9 de abril de 2026 Inicio
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Cómo preparar una pechuga de pollo en una freidora de aire de manera sencilla

La receta que te salva el almuerzo o la cena con pocos ingredientes y menos de 20 minutos de cocción en total.

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La receta de pechuga de pollo en la freidora de aire fácil y rápida

La receta de pechuga de pollo en la freidora de aire fácil y rápida, con un resultado jugoso. 

Freepik
  • La freidora de aire permite cocinar pechugas de pollo en poco tiempo y con buen dorado.
  • Para la receta perfecta de pollo, un marinado previo resulta clave para conservar la jugosidad del pollo.
  • La cocción se divide en dos etapas para asegurar un resultado parejo.
  • Además, el reposo final mejora la textura antes de servir.

La freidora de aire se consolidó como uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina cotidiana, en especial entre quienes buscan resolver comidas de manera rápida y eficiente sin resignar sabor ni calidad. En ese contexto, la pechuga de pollo se posiciona como una opción frecuente por su practicidad, aunque requiere ciertos cuidados específicos para evitar que pierda jugosidad durante la cocción.

Una receta fácil para preparar en la airfryer. 
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En esa línea, la receta propone una preparación sencilla que aprovecha al máximo las ventajas del equipo, al tiempo que incorpora técnicas básicas para mejorar el resultado final, como el marinado previo y el control de tiempos.

carne jugosa en la airfryer
pollo en la airfryer

pollo en la airfryer

Receta de pechuga de pollo en freidora de aire

La preparación de esta receta se apoya en un proceso simple pero ordenado, que comienza con el precalentado de la freidora a 180 grados durante cinco minutos, seguido por la cocción de las pechugas en dos etapas para lograr un dorado uniforme. En una primera instancia, se cocinan durante 8 a 10 minutos, luego se retiran momentáneamente para darlas vuelta y se completa la cocción durante otros 8 a 10 minutos, asegurando que los jugos salgan claros y que la textura interior se mantenga tierna.

Ingredientes necesarios

Para llevar adelante esta receta se necesitan dos pechugas de pollo de aproximadamente 200 gramos cada una, dos dientes de ajo picados, una cucharada de perejil fresco, el jugo de medio limón, dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de pimentón dulce, además de sal y pimienta negra a gusto. Esta combinación de ingredientes permite construir un marinado equilibrado que aporta sabor sin sobrecargar la preparación.

FREIDORA DE AIRE

Preparación de la receta

El primer paso consiste en mezclar en un bowl el aceite de oliva con el ajo, el perejil, el jugo de limón y los condimentos hasta integrar todos los elementos. Luego, se deben secar bien las pechugas con papel de cocina y realizar pequeños cortes superficiales para favorecer la absorción del marinado, tras lo cual se colocan en la mezcla y se dejan reposar en la heladera durante al menos 30 minutos.

Pechuga de pollo
Cómo limpiar la pechuga de pollo

Cómo limpiar la pechuga de pollo

Una vez cumplido ese tiempo, las pechugas se disponen en la canasta de la freidora sin superponer y se cocinan siguiendo el esquema de tiempos indicado, con el giro a mitad de cocción. Al finalizar, se recomienda dejarlas reposar unos cinco minutos antes de cortarlas, lo que permite estabilizar los jugos internos y mejorar la textura.

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