas técnicas de aprendizaje para que generen conexiones con aquellos temas que desean aprender, como hacer preguntas al final, subrayar lo más importante en cada texto o realizar cualquier ejercitación práctica en relación con el tema.

Un ejercicio interesante que recomiendan los expertos para estimular las conexiones cerebrales y que les sea más fácil aprender, es activar la mano no dominante, pues al intentar usarla para escribir, comer, o en cualquier otra actividad, ayudará directamente a la agilidad del cerebro.