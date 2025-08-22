22 de agosto de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: el pueblito escondido que enamora con su naturaleza y tranquilidad

Un rincón serrano de Traslasierra, rodeado de arroyos y cascadas, invita a descansar y disfrutar de caminatas entre bosques nativos.

Por
Uno de los pueblos rodeados de sierras.

Quienes buscan aire puro y calma, lejos del movimiento de las ciudades turísticas más conocidas, encuentran en este pueblito una alternativa distinta dentro de Córdoba. El paisaje que rodea a este pueblo está marcado por las sierras, los arroyos de aguas frescas y la vegetación autóctona.

Qué actividades se pueden hacer en este bello pueblo cercano a Buenos Aires.
La Población es un destino chico, pero con el condimento justo para quienes quieren una escapada corta y en contacto directo con la naturaleza. La propuesta combina caminatas exigentes, rincones escondidos de agua cristalina y la posibilidad de convivir con una comunidad que mantiene tradiciones simples. No todo es aventura extrema: también hay espacio para sentarse en la plaza, conversar con los vecinos o probar los sabores caseros que ofrecen algunas familias del pueblo.

Dónde queda La Población

La Población se encuentra en el Valle de Traslasierra, a unos 50 kilómetros de Mina Clavero. Está ubicada sobre la Ruta Provincial 14 y se accede tomando el desvío hacia San Javier, apenas a tres kilómetros de la rotonda de Las Tapias. Aunque aparece como un punto chico en el mapa de Córdoba, está rodeada de parajes y senderos que la vuelven un buen punto de partida para recorrer la región.

Qué puedo hacer en La Población

El atractivo más cercano es el arroyo Cruz de Quebracho, que acompaña al visitante con pozas de agua y sectores ideales para refrescarse en verano. Un poco más lejos, a unos 8 kilómetros, aparece la Cascada de Los Chorros, un salto de agua en medio de un bosque de tabaquillos que suele ser más caudaloso en los meses cálidos.

La caminata hasta Los Chorros es uno de los planes preferidos. Se trata de un trekking de dificultad media a alta, de unas tres horas de ida, que atraviesa senderos pedregosos, montes serranos y miradores naturales. Lo recomendable es ir con guía, ya que el camino puede ser confuso.

Además de estos paseos, La Población ofrece la chance de recorrer ferias artesanales, visitar pequeñas capillas y disfrutar de la hospitalidad de los lugareños. En la gastronomía abundan los platos caseros, desde empanadas hasta dulces de frutas locales.

Cómo llegar a La Población

Para llegar en auto desde Córdoba capital, el recorrido más habitual es tomar la Ruta Provincial 5 hasta Villa Dolores y luego empalmar con la Ruta Provincial 14 hacia Mina Clavero. El desvío hacia San Javier lleva directo a La Población. El trayecto total demanda alrededor de cinco horas.

Otra opción es viajar en colectivo hasta San Javier o Villa Dolores y desde allí contratar un remis o vehículo local que acerque al visitante hasta el pueblo. Aunque no abunden los servicios directos, moverse por la zona no resulta complicado y, de alguna forma, esa accesibilidad limitada es parte de lo que mantiene al lugar en un perfil más reservado.

