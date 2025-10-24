24 de octubre de 2025 Inicio
Monotributo Social de ARCA: cómo podés darte de alta y cuáles son los requisitos

El Monotributo Social brinda a trabajadores y emprendedores de bajos ingresos la posibilidad de formalizar su actividad, emitir facturas y acceder a cobertura médica y aportes jubilatorios.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

 

  • El Monotributo Social de ARCA facilita la formalización de trabajadores y emprendedores con bajos ingresos, promoviendo su inclusión en el sistema económico y social.
  • Permite facturar legalmente, acceder a cobertura médica y realizar aportes jubilatorios mediante subsidios estatales que reducen el costo mensual.
  • Está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad que desarrollen una única actividad independiente, con límites de ingresos y patrimonio para garantizar un acceso equitativo.
  • La inscripción es gratuita y puede hacerse en línea o presencialmente a través de ANSES o la plataforma TAD, con activación completa tras la presentación de la Declaración Jurada de Salud.
Desde ARCA salieron a explicar cómo funciona y a quiénes está dirigido este nuevo sistema.
Para qué actividad funciona el monotributo promovido de ARCA

El Monotributo Social constituye un régimen clave orientado a facilitar la formalización de la actividad económica de trabajadores independientes y emprendedores con bajos ingresos. Su objetivo principal es ofrecer una vía legal para que estos desarrollen sus oficios o proyectos, dejando atrás la informalidad y accediendo a beneficios que fortalecen su bienestar social y económico. Este sistema se presenta como una herramienta efectiva de inclusión y promoción social.

La gestión del Monotributo Social está a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo responsable de su administración y supervisión. A través de este régimen, los beneficiarios pueden facturar legalmente los servicios o productos que ofrecen, lo que les otorga mayor credibilidad ante clientes y proveedores. Además, representa un paso fundamental hacia la plena integración de los trabajadores al circuito económico formal del país.

Entre sus principales ventajas se destacan los beneficios vinculados a la seguridad social. Al inscribirse, los emprendedores formalizan sus ingresos y obtienen acceso a cobertura médica para ellos y sus familias, al mismo tiempo que comienzan a realizar aportes al sistema jubilatorio. Todo esto es posible gracias a los subsidios estatales que reducen significativamente el costo mensual del régimen, permitiendo que la cuota sea accesible para personas con recursos limitados.

Qué requisitos tiene el Monotributo Social de ARCA

El Monotributo Social de ARCA está destinado a un sector específico de la población, cuyo requisito principal consiste en desarrollar una única actividad económica independiente y encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica.

Esta herramienta fue creada para pequeños emprendedores y trabajadores informales que buscan formalizar sus ingresos. Es necesario ser mayor de 18 años y no superar los límites de ingresos brutos anuales fijados, los cuales se vinculan con el tope de la categoría más baja del Monotributo General (Categoría A).

Además de los requisitos personales, se establecen limitaciones patrimoniales estrictas con el fin de garantizar que el régimen llegue a quienes realmente lo necesitan. Los postulantes no pueden poseer más de dos bienes inmuebles, y uno de ellos debe estar afectado al desarrollo de su actividad productiva.

También se impone un límite de hasta tres bienes muebles registrables, como automóviles o motocicletas. Estas condiciones evitan que personas con alto patrimonio accedan a los subsidios que el régimen ofrece.

Por último, el Monotributo Social resulta incompatible con determinadas figuras económicas y profesionales. La normativa indica que el solicitante no puede ser empleador ni titular de acciones o cuotas de sociedades comerciales.

Tampoco se permite su acceso a profesionales universitarios que facturen por el ejercicio de su profesión como actividad principal. Sin embargo, el régimen es compatible con la percepción de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o con jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, lo que facilita la inclusión de beneficiarios dentro del sistema de seguridad social.

Cómo inscribirse al Monotributo Social de ARCA

La inscripción al Monotributo Social, un trámite gestionado ante organismos vinculados con ARCA, como ANSES y la Plataforma Trámites a Distancia (TAD), es completamente gratuita y personal. Los interesados pueden realizar el proceso de forma digital o presencial.

En la modalidad en línea, deben ingresar al sitio de Trámites a Distancia con su Clave Fiscal (Nivel 3 o superior), seleccionar la opción “Solicitud de inscripción o modificación al Monotributo Social”, completar los datos requeridos y confirmar el trámite. Es importante contar con el DNI, conocer la obra social de preferencia y definir si se incorporará al grupo familiar.

Si se opta por la vía presencial, el solicitante debe gestionar un turno previo, ya sea en línea o por teléfono, para presentarse en la oficina de ANSES correspondiente con la documentación necesaria. Una vez aprobada la solicitud —el proceso de respuesta suele demorar cerca de 72 horas—, el inscripto recibe su credencial de pago mensual. Luego del primer abono, resulta obligatorio presentar la Declaración Jurada de Salud en una oficina de ANSES sin turno, paso esencial para activar de forma completa la cobertura de la obra social elegida.

