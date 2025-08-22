22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es la mejor forma de reciclar este elemento clave si tenés gatos en tu casa

Tomá apuntes de este gran truco casero que te dejamos en la nota.

Por
Un truco super simple para utilizar la arena de los gatos una vez limpiada como fertilizante para las plantas y también hacer compostaje.

Un truco super simple para utilizar la arena de los gatos una vez limpiada como fertilizante para las plantas y también hacer compostaje.

Pexels

Dentro del mundo de la casa y los cuidados que hay que tener para mantenerla limpia, con buen aroma y, sobre todo, ordenada, también aparecen otros protagonistas: tus mascotas. Estas requieren de cuidado y supervisión para no causar desastres en el hogar. En esta oportunidad, te compartimos un dato que involucra a tu gato y la arena en donde hace sus necesidades, sumado a las plantas.

La IA proyecta cómo podrían ser las mascotas del futuro.
Te puede interesar:

¿Seguirán siendo animales? Cómo serán las futuras mascotas según la inteligencia artificial

Se trata del compostaje y seguro te preguntarás: ¿qué es esto? Consiste en reciclar los desechos de alimentos y otros materiales orgánicos y convertirlos en fertilizante, parecido a la tierra que podés usar para darle a tus plantas. La misma arena que usó tu mascota en casa podés transformarla en algo super positivo, porque le hará muy bien a tu planta. Esto trae muchos beneficios: conservar el agua, reducir desechos y generar este fertilizante.

compost arena

Cuál es la mejor manera de reciclar la arena de tus gatos

Esta arena se va a descomponer de forma natural, pero se dará cuando las condiciones ambientales sean las correctas. Debe haber oxígeno y agua para que lo entiendas. La arena que termina en la basura tarda mucho en descomponerse y, por eso, conviene reutilizarla.

  • Primero, vas a asegurarte de retirar las heces de tu gato y todos los grumos que estén llenos de orina en el arenero de la mascota para poder usar la arena restante y con esta hacer el compostaje.
  • Comprar un contenedor o construir uno para agregar una capa de aserrín, tierra u hojas secas en el fondo de este.
  • Verter por encima una capa de arena de tu gato que esté usada, la que mencionamos anteriormente.
  • Cubrir la arena con una capa de aserrín, tierra u hojas secas.

Vas a repetir este proceso las veces que sean necesarias e incluso podés agregar desechos de frutas y verduras. Es esencial que tengás en cuenta que hay que airear regularmente esta mezcla para que pueda entrar oxígeno. Incluso, le podés agregar agua de vez en cuando.

Gatos
Incluir el entrenamiento dentro de la rutina diaria no solo contribuye a una mejor conducta, sino que también promueve un ambiente más equilibrado.

Incluir el entrenamiento dentro de la rutina diaria no solo contribuye a una mejor conducta, sino que también promueve un ambiente más equilibrado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se trata del compostaje y seguro te preguntarás: ¿Qué es esto? Consiste en reciclar los desechos de alimentos y otros materiales orgánicos y convertirlos en fertilizante.

Cómo podés reciclar la arena de los gatos y hacerla rendir en tu hogar

Cómo preparar esta sencilla receta para un postre exquisito.

En pocos minutos: la receta viral de la torta "10 cucharadas" que tenés que hacer

Qué actividades se pueden hacer en este bello pueblo cercano a Buenos Aires.

Está a una hora de Buenos Aires y es ideal para conocerlo en una escapada de fin de semana

Uno de los pueblos rodeados de sierras.

Viajar a Córdoba: el pueblito escondido que enamora con su naturaleza y tranquilidad

La Mezzetta y La Posta de Achaval representan la esencia de la gastronomía porteña con sus versiones únicas de fugazzeta rellena.

Las 2 pizzerías destacadas de Buenos Aires para comer la mejor fugazzeta rellena

Limpiar con sal la vajilla del hogar.

Cómo es el truco para usar la sal y limpiar vasos y platos para que queden como nuevos

Rating Cero

Esta película sueca causa furor en Netflix.
play

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

La producción logra equilibrar momentos de humor con secuencias de alta tensión emocional.
play

Está en Netflix y es una serie buenísima: tiene mucho romance y te atrapa

La Voz Argentina le saca poder al jurado.

La Voz cambia: el golpe de efecto que impactará a Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda!

Michael Jackson.

La impresionante transformación de Michael Jackson: así se veía antes de los retoques

Thunderbolts, es la aventura protagonizada por Florence Pugh sufrió un injusto fracaso en cines. Ahora tiene una nueva oportunidad de triunfar, pues acaba de anunciarse que se estrenará en Disney+ el 27 de agosto de 2025.

Uno de los últimos estrenos de Marvel llega al streaming con buenas críticas: de cuál se trata

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

últimas noticias

play

El ministro de Interior de Chile aseguró que los dos hinchas internados "están fuera de riesgo"

Hace 17 minutos
play
Esta película sueca causa furor en Netflix.

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

Hace 22 minutos
play

Tras el allanamiento por la causa de las coimas, largas filas en ANDIS para recibir una pensión

Hace 29 minutos
Con esta opción no va a ser necesario depender de efectivo ni pasar por casas de cambio.

Asi funciona Bolsillo CLP, la billetera virtual que se puede utilizar en Chile

Hace 36 minutos
Cada vez más personas recurren a la tecnología para relacionarse.

Adiós a Tinder: la nueva app que pocos conocen y le compite de igual a igual

Hace 37 minutos