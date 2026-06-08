Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 600.000 pesos a 30 días en junio 2026

Las colocaciones a corto plazo continúan siendo una alternativa elegida por quienes buscan resguardar sus ahorros con bajo riesgo.

Las colocaciones a corto plazo siguen siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan preservar sus ahorros sin asumir grandes riesgos, ¿ cuánto podés ganar si depositás $600.000 a 30 días en junio de 2026?

En un contexto de inflación más moderada y tasas relativamente estables, los plazos fijos permiten calcular con anticipación cuánto dinero se obtendrá al vencimiento.

Según especialistas consultados por C5N , una de las claves para mejorar la rentabilidad es comparar las tasas que ofrecen los distintos bancos y aprovechar las opciones digitales, que suelen brindar un rendimiento ligeramente superior al de las operaciones realizadas en sucursales.

Si se invierten $600.000 durante 30 días en una sucursal bancaria con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50%, como la que ofrece el Banco Nación para este tipo de operaciones, los intereses generados alcanzan aproximadamente los $10.109,59 . De esta manera, al finalizar el plazo el ahorrista recibirá un total de $610.109,59 .

En cambio, si la colocación se realiza a través de canales electrónicos, donde la TNA asciende al 21%, los intereses obtenidos rondan los $10.356,16. En este caso, el monto total al vencimiento será de $610.356,16.

La diferencia se explica por la estrategia de las entidades financieras para incentivar el uso de plataformas digitales, que tienen menores costos operativos y permiten ofrecer mejores condiciones a los clientes.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones privadas para junio de 2026 ubican la inflación mensual cerca del 2%. En este escenario, los plazos fijos continúan funcionando como una herramienta de resguardo para quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo.

Si bien la ganancia real puede ser acotada, las colocaciones que ofrecen tasas más altas, especialmente a través de canales digitales, logran un mejor desempeño frente al avance de los precios. Además, la posibilidad de renovar periódicamente el capital junto con los intereses permite generar un rendimiento acumulado en el tiempo.

Por eso, antes de realizar una inversión, los especialistas recomiendan comparar las tasas vigentes y utilizar los simuladores online que ofrecen los bancos para conocer con precisión cuál será la ganancia esperada.