22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Qué significa evitar festejar tu cumpleaños según la psicología

Rechazar el festejo puede estar ligado a experiencias tempranas y vínculos familiares. Psicólogos explican cómo estas huellas influyen en la vida adulta.

Por
La fecha puede despertar sentimientos de ansiedad

La fecha puede despertar sentimientos de ansiedad, incomodidad o incluso tristeza.

Freepik

No todas las personas viven su cumpleaños de la misma manera. Mientras para algunos representa un día cargado de ilusión, encuentros y festejos, para otros puede convertirse en un momento incómodo que prefieren pasar desapercibido. La psicología busca explicar por qué ciertas personas rechazan esta fecha y qué factores de la infancia o de la crianza pueden estar detrás de esa actitud.

Una parrilla que se distingue por su enfoque en la excelencia de la carne argentina.
Te puede interesar:

Un destino bien porteño para los amantes de la carne de pastura

Los especialistas coinciden en que el rechazo a celebrar no suele ser un simple gusto personal, sino que muchas veces está vinculado a experiencias tempranas. La falta de atención en la niñez, padres emocionalmente distantes o dinámicas familiares donde no se transmitía afecto podrían dejar huellas que condicionan la manera en que un adulto percibe su propio cumpleaños. En lugar de alegría, la fecha puede despertar sentimientos de ansiedad, incomodidad o incluso tristeza.

Lejos de tratarse de un tema superficial, los expertos destacan la importancia de comprender cómo influyen los cumpleaños en la construcción de la autoestima y el sentido de pertenencia. Analizar estos patrones ayuda a reconocer las raíces de ese rechazo y a entender por qué para algunas personas resulta tan difícil sentirse merecedoras de cariño y celebración en un día que, en principio, debería ser positivo.

cumpleaños

Cuál es el significado de no querer festejar tu cumpleaños según la psicología

De acuerdo con la psicóloga Vianney Esparza, quienes afirman que no disfrutan de las celebraciones ni de la atención suelen ser, paradójicamente, los que más lo necesitan. La especialista explica que esta actitud se relaciona con una infancia en la que probablemente no recibieron muestras de afecto o reconocimiento en sus propios cumpleaños. La ausencia de estas experiencias deja un vacío emocional que en la adultez puede manifestarse como rechazo a la fecha.

Esparza remarca que los cumpleaños no se reducen a la torta o a una fiesta, sino a lo que representan, como sentirse querido, valorado y parte de un entorno afectivo. Esa atención fortalece la autoestima, genera un sentido de pertenencia y contribuye a la seguridad emocional. Por eso insiste en que celebrar a los niños es esencial para que, de adultos, no experimenten carencias al enfrentarse a momentos de atención personal.

La psicóloga también advierte que llegar a la adultez sin haber recibido esas demostraciones puede dificultar el disfrute de los cumpleaños. La incomodidad frente a los saludos, los abrazos o los mensajes de cariño suele estar ligada a la sensación de no ser merecedor de esas expresiones. Según Esparza, todos necesitan experiencias positivas en estas fechas para asociarlas con amor y reconocimiento en lugar de incomodidad o vacío emocional.

cumpleaños

En una visión complementaria, la coach Brooke Camporeale sostiene que muchas personas odian su cumpleaños porque crecieron con padres narcisistas o emocionalmente inmaduros. Bajo esas dinámicas, los niños eran tratados como una molestia o sentían que nunca alcanzaban las expectativas. Con el paso del tiempo, la fecha que debería ser de celebración se convierte en un recordatorio de esas heridas, reforzando la idea de que no hay nada que festejar.

La especialista remarca que esta percepción distorsionada impide reconocer logros y avances personales. En lugar de valorar el camino recorrido, el cumpleaños se transforma en un día incómodo, cargado de recuerdos de desvalorización. Romper ese patrón, según ella, implica trabajar en la autoestima y generar experiencias nuevas que reemplacen esas memorias negativas.

Noticias relacionadas

Cómo preparar esta sencilla receta para un postre exquisito.

En pocos minutos: la receta viral de la torta "10 cucharadas" que tenés que hacer

Qué actividades se pueden hacer en este bello pueblo cercano a Buenos Aires.

Está a una hora de Buenos Aires y es ideal para conocerlo en una escapada de fin de semana

Uno de los pueblos rodeados de sierras.

Viajar a Córdoba: el pueblito escondido que enamora con su naturaleza y tranquilidad

Un truco super simple para utilizar la arena de los gatos una vez limpiada como fertilizante para las plantas y también hacer compostaje.

Cuál es la mejor forma de reciclar este elemento clave si tenés gatos en tu casa

La Mezzetta y La Posta de Achaval representan la esencia de la gastronomía porteña con sus versiones únicas de fugazzeta rellena.

Las 2 pizzerías destacadas de Buenos Aires para comer la mejor fugazzeta rellena

Limpiar con sal la vajilla del hogar.

Cómo es el truco para usar la sal y limpiar vasos y platos para que queden como nuevos

Rating Cero

Con escenas de alto voltaje, esta serie de Netflix sigue estando entre las más vistas desde hace años.
play

Está en Netflix, es muy picante y es una serie que tenés que ver en pareja

Las Películas imperdibles de Netflix
play

Esta secuela de amigos y descontrol llegó a Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

La forma en que se entienden les permitió transformar la convivencia y el trabajo en un espacio de disfrute compartido.

Un famoso jugador español reveló algo clave con su pareja para mantener la relación y sorprendió a todos

Sachia Vieckery, la tenista que ganó millones vendiendo contenido para adultos.

Quién es Sachia Vieckery, la tenista que ganó millones vendiendo contenido para adultos y cobra mil dólares por sus citas

Esta película sueca causa furor en Netflix.
play

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

La producción logra equilibrar momentos de humor con secuencias de alta tensión emocional.
play

Está en Netflix y es una serie buenísima: tiene mucho romance y te atrapa

últimas noticias

Usuarios de TikTok compartieron y comentaron el video viral, donde la anciana cuestiona a la inteligencia artificial sobre sus respuestas.

Una mujer de 90 años peleó con ChatGPT: "¿Cómo sabés las respuestas?"

Hace 20 minutos
play
Con escenas de alto voltaje, esta serie de Netflix sigue estando entre las más vistas desde hace años.

Está en Netflix, es muy picante y es una serie que tenés que ver en pareja

Hace 22 minutos
¿Cuáles son los arcángeles que nos acompañan en cada eclipse?.

Protección celestial: ¿cuáles son los arcángeles que nos acompañan en cada eclipse?

Hace 22 minutos
play
Las Películas imperdibles de Netflix

Esta secuela de amigos y descontrol llegó a Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

Hace 24 minutos
La forma en que se entienden les permitió transformar la convivencia y el trabajo en un espacio de disfrute compartido.

Un famoso jugador español reveló algo clave con su pareja para mantener la relación y sorprendió a todos

Hace 25 minutos