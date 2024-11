Cómo hacer una pizza perfecta, según un experto: 5 consejos prácticos

Es una de las comidas favoritas de los argentinos y, contrario a lo que muchos piensan, no es difícil de preparar. Qué aspectos hay que tener en cuenta y qué ingredientes se recomiendan.

El chef español Jesús Marquina, cinco veces campeón del mundo en elaboración de pizzas, lleva más de 30 años desarrollando sus recetas y es la mente maestra detrás de la cadena de restaurantes Kilómetros de Pizza. Este especialista no duda en compartir sus secretos para que todos puedan cocinar en casa.

En su libro La pizza es alta cocina, Marquina asegura que cualquiera puede aprender a cocinarla con un poco de práctica. Solo es necesario ponerle pasión a la tarea, "pensar en la calidad y pensar con calidad". El chef enumeró cinco sencillos tips a tener en cuenta para que la pizza salga perfecta.

Ingredientes de calidad

Todos los ingredientes de la pizza, aún los más básicos, deben ser de buena calidad para que la textura y el sabor queden perfectos. La salsa, por ejemplo, tiene que prepararse con tomate fresco para que resulte menos ácida, y es mejor condimentarla con albahaca y orégano frescos y no secos. En cuanto al queso, se recomienda que sea mozzarella pura.

Harina y agua

La harina y el agua son la base de la masa de pizza y, aunque parezca un detalle menor, son fundamentales para lograr una buena consistencia. Lo mejor es usar harina 000, también conocida en otros países como harina de fuerza, que tiene la mejor calidad para panadería. Además se recomienda utilizar agua de dureza media, es decir, que no tenga una concentración excesiva de minerales.

Estirado de la masa

Cuando se hace a mano, el tiempo correcto de amasado varía entre los 15 y los 18 minutos. La separación en bollos debe hacerse con cuchillo y no a mano, para no romper la red de gluten, y cada uno debe pesar de 200 a 250 gramos. Luego hay que estirarlos sobre una base enharinada para que no se peguen. Si se rompen, es mejor hacer un pliegue o un parche antes que volver a estirarlos.

Temperatura del horno

El horno debe estar a la temperatura máxima para que la masa quede crujiente. Los hornos comunes alcanzan unos 290 grados, suficiente para lograr la cocción adecuada. Se recomienda cocinar la pizza unos siete minutos y luego colocarla un minuto más en el piso del horno para que quede bien dorada.

Hidratar la masa

Al momento de cocinar la pizza, se recomienda poner a su lado un recipiente apto para horno con un poco de agua. El vapor evitará que la masa pierda elasticidad durante la cocción. Otra opción es pulverizar agua en mitad del horneado.