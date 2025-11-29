Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar El sitio reúne sabores artesanales, proyectos comunitarios y cocina de mar en espacios donde la frescura de los ingredientes y la identidad local se sienten en cada plato. Por + Seguir en







Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

El sitio se destaca por su combinación de naturaleza salvaje, cultura costera y propuestas gastronómicas basadas en productos frescos del mar.

Los turistas encuentran opciones para todos los gustos: desde cocina comunitaria hasta bares modernos y restós familiares.

La experiencia culinaria se complementa con entornos naturales únicos, como playas, lagunas y panoramas costeros.

La combinación de mar, comunidad y creatividad convierte a Rocha en un polo gastronómico en crecimiento. Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar en el extremo este de del pais vecino. El lugar se encuentra en un espacio de naturaleza salvaje, playas interminables, propuestas sustentables y actividades de adrenalina.

Se trata de un refugio biológico que conquista a quienes buscan desconexión, aire puro y experiencias auténticas. Playas vírgenes, lagunas protegidas, gastronomía local y rutas pensadas para explorar sin prisa hacen que esta región se haya convertido en uno de los favoritos del turismo que prioriza el ecoturismo y la sostenibilidad.

Después de un día de exploración, el escenario natural invita a disfrutar de sabores auténticos y cocina artesanal que refleja la identidad de su gente. La Cocina de la Barra, un espacio comunitario liderado por mujeres, transforma la pesca del día en empanadas, milanesas y tartas caseras elaboradas con ingredientes frescos y de estación. A pocos minutos del centro turístico, el vivero Ca’aguigua es una de las joyas verdes del departamento. Creado por el ingeniero agrónomo Raúl Nin, tiene como misión restaurar el bosque nacional.

Costa Azul La Paloma Turismo Rocha Cómo es la escapada uruguaya a un pueblo con múltiples actividades y mucha naturaleza Con más de 20 kilómetros de costa, La Paloma es el balneario más emblemático de Rocha. La Bahía Chica es perfecta para quienes buscan tranquilidad y aguas calmas. En cambio, La Balconada es el punto de encuentro para surfers, viajeros jóvenes y amantes de los atardeceres: todos los días, decenas de personas se reúnen para aplaudir la caída del sol.

El recorrido continúa en uno de los íconos del departamento: el faro de Cabo Santa María, desde donde se observa el mar abierto y la llegada de embarcaciones al final de la tarde. A solo ocho kilómetros de La Paloma, la Laguna de Rocha sorprende con un ecosistema único. Con 22.000 hectáreas que integran agua, dunas, llanuras y una franja costera oceánica, forma parte de la Reserva de Biosfera de Uruguay.

Es hogar de más de 220 especies de aves, lo que la convierte en un paraíso para fotógrafos, amantes del birdwatching y viajeros que desean conectar con la biodiversidad. Para los más aventureros, la propuesta “De Faro a Faro” ofrece un recorrido en bicicleta que une La Paloma con José Ignacio. Entre humedales y costas salvajes, es una de las formas más auténticas de vivir la naturaleza. El circuito es guiado por especialistas como Marianna Rovira (Marianna Aventuras) y Alicia Barbita (Bike Tours Uruguay).