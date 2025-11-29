29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

El sitio reúne sabores artesanales, proyectos comunitarios y cocina de mar en espacios donde la frescura de los ingredientes y la identidad local se sienten en cada plato.

Por
Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

  • El sitio se destaca por su combinación de naturaleza salvaje, cultura costera y propuestas gastronómicas basadas en productos frescos del mar.
  • Los turistas encuentran opciones para todos los gustos: desde cocina comunitaria hasta bares modernos y restós familiares.
  • La experiencia culinaria se complementa con entornos naturales únicos, como playas, lagunas y panoramas costeros.
  • La combinación de mar, comunidad y creatividad convierte a Rocha en un polo gastronómico en crecimiento.

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar en el extremo este de del pais vecino. El lugar se encuentra en un espacio de naturaleza salvaje, playas interminables, propuestas sustentables y actividades de adrenalina.

Los destinos turísticos del país se preparan para el verano.
Te puede interesar:

Verano 2026: el plan de los principales destinos turísticos del país para competir con Brasil

Se trata de un refugio biológico que conquista a quienes buscan desconexión, aire puro y experiencias auténticas. Playas vírgenes, lagunas protegidas, gastronomía local y rutas pensadas para explorar sin prisa hacen que esta región se haya convertido en uno de los favoritos del turismo que prioriza el ecoturismo y la sostenibilidad.

Después de un día de exploración, el escenario natural invita a disfrutar de sabores auténticos y cocina artesanal que refleja la identidad de su gente. La Cocina de la Barra, un espacio comunitario liderado por mujeres, transforma la pesca del día en empanadas, milanesas y tartas caseras elaboradas con ingredientes frescos y de estación. A pocos minutos del centro turístico, el vivero Ca’aguigua es una de las joyas verdes del departamento. Creado por el ingeniero agrónomo Raúl Nin, tiene como misión restaurar el bosque nacional.

Costa Azul La Paloma

Cómo es la escapada uruguaya a un pueblo con múltiples actividades y mucha naturaleza

Con más de 20 kilómetros de costa, La Paloma es el balneario más emblemático de Rocha. La Bahía Chica es perfecta para quienes buscan tranquilidad y aguas calmas. En cambio, La Balconada es el punto de encuentro para surfers, viajeros jóvenes y amantes de los atardeceres: todos los días, decenas de personas se reúnen para aplaudir la caída del sol.

El recorrido continúa en uno de los íconos del departamento: el faro de Cabo Santa María, desde donde se observa el mar abierto y la llegada de embarcaciones al final de la tarde. A solo ocho kilómetros de La Paloma, la Laguna de Rocha sorprende con un ecosistema único. Con 22.000 hectáreas que integran agua, dunas, llanuras y una franja costera oceánica, forma parte de la Reserva de Biosfera de Uruguay.

Es hogar de más de 220 especies de aves, lo que la convierte en un paraíso para fotógrafos, amantes del birdwatching y viajeros que desean conectar con la biodiversidad.

Para los más aventureros, la propuesta “De Faro a Faro” ofrece un recorrido en bicicleta que une La Paloma con José Ignacio. Entre humedales y costas salvajes, es una de las formas más auténticas de vivir la naturaleza. El circuito es guiado por especialistas como Marianna Rovira (Marianna Aventuras) y Alicia Barbita (Bike Tours Uruguay).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Córdoba se esconde un rincón natural ideal para una escapada rápida.

Turismo en Córdoba: la olla de agua cristalina que te enamora y refresca como ninguna otra

Cada paseo invita a disfrutar de una jornada distinta en barrios emblemáticos.

Excursión ahorradora: estos diez paseos son perfectos para hacer en Buenos Aires y solo necesitás tiempo

Vuelos seguros y vistas amplias en el corazón serrano de Córdoba.

Turismo en Argentina: el destino en el que se puede volar en parapente

Roque Perez se encuentra a 135 km de la Ciudad de Buenos Aires. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo desconocido con bodegones y cascada

Esta es una de las playas que están lejos del Turismo masivo, y son perfectas para este verano

Esta playa no es tan conocida en Brasil, tiene una naturaleza única y se destaca por un detalle: cuál es

En Córdoba hay un maravilloso lugar para volar en globo aerostático.

Turismo en Córdoba: el lugar en el que se puede volar en globo aerostático

Rating Cero

Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

La serie de Assassins Creed se anunció por primera vez en 2020.

Este es el primer actor confirmado de Assassin's Creed en Netflix: está en Euphoria

Si buscas una producción que puedas ver con toda tu familia, Netflix tiene una buena noticia para ti con el lanzamiento de “En sueños”, la película animada que te llevará por un viaje fantástico y conmovedor que te permitirá explorar un mundo mágico.
play

En sueños: de qué se trata la película ideal para ver en familia y que es furor en Netflix

Los hermanos Russo se enfrascaron en una de las mayores polémicas de su carrera hace siete años. En 2018, los directores estrenaron en cines Vengadores: Infinity War iniciando con ello el fin de la Saga del Infinito. 

Esta pelea de Hulk aún enoja a los fans de Marvel que esperan revancha: ¿cuál es?

Un relato que integra humor, encuentros inesperados y el clima cálido propio de fin de año.
play

Está en Netflix y es una película que te deja las emociones a flor de piel

¿Pico Mónaco fue infiel?

Pico Mónaco infraganti: filtraron el mensaje íntimo a una famosa a espaldas de su esposa

últimas noticias

El comunicado lleva la firma también de los ministros de salud provinciales. 

"Las vacunas salvan vidas": el comunicado del Gobierno y las provincias tras el polémico acto en el Congreso

Hace 20 minutos
Efe Saravolu tenía 24 años.

Macabro hallazgo en Cañuelas: encontraron el cuerpo de un turista turco desaparecido hace un mes

Hace 31 minutos
Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

Hace 33 minutos
Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Hace 1 hora
La serie de Assassins Creed se anunció por primera vez en 2020.

Este es el primer actor confirmado de Assassin's Creed en Netflix: está en Euphoria

Hace 1 hora