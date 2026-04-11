Cómo preparar unas milanesas de berenjena rellenas en una freidora de aire La idea perfecta de minuta para las comidas de los días de frío: rápida de hacer, económica y sabrosa. Por + Seguir en







Receta épica de milanesas de berenjena rellenas hechas en la airfryer.

Las milanesas de berenjena en freidora de aire ofrecen una alternativa más liviana sin resignar sabor o textura.

El relleno a base de queso aporta cremosidad y convierte el plato en una opción culinaria completa.

La técnica en freidora de aire permite reducir el uso de aceite y simplificar el proceso de cocción.

Se trata de una receta económica y alineada con hábitos de cocina más prácticos, porque se tarda menos en prepararla. En un contexto donde la cocina cotidiana busca soluciones más ágiles y saludables, las milanesas de berenjena preparadas en freidora de aire se consolidan como una variante eficiente de un clásico argentino. Esta versión rellena, que suma queso en su interior, mantiene la lógica de la milanesa tradicional, pero incorpora una técnica de cocción que reduce el uso de aceite y optimiza los tiempos sin alterar la identidad del plato. Sumarle relleno, además, crea un plato calórico y contundente ideal para estos días de frío.

Milanesa de berenjena Freepik Los ingredientes necesarios para las milanesas de berenjena rellenas Para esta preparación se requieren cuatro berenjenas medianas, cuatro fetas de queso de máquina, tres huevos, una cucharada de mostaza, harina común y pan rallado o panko en cantidad necesaria, además de sal y aceite en spray. La elección de berenjenas firmes resulta clave para lograr una buena textura, mientras que el queso aporta un contraste cremoso que equilibra el conjunto. La mostaza, por su parte, intensifica el sabor del rebozado sin modificar el perfil general del plato.

Cómo preparar las milanesas de berenjena rellenas El primer paso consiste en cocinar las berenjenas enteras en la freidora de aire a 200 grados durante aproximadamente 15 minutos, previamente pinchadas para facilitar la cocción. Una vez listas, se retiran y se pelan con cuidado, procurando mantener el cabo para conservar su forma. Luego se realiza un corte longitudinal que permita incorporar en el interior la feta de queso.

Milanesa de berenjena Pinterest En paralelo, se prepara la mezcla de huevo batido con sal y mostaza, mientras que en recipientes separados se disponen la harina y el pan rallado. Las berenjenas rellenas se pasan primero por harina, luego por la mezcla de huevo y finalmente por el pan rallado, siguiendo el esquema clásico de rebozado que garantiza una cobertura uniforme.

Antes de llevarlas nuevamente a la freidora, se las rocía con aceite en spray para favorecer el dorado o se suman unas gotas de aceite a la superficie de la preparación. La cocción final se realiza en modo freír hasta que la superficie quede crocante y el interior bien caliente, logrando un equilibrio entre textura exterior e interior fundente.