El Gobierno aclaró que el proyecto "Gemelo Digital Social" no tiene relación con la empresa de Peter Thiel

El Ministerio de Capital Humano debió remarcar que la nueva herramienta "se realizará íntegramente bajo su conducción estratégica, con recursos y equipos técnicos especializados propios y sin recurrir a contrataciones integrales de empresas", luego de que se levantaran alertas por un posible vínculo con Palantir y un programa que lleva el mismo nombre.

El Gobierno aclaró que el proyecto "Gemelo Digital Social" no tiene relación con Palantir , la compañía del polémico magnate Peter Thiel , acusado en varios países de tecnofascismo. El Ministerio de Capital Humano debió remarcar que la nueva herramienta "se realizará íntegramente bajo su conducción estratégica, con recursos y equipos técnicos especializados propios y sin recurrir a contrataciones integrales de empresas" , luego de que se levantaran alertas por una posible relación con la firma, apuntada por sus prácticas que coquetean con el espionaje y la falta de transparencia en el uso de información de los ciudadanos.

" En nuestro país el Gemelo Social Digital es un proyecto impulsado por el Gobierno nacional para construir una representación dinámica de fenómenos sociales complejos , con el objetivo de mejorar la planificación, coordinación y evaluación de políticas públicas. Lo novedoso de esta iniciativa no está en el concepto de gemelo digital, sino en que será utilizada por primera vez en lo social, brindando una nueva herramienta para comprender mejor la realidad social y mejorar las políticas públicas", expresó en un comunicado la cartera que conduce Sandra Pettovello .

Según detalla el texto, la iniciativa "se realizará íntegramente bajo su conducción estratégica, con recursos humanos y equipos técnicos especializados propios, sin recurrir a contrataciones integrales de empresas" , y se construirá "integrando información disponible en el ámbito de este Ministerio relativa a programas y sistemas, estadísticas públicas, indicadores territoriales, información agregada, y modelos de análisis y simulación".

Palantir, fundada en 2003 por Thiel, Alex Karp y otros desarrolladores, tiene un valor de mercado de u$s350.000 millones y su nombre tiene origen en la saga de fantasía El señor de los Anillos. En esos libros, los Palantir son piedras mágicas que permiten ver a través del tiempo y el espacio, pero también corrompen a quienes las usan , ofreciendo información incompleta y tentadora. La firma tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el Ejército y también con actores del sector privado a nivel global.

Sus herramientas permiten cruzar datos de diversas fuentes (cámaras, redes sociales, registros financieros, GPS) para perfilar individuos, lo que despierta serias preocupaciones sobre la privacidad y un Estado vigilante . La empresa ha mantenido un perfil bajo, trabajando bajo contratos blindados y agenda cerrada, como su negativa durante años a abrirse a la Bolsa ya que hacerse pública haría "llevar una compañía como la nuestra algo muy difícil" según expresó en 2013 Karp. Este secretismo genera desconfianza sobre el verdadero alcance de su poder.

En 2025, la empresa obtuvo un contrato de u$s10.000 millones con el Ejército de EEUU para centralizar el manejo de software y datos al menos hasta 2035. En paralelo, también recibió cientos de millones de dólares en contratos públicos y desarrolló herramientas específicas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), orientadas al análisis de grandes volúmenes de información para operativos migratorios.

Palantir software Palantir

Su producto estrella es Gotham, anteriormente conocido como Palantir Government, un poderoso software que integra datos estructurados y desestructurados, proporciona capacidades de búsqueda y descubrimiento, administración de conocimiento y colaboración segura. Está diseñado para misiones antiterroristas, defensa militar y seguridad nacional, con la utilización de inteligencia artificial para predecir comportamientos o amenazas potenciales, lo que ayuda a planificar misiones y acciones de seguridad.

Gotham fue apuntada por su notable similitud con Samaritan, un distópico software presentado en la serie Person of Interest(2011-2016), que consiste en un dispositivo de inteligencia artificial sin limitaciones éticas, que ve a la humanidad como una especie autodestructiva que necesita ser guiada y controlada por una mente superior y no duda en manipular eventos y eliminar a individuos para alcanzar el orden.

Quién es Peter Thiel, el polémico magnate tecnológico que fue al Superclásico, juega al ajedrez y se reunió con Javier Milei

Peter Thiel es un multimillonario de Silicon Valley que centra sus negocios en ofrecer a los gobiernos análisis de datos para uso militar y de seguridad. El empresario tiene 58 años, fue uno de los primeros inversores de Facebook con u$s500.000 y fundó Palantir, su compañía centrada en análisis de datos, en 2003 y con apoyo de la CIA, y PayPal, junto a Elon Musk, en 1998. Su fortuna alcanza los u$s81.100 millones. No esconde su postura libertaria y por eso se convirtió en una figura polémica entre sus colegas.

Peter Thiel 2 Peter Thiel, fundador de Palantir.

En febrero y mayo de 2024 visitó Argentina y estuvo en la Casa Rosada de la mano de Alec Oxenford, cuando aún no era embajador en Estados Unidos. "Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina. Estoy totalmente de acuerdo", había posteado Oxenford en X.

Después de reunirse en abril con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y asistir al Superclásico que Boca le ganó 1-0 a River en el estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026, participó en un torneo de ajedrez en el barrio porteño de Almagro, en el que finalizó en la tercera posición.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano sobre Gemelo Digital Social

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer, a través de un video, los primeros detalles de la iniciativa Gemelo Social Digital. Se trata de un proyecto, en etapa preliminar, impulsado y coordinado por el Ministerio de Capital Humano cuyo desarrollo se realizará íntegramente bajo su conducción estratégica, con recursos humanos y equipos técnicos especializados propios, sin recurrir a contrataciones integrales de empresas.

Un gemelo digital es una representación virtual de un sistema real. Actualmente, gobiernos, universidades y empresas de todo el mundo utilizan este tipo de simulación para optimizar procesos y prever escenarios. Lejos de pertenecer a una corporación o individuo en particular, se trata de una metodología ampliamente adoptada a nivel global.

En nuestro país el Gemelo Social Digital es un proyecto impulsado por el Gobierno nacional para construir una representación dinámica de fenómenos sociales complejos, con el objetivo de mejorar la planificación, coordinación y evaluación de políticas públicas. Lo novedoso de esta iniciativa no está en el concepto de gemelo digital, sino en que será utilizada por primera vez en lo social, brindando una nueva herramienta para comprender mejor la realidad social y mejorar las políticas públicas.

El proyecto se construirá integrando información disponible en el ámbito de este Ministerio relativa a programas y sistemas, estadísticas públicas, indicadores territoriales, información agregada, y modelos de análisis y simulación.

En términos operativos, el modelo contará con un diseño multidimensional que le permitirá describir la realidad social actual, explicar las causas de las problemáticas detectadas, predecir escenarios futuros ante posibles cambios y, finalmente, prescribir las acciones necesarias para optimizar los resultados de la gestión. La aplicación de esta herramienta permitirá pasar de la reacción a la anticipación, de la fragmentación a la integración, y de decisiones aisladas a políticas coordinadas basadas en evidencias.

El proyecto apunta a desarrollar capacidades de simulación y análisis de diversas situaciones, permitiendo probar digitalmente distintos escenarios para tomar mejores decisiones en el mundo real. La iniciativa procura comprender patrones sociales generales y tendencias territoriales extraídos de datos anonimizados, información estadística, indicadores agregados y modelos de simulación, sin utilizar datos personales.

El objetivo final es construir capacidades de gobierno modernas que permitan comprender mejor fenómenos sociales complejos, coordinar políticas públicas, optimizar los recursos y mejorar el impacto de las decisiones del Gobierno nacional.