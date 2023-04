Por qué las gatas trasladan a sus gatitos

Al adoptar mascotas y convivir con ellas, comenzamos a conocer los diferentes comportamientos de ellas. Uno de los que a los integrantes de una familia llama la atención es uno en particular de las gatas : una vez que tienen a sus crías suelen trasladarlos de un lugar a otro . Pero, ¿a qué se debe?

Luego de tener a sus crías, las gatas suelen "esconderlos" en diferentes lugares de la casa. Este comportamiento se debe a que los felinos son muy desconfiados y velan por la seguridad de sus gatitos . Este accionar es puramente instintivo y en caso de alertar algo extraño, sobre todo en la vida salvaje, suelen trasladar a sus crías. Además, el cuidado de los pequeñitos se debe a que nacen ciegos y sordos , por lo tanto no podrán defenderse hasta no desarrollar estos sentidos.

Es importante que el lugar que decidas brindarle para el cuidado de sus cachorros sea seguro y, si opta por dejar a sus cachorros ahí, es mejor no moverlos porque la gata podría trasladarlos nuevamente a su nido.

Por qué mi gata me trae sus crías y qué hago

Las gatas suelen tener, por instinto, el comportamiento que mencionamos con anterioridad. Sin embargo, puede ocurrir que el felino les lleve sus crías a quien considera su amo. Esto sucede cuando no se sienten seguras de dejar a sus cachorros en determinado lugar y considera que, como eres su humano de confianza, estarán a salvo contigo.

Si existe una relación de afecto muy fuerte entre tu y tu gata, se creará una relación de dependencia y ella necesitará estar siempre con su humano. Debido a esto, llevará sus crías a tu lado para pasar tiempo contigo y porque sabe que sus cachorros estarán protegidos.

Ante esta actitud de la gata, se recomienda que el nido lo tengas cerca de donde pases más tiempo para que ella no sienta la necesidad de trasladarlos constantemente.

Por qué las gatas rechazan a sus crías

No es extraño ver que las gatas rechacen a algunas de sus crías o incluso a todas, sin embargo, no es demasiado frecuente este tipo de comportamiento. Las causas varían y pueden ser las siguientes:

Estrés: el estrés puede causar que la gata decida abandonar a sus cachorros, por ello es importante no agobiarla durante este periodo ni tocar a los gatitos, porque un olor extraño para la madre puede hacer que esta los abandone también. Asegúrate que siempre estén en un lugar tranquilo y sin peligro para evitar cualquier tipo de estrés para ella.

el estrés puede causar que la gata decida abandonar a sus cachorros, por ello es importante no agobiarla durante este periodo ni tocar a los gatitos, porque un olor extraño para la madre puede hacer que esta los abandone también. Asegúrate que siempre estén en un lugar tranquilo y sin peligro para evitar cualquier tipo de estrés para ella. Salud de los cachorros: cuando uno o más cachorros nace con algún problema, la madre puede detectarlo y es normal que lo separe del resto de las crías. Esto es meramente por instinto para que no sea un punto a favor de los depredadores y además, no contagie a los otro gatitos. Tampoco lo amamantará porque prefiere hacerlo con los cachorros sanos que sabe que van a sobrevivir. Es aconsejable, recurrir a un veterinario con el que ha quedado excluido para salvarle la vida.

cuando uno o más cachorros nace con algún problema, la madre puede detectarlo y es normal que lo separe del resto de las crías. Esto es meramente por instinto para que no sea un punto a favor de los depredadores y además, no contagie a los otro gatitos. Tampoco lo amamantará porque prefiere hacerlo con los cachorros sanos que sabe que van a sobrevivir. Es aconsejable, recurrir a un veterinario con el que ha quedado excluido para salvarle la vida. Salud de la madre : si tu gata está enferma probablemente opte por alejarse de sus cachorros tanto debido al malestar que tiene como así también para evitar que se contagien. Recurre al veterinario para descartar o tratar cualquier tipo de patología.

: si tu gata está enferma probablemente opte por alejarse de sus cachorros tanto debido al malestar que tiene como así también para evitar que se contagien. Recurre al veterinario para descartar o tratar cualquier tipo de patología. No tienen la capacidad para atenderlos: suele ser poco frecuente, pero se dan casos donde la madre no sabe cómo cuidar a sus crías y las abandona. Por otra parte, es posible que la camada sea muy grande y la madre no tenga suficiente leche para alimentar a todos los gatitos y rechaza a los más débiles para amamantar a los que más posibilidades tienen de sobrevivir. Puedes ayudarla, acercarle los cachorros a la panza y enseñarle como se limpian y estimulan para que hagan sus necesidades, así ella verá como se hace, aunque, no es seguro que lo haga ya que en ocasiones tampoco lo entienden.

¿A qué edad las gatas abandonan a sus gatitos?

No existe un momento determinado en el que las gatas abandonan a sus crías. Incluso, si te ha ocurrido que una de sus gatitos se queda con ella, seguramente sigan juntos y jugando por el resto de su vida. No obstante, el comportamiento cambiará y no estará pendiente de lo que haga.

Si tienes decidido dar en adopción a los gatitos, se recomienda que lo hagas a partir de los 2 meses y medio o 3 meses de vida, que es cuando no necesitan la leche materna. Luego de tres o cuatro semanas de vida, la gata madre empieza a rechazar a los gatitos y no le dará más leche. De darse este comportamiento, es aconsejable darles agua y comida húmeda para alimentarlos.