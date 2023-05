Como es el temperamento del beagle

El beagle es una raza de perro que se ha convertido en popular y es uno de los más elegidos para que sea un integrante de nuestras familias. La apariencia es adorable y además, se destaca el temperamento de la raza, ya que, se trata de un perro constante y tranquilo. También se caracterizan por socializar con otras personas que no son del entorno familiar y, al mismo tiempo, con otros perros.

Inteligencia y distracción

El beagle es un perro muy inteligente porque históricamente desde cachorro, han sido criados para capturar olores y no soltarlos. Esto los convierte en obedientes, pero son complicados para adiestrar y entrenar por su terquedad. Al tener un olfato súpersensible, se distraen fácilmente olfateando cualquier cosa y una vez que capturan un olor, su curiosidad los lleva a querer rastrearlo y por lo tanto se distraen.

Evitá seguir la misma rutina todos los días porque se aburrirá, es mejor estimularlo con nuevos juegos y desafíos para cuidar su estabilidad mental.

Perro alarma

El beagle no es un perro guardián, pero si está alerta ante cualquier peligro. Es decir, ladra y aúlla cuando ve a extraños acercarse a su hogar, pero por su temperamento no hay posibilidad de que ataque.

Marcar las distancias

Al comienzo, cuando apenas lo adoptes, podrías notar que no se te acerca demasiado, es porque a comienzo suele marcar distancias. Pero de a poco se irá acercando y te ganarás la confianza del perro, sólo tendrás que tener paciencia.

Beagle

Sociable con otros perros

La relación del beagle con otros perros es buena porque socializa sin problemas. Les gusta formar parte de una manada canina, pero son reacios ante la compañía de otros animales. Sólo buscan compartir tiempo y espacio con humanos y perros.

Ejercicio moderado

El beagle necesita hacer ejercicio para mantener su estado atlético, ya que, al ser una raza de caza, por genética, tiene una buena resistencia física. Aunque, no tiene que ejercitarse hasta el agotamiento. Le gusta correr y, sobe todo, comer, por lo tanto, tené cuidado con todo lo que le des de comer porque son perros propensos a la obesidad si no hay un control y no se ejercita.

Buena relación con los niños

Se relaciona muy fácilmente con los pequeños, es capaz de establecer un buen vínculo con ellos, ya que, se trata de un can muy juguetón y es un compañero perfecto para ellos.

Ansiedad por separación

Estos perros sufren de ansiedad por separación porque se trata de una raza que les agrada tener compañía a todas horas y, por lo tanto, sufren cuando se queda solo muchas horas. No tolera la soledad y se aburre fácilmente. Es mejor trabajar con él para que se adapte de a poco a la soledad si es que necesitás pasar varias horas fuera de tu casa. Una buena opción, es dejarlo en compañía de un familiar que él conozca.