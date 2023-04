Cómo saber si mi gata va a parir.

Es cierto que desde el momento que decidimos adoptar una mascota y tenerla como un integrante más de la familia , debemos ser sumamente responsable porque ellos requieren de cuidados. En en caso de que decidamos tener una gata y no esté castrada o esterilizada por decisión de los dueños, existen varias posibilidades de que quede embarazada y el momento de dar a luz es delicado y, por lo tanto, hay que conocer los riesgos que pueden surgir y también cómo ayudarla a parir. Hay que reconocer el momento en que la gata se prepara para el parto .

Desde el momento que se produjo el coito entre los felinos, el tiempo de gestación de la gata será entre 57 y 63 días . No obstante, podremos observar a los 24 días , mediante una ecografía, los embriones. Una radiografía no detecta la gestación hasta pasadas las 6 semanas , momento en el que los huesos de los gatitos comienzan a formarse.

Síntomas de que tu gata va a parir

Al momento de dar a luz notaremos ciertos cambios en el comportamiento de la gata y ellos pueden ser:

El instinto animal las lleva a que en los días previos armen una especie de nido para sus crías. Buscará un lugar que considere tranquilo, por lo tanto, puedes ayudarla ofreciéndole una caja con un fondo blando y cómodo. De todas maneras, puede suceder que al momento de parir, elija otro sector y no el que le preparaste.

Suelen comer menos y dormir más.

Está inquieta.

La temperatura baja de 38 ºC a 36'5 ºC.

Se puede observar una secreción sanguínea o marrón que sale de la vulva.

Se lame con frecuencia la vulva.

Además podrás ver las contracciones que indican el momento de dar a luz.

Si la respiración es acelerada e incluso la gata abre la boca para respirar, esta puede ser otra señal señal de que empiezan las contracciones.

Gatitos Cuánto dura el parto de una gata. Pixabay

Cuánto dura el parto de una gata

El tiempo que durará el parto depende del organismo de la gata y la cantidad de crías que lleve en su vientre. Por otro lado, tenés que saber que el importante que los cachorro tomen el calostro o primera leche de la mamá para así ingerir anticuerpos que los protegerán de infecciones que pueden aparecer durante las primeras 6 semanas de vida. Puede suceder que la hembra no tenga leche suficiente y, por lo tanto, debemos ofrecerlo a los gatitos leche materniza para asegurarnos de que absorban los nutrientes necesarios. El proceso del parto es el siguiente:

Finalizada la gestación, se produce el parto y el mismo es estimulado por la producción de cortisol por la cría que ya está lista para salir.

En los primeros momentos del parto la hembra se encuentra inquieta y comienza a acomodarse en el nido que armó días previos.

Su temperatura corporal baja hasta los 36 ºC.

Las contracciones uterinas son débiles y el cuello del útero empieza a dilatarse. Esta etapa podría durar hasta 24 horas.

Luego comienza el nacimiento de los cachorros, generado por fuertes contracciones.

La madre se encargará de limpiar a los cachorros con la lengua y, además, cortará el cordón umbilical con los dientes.

Los colocará cerca de sus mamas para que se alimenten.

Entre el nacimiento de un cachorro y otro pasa aproximadamente media hora.

El final es con la de expulsión de las placentas, que normalmente serán ingeridas por la gata.

Cómo ayudar a una gata a parir

Las gatas suelen parir de noche y no será extraño que una mañana te levantes y te encuentres con los cachorros. Pero en caso de que lo puedas presenciar, se recomienda que no intervengas a menos que sea por una urgencia. Al momento de parir algunas gatas pueden ponerse nerviosas, otras maúllan y gritan mucho, pero no es motivo para preocuparse.

Al nacer, los gatitos lo hacen envueltos en una bolsa que es la que rompe su madre con los dientes. En caso de que ella no lo haga, tendrás que hacerlo vos suavemente con una toalla y limpiar al gatito con una gasa, sobre todo en su hocico Por otra parte, puede ser necesario el uso de una jeringa sin aguja para absorber todo el líquido amniótico que puede llegar a tener en la nariz y también en la boca, en caso contrario, se le puede dificultar apara respirar.

Para ayudarlo a que comience a respirar, tendrás que frotar al gatito con un trapo con muchísimo cuidado con su cuello y espalda. Además, en caso de que la madre no corte el cordón umbilical , deberás hacerlo vos a unos 7 cm del gato. En caso de que notes que la gata tiene problemas para expulsar a uno de sus cachoros podés ayudarla intentando introducir la punta de un dedo (utilizando guantes de látex) entre la pared vulvar y el gatito para acomodarlo. Siempre con mucho cuidado para no lastimar ni a la gata y tampoco al pequeño gatito que está naciendo. No estires a la cría para ayudarla a salir, puede provocarle la muerte.

Procura que la gata expulse todas las placentas, en caso de no estar seguro, puedes llevarla al veterinario. Las mismas no deben quedar dentro de la gata porque pueden generar infecciones. Si también notas los siguientes comportamientos, acude a un especialista para que la atienda:

Si la gata está acostad luego de varias horas.

Si tiene fiebre o está apática antes o después del parto.

Si tiene una secreción sanguínea o verde y no está saliendo uno de los gatitos.

Si se encuentra muy nerviosa y respira muy agitada.

Si entre la salida de una cría y la siguiente pasa mucho tiempo.

Si el parto dura más de 5 o 6 horas.

Si en general ves que tiene dificultades para parir.

Gatitos gatos felinos Cómo ayudar a mi gata a parir. Pexels

Cómo saber si mi gata ha terminado de parir

Desde la salida del primer gatito puede ocurrir que pase media hora o incluso más hasta que de a luz al segundo. Notarás que su actitud cambiará una vez que termine de parir y comenzará a cuidar de sus cachorros, los lamerá y se asegurará de que se alimenten y estén protegidos. En caso de que siga inquieta, es posible que tenga alguna cría en su interior. La cantidad de crías que puede tener es relativo, ya que, algunas suelen parir entre 3 y 5 cachorros, pero en otros casos puede pasar que sean más o menos.