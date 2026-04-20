Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Asignaciones Familiares de PNC, este martes 21 de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 21 de abril de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

La actualización de haberes que publicó ANSES para el mes de mayo. 
ANSES: el aumento confirmado para las jubilaciones mínimas y máximas para mayo

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber inferior al mínimo podrán cobrar este viernes con DNI finalizado en 7.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este viernes con DNI terminado en 7.

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias que tengan la Asignación por Embarazo podrán cobrar este viernes con DNI culminado en 7.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento podrán cobrar hasta el 12 de mayo, sin importar la finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos con todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de mayo.

Este incremento se aplicará a todos los grupos familiares que perciban estos beneficios.

ANSES: los beneficiarios que podrán cobrar hasta $85.000 en abril

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 20 de abril

El esquema de pagos de jubilaciones ANSES para el mes de mayo. 

Jubilados ANSES: los pagos confirmados para el mes de mayo

Bono confirmado para abril para jubilados: cómo quedan los montos finales. 

ANSES: el bono confirmado que recibirán los jubilados en abril

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

ANSES: los beneficiarios de la AUH que restan por cobrar en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ofrece Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos, las cuales se abonan mensualmente.

ANSES: el aumento que recibirán las pensiones en mayo 2026

La música une a la gente, expresó Madonna en Coachella 2026. 

Le robaron la ropa a Madonna en Coachella y ofrece una recompensa millonaria

Susana Giménez y Luis Brandoni.

La emotiva despedida de Susana Giménez a Luis Brandoni: "Hemos perdido un irrepetible"

Francella fue al velatorio de Brandoni y lamentó su muerte: "Era el actor que más me gustaba"

Luis Brandoni y Robert de Niro en una escena de Nada, serie dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. 

Luis Brandoni y Robert De Niro: una amistad más allá de la barrera idiomática

Una serie argentina animada llegó a HBO Max y se ve en apenas media hora.
Esta serie argentina llegó a HBO Max y se ve en apenas media hora: cómo se llama

Beto Acosta en su etapa como futbolista de San Lorenzo.

Qué fue de la vida del "Beto" Acosta: el jugador que la rompió en San Lorenzo

La música une a la gente, expresó Madonna en Coachella 2026. 

Le robaron la ropa a Madonna en Coachella y ofrece una recompensa millonaria

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump advirtió que "es muy improbable" que se extienda la tregua con Irán si no hay acuerdo

24 y 25 de abril: ¿Qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo desde el jueves y viernes?.

El 23 y el 24 de abril serán feriados: qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo desde el jueves y viernes

La polémica jugada se dio a los 48 minutos del 2°T cuando Boca ganaba por 1 a 0 con gol de Leandro Paredes

Se filtró el motivo por el que Darío Herrera no cobró penal para River frente a Boca

Susana Giménez y Luis Brandoni.

La emotiva despedida de Susana Giménez a Luis Brandoni: "Hemos perdido un irrepetible"

