Cómo limpiar y sacar manchas de humedad en la madera.

Es fundamental conocer la madera a tratar para no dañarla y luego sí, aplicar el producto adecuado para recuperarla.

El derrame de líquidos sobre la madera no sólo puede generar que el material absorba y derive en manchas de humedad , sino que también pueden aparecer manchas negras debido a esto. Es fundamental tener sumo cuidado para no estropear los pisos o los muebles del interior de nuestro hogar, sin embargo, en caso de que accidentalmente te haya sucedido y tengas que limpiar la zona, podes hacerlo.

Como se menciona con anterioridad, es importante conocer la madera que vamos a tratar para no causarle más daño. Para ello, podemos averiguar de que material se trata comunicándonos con el fabricante pero, si eso no es posible, se recomienda limpiar una zona pequeña de la madera para darnos cuenta si estamos haciendo lo correcto o no. A continuación, el listado para sacar las manchas de la madera y que pisos y muebles luzcan como nuevos.