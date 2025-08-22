Cuál es la mejor forma de reciclar este elemento clave si tenés gatos en tu casa Tomá apuntes de este gran truco casero que te dejamos en la nota. Por







Un truco super simple para utilizar la arena de los gatos una vez limpiada como fertilizante para las plantas y también hacer compostaje. Pexels

Dentro del mundo de la casa y los cuidados que hay que tener para mantenerla limpia, con buen aroma y, sobre todo, ordenada, también aparecen otros protagonistas: tus mascotas. Estas requieren de cuidado y supervisión para no causar desastres en el hogar. En esta oportunidad, te compartimos un dato que involucra a tu gato y la arena en donde hace sus necesidades, sumado a las plantas.

Se trata del compostaje y seguro te preguntarás: ¿qué es esto? Consiste en reciclar los desechos de alimentos y otros materiales orgánicos y convertirlos en fertilizante, parecido a la tierra que podés usar para darle a tus plantas. La misma arena que usó tu mascota en casa podés transformarla en algo super positivo, porque le hará muy bien a tu planta. Esto trae muchos beneficios: conservar el agua, reducir desechos y generar este fertilizante.

compost arena Cuál es la mejor manera de reciclar la arena de tus gatos Esta arena se va a descomponer de forma natural, pero se dará cuando las condiciones ambientales sean las correctas. Debe haber oxígeno y agua para que lo entiendas. La arena que termina en la basura tarda mucho en descomponerse y, por eso, conviene reutilizarla.

Primero, vas a asegurarte de retirar las heces de tu gato y todos los grumos que estén llenos de orina en el arenero de la mascota para poder usar la arena restante y con esta hacer el compostaje.

Comprar un contenedor o construir uno para agregar una capa de aserrín, tierra u hojas secas en el fondo de este.

Verter por encima una capa de arena de tu gato que esté usada.

Cubrir la arena con una capa de aserrín, tierra u hojas secas.

Vas a repetir este proceso las veces que sean necesarias e incluso podés agregar desechos de frutas y verduras. Es esencial que tengás en cuenta que hay que airear regularmente esta mezcla para que pueda entrar oxígeno. Incluso, le podés agregar agua de vez en cuando.

