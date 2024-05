Cómo se puede destacar en el trabajo si sos introvertido según Harvard

Existe un mito que asegura que las personas introvertidas se caracterizan por no compartir sus sentimientos e ideas, sin embargo, cabe destacar que no siempre es así. De todos modos, el denominador común es que les suele ser difícil interactuar con personas que no forman parte de su círculo más cercano. En este sentido, expertos de la universidad de Harvard decidieron realizar un estudio para conocer cómo se puede destacar un ser humano con esta particularidad en el trabajo.