20 de abril de 2026 Inicio
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Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con una laguna grandísima idea para desconectar

Una ciudad del interior combina espacios verdes, recorridos históricos y propuestas gastronómicas en crecimiento.

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Junín combina naturaleza

Junín combina naturaleza, historia y circuitos turísticos.

Turismo Junín

  • El destino cuenta con cinco circuitos turísticos que permiten recorrer espacios naturales, sectores urbanos y puntos vinculados a la historia local

  • La Laguna de Gómez y el parque natural concentran actividades al aire libre como avistaje y deportes acuáticos dentro del entorno bonaerense

  • La ciudad impulsa una agenda gastronómica con eventos, productores locales y experiencias vinculadas a la elaboración de alimentos

  • Entre sus atractivos se destacan pueblos cercanos, rutas temáticas y un circuito que reconstruye los primeros años de Eva Duarte

Junín se posiciona como una alternativa para escapadas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al combinar naturaleza, historia y propuestas culturales en un mismo destino, con la Laguna de Gómez como uno de sus principales atractivos para actividades al aire libre. La ciudad ofrece una experiencia que integra recorridos organizados, espacios verdes y una identidad marcada por las costumbres del interior.

La escapada a una hora y media de Buenos Aires donde reina la tranquilidad y el silencio.
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El lugar se caracteriza por su ritmo cotidiano y por la presencia de espacios públicos donde se desarrollan actividades sociales tradicionales. En este contexto, la laguna y su entorno natural se convierten en un punto central, mientras que el circuito histórico vinculado a Eva Duarte aporta un recorrido urbano que reconstruye parte de su vida en la ciudad.

Dentro de este esquema, el desarrollo de rutas temáticas permite organizar la visita en distintos ejes, desde circuitos gastronómicos hasta recorridos históricos. A esto se suma una agenda de eventos y propuestas que refuerzan el perfil del destino dentro de la provincia de Buenos Aires.

junin
El crecimiento del turismo en destinos bonaerenses impulsa propuestas como Junín, que integra laguna, recorridos temáticos y experiencias vinculadas a la producción local.

El crecimiento del turismo en destinos bonaerenses impulsa propuestas como Junín, que integra laguna, recorridos temáticos y experiencias vinculadas a la producción local.

Dónde queda Junín

Junín se encuentra en la provincia de Buenos Aires, dentro de la región noroeste del territorio bonaerense. La ciudad funciona como cabecera de su partido y concentra una población cercana a los 100 mil habitantes.

El destino está rodeado por áreas rurales y pequeños pueblos que complementan la oferta turística con propuestas productivas y culturales. Su ubicación permite acceder tanto a espacios naturales como a circuitos urbanos en distancias cortas.

Que se puede hacer en Junín

Uno de los principales atractivos es el Parque Natural Laguna de Gómez, un espacio que concentra actividades al aire libre como deportes acuáticos y avistaje. Este entorno natural se complementa con otros espacios verdes que forman parte de los circuitos turísticos diseñados para recorrer la ciudad.

Otra de las propuestas destacadas es la Ruta de los Viveros, que incluye diferentes puntos como reservas, parques y establecimientos con jardines. A su vez, existen recorridos urbanos como la Avenida San Martín, donde se concentran bares, pizzerías y locales tradicionales que forman parte de la identidad gastronómica local.

También se pueden visitar pueblos cercanos como Morse y Agustín Roca, donde se desarrollan experiencias productivas vinculadas a la elaboración de alimentos. En paralelo, la ciudad cuenta con una ruta histórica dedicada a Eva Duarte, que recorre 14 puntos clave de su vida en un circuito urbano de tres kilómetros.

Cómo llegar a Junín

En auto, el trayecto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realiza principalmente por la Ruta Nacional 7, con una distancia aproximada de 260 kilómetros. El tiempo estimado de viaje es de alrededor de tres horas, dependiendo del tránsito.

(para interior de nota) Junín
La Laguna de Gómez es uno de los principales atractivos turísticos de Junín, donde se desarrollan actividades al aire libre en un entorno natural característico de Buenos Aires.

La Laguna de Gómez es uno de los principales atractivos turísticos de Junín, donde se desarrollan actividades al aire libre en un entorno natural característico de Buenos Aires.

En transporte público, se puede acceder mediante servicios de micro que parten desde la terminal de Retiro. El viaje tiene una duración similar al traslado en auto, con frecuencias regulares hacia la ciudad.

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