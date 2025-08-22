Cuál es la mejor forma de reciclar este elemento clave si tenés gatos en tu casa

Dentro del mundo de la casa y los cuidados que hay que tener para mantenerla limpia, con buen aroma y, sobre todo, ordenada, también aparecen otros protagonistas: tus mascotas. Estas requieren de cuidado y supervisión para no causar desastres en el hogar. En esta oportunidad, te compartimos un dato que involucra a tu gato y la arena en donde hace sus necesidades, sumado a las plantas.
Se trata del compostaje y seguro te preguntarás: ¿qué es esto? Consiste en reciclar los desechos de alimentos y otros materiales orgánicos y convertirlos en fertilizante, parecido a la tierra que podés usar para darle a tus plantas. La misma arena que usó tu mascota en casa podés transformarla en algo super positivo, porque le hará muy bien a tu planta. Esto trae muchos beneficios: conservar el agua, reducir desechos y generar este fertilizante.
Cuál es la mejor manera de reciclar la arena de tus gatos
Esta arena se va a descomponer de forma natural, pero se dará cuando las condiciones ambientales sean las correctas. Debe haber oxígeno y agua para que lo entiendas. La arena que termina en la basura tarda mucho en descomponerse y, por eso, conviene reutilizarla.
Vas a repetir este proceso las veces que sean necesarias e incluso podés agregar desechos de frutas y verduras. Es esencial que tengás en cuenta que hay que airear regularmente esta mezcla para que pueda entrar oxígeno. Incluso, le podés agregar agua de vez en cuando.