Cómo podés reciclar pilas y baterías que ya no podes utilizar en tu casa Existen métodos que permiten reutilizar estos elementos usados y convertirtlos en un recurso que se maneja de forma segura. Pero... ¿Cómo se desechan correctamente? Por







Conocé la forma de descartar correctamente estos elementos para que no contaminen el Medio Ambiente

Las pilas y baterías son elementos cotidianos que usamos en numerosos dispositivos, y que traen grandes consecuencias al Medio Ambiente si no son bien desechados. Aunque su duración es limitada, muchas veces terminan acumulándose en cajones o en la basura, sin que sepamos qué hacer con ellas.

El correcto manejo de estos residuos es fundamental, ya que contienen materiales que pueden ser contaminantes si no se disponen de manera adecuada. Por ello, cada vez más personas buscan cómo darles un destino responsable.

Cómo reciclar pilas y baterías en tu hogar Bateria-de-litio-NCPOWER-post-441 El problema de las pilas usadas es que no siempre sabemos a qué tipo de residuo pertenecen, y por contener elementos muy contaminantes, es fundamental separarlas del resto de los residuos.

Lo recomendable es acumularlas en un recipiente especial para pilas o baterías usadas y luego llevarlas a un centro de reciclaje o esperar a que pase un servicio de recolección, siempre en lugares donde este servicio esté disponible. Los recipientes adecuados son botes diseñados específicamente para pilas y baterías, capaces de manejar de manera segura materiales como el litio.

Es importante diferenciar que una pila es un generador portátil de electricidad que produce energía mediante un proceso químico, mientras que una batería almacena energía generada en otro lugar y suele ser recargable.

Con el aumento del uso de dispositivos electrónicos durante la emergencia sanitaria, el consumo de baterías ha crecido, lo que eleva el riesgo de contaminación. Por ejemplo, una sola pila de reloj puede contaminar el agua suficiente para llenar una alberca olímpica, debido al litio y otros componentes tóxicos que contiene.