¿Cómo decorar la habitación según el Feng Shui?

Decoración de la cama

Para el Feng Shui, el dormitorio, habitación o pieza es el uno de los ambientes centrales teniendo en cuenta que es el espacio del descanso, el sueño y el lugar de convivencia más íntimo de una pareja. Es por eso que destaca la importancia de la armonía y el equilibrio y que ambos estén presentes logrando que la buena energía fluya libremente. Es por eso que es importante saber como debe estar decorada la cama para que, todo lo mencionado con anterioridad, suceda:

La cama no debe estar situada de cara a una puerta o debajo de una ventana. Siempre puedes colocar algún tipo de separador para conseguir que no de al pasillo

Es preferible utilizar las camas con cabeceros sólidos, ya que, la ausencia de estos simboliza inestabilidad y falta de seguridad

Evitá los objetos colgantes sobre la cama, así como un ventilador de techo, etc.

La cama debe estar situada en el centro del dormitorio evitando que quede pegada a una de las paredes y así se podrá acceder fácilmente a ella por ambos lados

Elegir colores suaves y pasteles para tener bienestar y tranquilidad. Evitá los estampados fuertes y los colores muy intensos en sábanas y edredones.

La importancia del techo de la habitación

Para el Feng Shui es importante el techo de la habitación y recomienda que sea completamente plano y que no tenga salientes, tirantes atravesados, porque alteran el flujo de energías positivas. Si puedes, realiza reformas y modifica el mismo, y una buena alternativa es agregar un dosel para contrarrestar el efecto negativo.

Los colores de las paredes

Los colores es otro de los aspectos que considera el Feng Shui y las paredes deben estar pintadas con colores suaves para que el espacio sea un reflejo de armonía, serenidad y tranquilidad. Los tonos azules son ideales para la protección y nos asegura un descanso agradable. Por otro lado, las rosas son excelente para el romance y la relajación, mientras que los amarillos u ocres de baja intensidad atraen la alegría y logran un ambiente suave. Evitá los colores oscuros e intenso como los rojos o el negro.

Tarot Algunos colores son perjudiciales para la convivencia.

Muebles de la habitación

Los muebles no deben faltar en en una habitación. En el caso de los armarios, deben tener puntas redondeadas, no ser demasiado alto y contar con un diseño sencillo o minimalista para que no vaya a contramano del equilibrio decorativo en el ambiente. El Feng Shui, por otro lado, recomienda no colocar muebles o un banco a costado de la cama porque afectan de manera negativa al descanso. Es aconsejable colocar sofás, divanes, o asientos de lectura son son compatibles con la relajación. En los dormitorios matrimoniales se recomienda que ambos duerman sobre el mismo colchón para alimentar la armonía entre la pareja. Además, cada uno debe tener una mesita de noche en cada lateral y una lámpara.

Espejos en la habitación

El Feng Shui recomienda desistir de colocar espejos porque tienen tendencia a rebotar la energía. Aunque, puede colocarlos en el interior de los armarios, colgados en las puertas, y lo tendrás a mano cuando lo requieras. Lo mismo recomienda para los televisores, computadoras y otros aparatos electrónicos no deben estar a la vista porque interfieren en el descanso. Es mejor tener elementos decorativos asociados al elemento Tierra, ya que, dan estabilidad y armonía en el dormitorio. Ellos pueden ser: cuadros, objetos de cerámica o barro, candelabros, floreros, alfombras, etc.

La importancia de la luz en la habitación

El Feng Shui nos sugiere la luz adecuada para nuestro dormitorio. La misma debe ser estar armada con luces tenues como claras para lograr un ambiente cálido y acogedor. Las lámparas en las mesitas de luz son ideales porque lo hacen de forma suave.