La cantina de Parque Chacabuco que recupera la cocina porteña con platos abundantes y caseros

Desde hace tres años, Mondongo & Coliflor se convirtió en un clásico contemporáneo que revaloriza la tradición bodegonera con recetas reconfortantes y espíritu de esquina.

En una de las esquinas más emblemáticas de Parque Chacabuco, Mondongo & Coliflor propone una vuelta a las raíces de la cocina porteña a través de una carta que prioriza el sabor por sobre cualquier artificio. Con una mirada honesta y despojada, esta cantina de barrio recupera recetas tradicionales y las presenta en versiones generosas, pensadas para compartir y disfrutar sin apuro.

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El local funciona en un espacio con más de 100 años de historia gastronómica, cuya arquitectura y ambientación mantienen viva la esencia de las antiguas cantinas. Con un salón cálido y mesas en la vereda que invitan a extender la sobremesa, el lugar combina hierro, madera y detalles de época en un entorno descontracturado, ideal para encuentros entre amigos o en familia.

La experiencia comienza con una sección de entradas que rinde homenaje al recetario clásico: empanadas fritas —de carne, mondongo o tortilla—, ensaladilla rusa, lengua a la vinagreta y provoleta a la parrilla marcan el pulso de una propuesta que apuesta por lo simple y sabroso. Cada preparación refleja una cocina de base sólida, donde los ingredientes y las técnicas tradicionales son protagonistas.

En el apartado de pastas, elaboradas íntegramente en el local, destacan opciones como los sorrentinos de coliflor, portobellos y queso gouda, los ñoquis y los tallarines, todos acompañados por salsas a elección que van desde una fileto hasta versiones más intensas como estofado o crema de quesos.

Los principales continúan esa línea con recetas contundentes y bien ejecutadas: milanesas en distintas versiones —clásica, napolitana o fugazzeta—, pollo a la provenzal, revuelto gramajo, tortilla de papa en múltiples variantes y el infaltable guiso de mondongo, disponible todo el año. También se suman platos de cocción lenta como el osobuco braseado con aligot y el pastel de bife de chorizo, que refuerzan la identidad de cocina casera.

La parrilla ocupa un lugar central con cortes tradicionales y achuras, además de opciones para compartir como la parrillada completa. A esto se suma una sección de sanguchería XL en pan de masa madre, con alternativas de milanesa, bondiola o bife de chorizo, ideales para quienes buscan propuestas abundantes y directas.

Mondongo & Coliflor - Carne al horno con papas y batatas 2

El cierre dulce mantiene la coherencia del recorrido con postres típicos argentinos como flan mixto, vigilante, almendrado o mousse de chocolate, junto con algunas alternativas que aportan un guiño contemporáneo, como el affogato con helado, café y licor. La carta se completa con vinos nacionales, aperitivos típicos y cervezas, pensados para acompañar una experiencia que celebra, ante todo, el sabor y la historia.

Mondongo & Coliflor - Martín Fierro y Vigilante 2

Como dato para los vecinos, Mondongo & Coliflor acerca una alternativa tan económica como reconfortante para el bolsillo de los comensales: menú ejecutivo a $16.000, donde de martes a viernes se puede almorzar un plato del día, junto con bebida, panera y budín de pan mixto de postre.

Mondongo & Coliflor - Fachada

Dónde queda Mondongo & Coliflor

La cantina se ubica en Del Barco Centenera 1698, esquina Saraza, pleno corazón de Parque Chacabuco.