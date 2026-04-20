Jujuy 2026: el pueblo en las Yungas en el que reina la humedad y viven pocos habitantes

Este enclave a más de 3000 metros sobre el nivel del mar integra vegetación, altitudes extremas, adobe y hospitalidad en un paraje suspendido en otro tiempo.

Jujuy esconde paisajes de selva y cerros que permiten vivir una experiencia de turismo diferente. Entre esos escenarios aparece un rincón casi secreto que parece detenido en el tiempo y donde la calma se convierte en el principal atractivo para quienes buscan desconexión total. Este paraje se destaca por la cercanía a un área protegida de gran valor natural y por su clima templado durante todo el año.

Sus dos habitantes reciben a los visitantes con la simpleza de la vida rural y la posibilidad de explorar un entorno natural que sorprende por su biodiversidad y su energía tranquila.

Lejos de los clásicos circuitos turísticos, existe un caserío casi fantasmal que se mantiene en pie gracias al cuidado y la voluntad de quienes lo habitan. En invierno, sus caminos se convierten en la ruta perfecta para quienes buscan una travesía distinta, alejada del ruido y cercana a la tierra.

Este paraje forma parte del entorno imponente de las yungas jujeñas, donde la vegetación exuberante convive con las altitudes extremas. En ese lugar, la selva se disuelve entre nubes bajas para dar paso a los pastizales altos en un paisaje que parece suspendido en otro tiempo.

En ese enclave perdido se encuentra Alto Calilegua, pequeño poblado que sobrevive con solo dos habitantes: Betty y Tito. Ambos ofrecen hospitalidad a quienes se animan a la larga caminata para llegar al lugar en una travesía que requiere esfuerzo físico y disposición para desconectarse de todo. Las casas de adobe, los restos de una escuela cerrada y la iglesia todavía en pie narran en silencio el pasado de una comunidad que, aunque diezmada, sigue viva.

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Qué se puede hacer en Alto Calilegua

Las experiencias disponibles en este paraje aislado incluyen naturaleza extrema, senderismo de altura, avistaje de fauna y hospitalidad rural:

Recorrer los senderos del Parque Nacional Calilegua de distinta dificultad.

Adentrarse en la selva de montaña atravesando puentes colgantes.

Descubrir cascadas escondidas en recorridos por la selva.

Disfrutar del trekking en un sitio ideal para esta actividad.

Avistar aves nativas en la zona famosa por su biodiversidad.

Observar tucanes y loros en recorridos guiados.

Avistar monos caí en el entorno de selva de montaña.

Ver pequeños yacarés en los recorridos por el parque.

Avistar cóndores andinos en pleno vuelo con algo de suerte.

Explorar el ecosistema que sirve de refugio para especies en peligro como yaguareté, tapir y oso hormiguero.

Desconectarse del mundo urbano en un lugar remoto.

Contemplar las 25 viviendas de adobe conservadas.

Conocer las ruinas del molino comunitario que funciona ocasionalmente.

Dónde queda Alto Calilegua

Alto Calilegua se encuentra en el departamento de Ledesma, a pocos kilómetros de Libertador General San Martín, dentro de la provincia de Jujuy. Se accede por un camino de montaña que asciende hasta casi mil metros sobre el nivel del mar en plena región de las Yungas. La cercanía al Parque Nacional Calilegua lo convierte en un punto muy importante para los fanáticos de la naturaleza. Ubicado dentro del Parque Nacional Calilegua, se encuentra en el corazón mismo de uno de los ecosistemas más biodiversos del país. Este parque con más de 76.000 hectáreas protege un amplio sector de las yungas argentinas y sirve de refugio para especies en peligro de extinción como el yaguareté, el tapir y el oso hormiguero. El pueblo se emplaza en un claro natural en la zona más alta del parque, donde la selva deja paso a extensas praderas de altura.

Alto Calilegua.jpg Fundación Pro Yungas

Cómo llegar a Alto Calilegua

Para llegar desde San Salvador de Jujuy hay que tomar la Ruta Nacional 34 hasta Libertador General San Martín en un viaje de aproximadamente dos horas en auto. Desde ese lugar se continúa por un camino de montaña de ripio que lleva a Alto Calilegua en unos 40 minutos. Es recomendable ir en vehículo particular o contratar una excursión, ya que no hay transporte público que suba hasta el pueblo. El acceso puede verse afectado en temporada de lluvias, por lo que se sugiere consultar el estado de la ruta antes de emprender el viaje.

El acceso a Alto Calilegua no es fácil, ya que desde la localidad de San Francisco, a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, se inicia un sendero que asciende atravesando distintos pisos ecológicos (primero la selva montana, luego el bosque montano y finalmente los pastizales de altura) en una caminata que puede demorar más de medio día, requiriendo buen estado físico y acompañamiento de guías locales.