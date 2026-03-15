Como debés cambiar tu alimentación a los 60 años según un experto en longevidad Especialistas destacan la importancia de gestionar correctamente la energía del organismo con el paso del tiempo. Ajustar los hábitos diarios puede ayudar a sostener el bienestar en etapas más avanzadas de la vida. Por + Seguir en







A partir de cierta edad puede resultar útil espaciar más las comidas para favorecer un descanso metabólico. Freepik

Una especialista en nutrición vinculada al deporte profesional explica cómo gestionar la energía del cuerpo para envejecer mejor.

A partir de los 60 años el organismo cambia su forma de responder al ejercicio y a la alimentación.

Reducir la frecuencia de las comidas puede favorecer el descanso metabólico y ayudar al cuerpo a utilizar la grasa como fuente de energía.

También es importante prestar atención al momento en que se consumen ciertos alimentos, especialmente los hidratos de carbono. El modo en que se organiza la alimentación puede influir de forma directa en el proceso de envejecimiento. Según especialistas en nutrición y longevidad, a partir de los 60 años conviene revisar algunos hábitos relacionados con la frecuencia de las comidas y la forma en que el cuerpo obtiene energía.

Uno de los enfoques más difundidos en este campo plantea que el organismo funciona con un “presupuesto” energético limitado a lo largo de la vida. Por eso, administrar correctamente ese recurso, a través de la alimentación, el descanso y la actividad física, es importante para mantener un buen estado de salud durante más tiempo.

Esta mirada es impulsada por la doctora Toña Lizarraga, quien durante más de una década fue asesora médica y nutricional del FC Barcelona y actualmente cumple esa función en la Real Federación Española de Fútbol. Su perspectiva se centra en entender cómo cambia el cuerpo con la edad y en adaptar los hábitos para responder mejor a esas transformaciones.

Longevidad huerta Freepik Qué cambio debés tener en tu alimentación a los 60 años según expertos en longevidad Para Lizarraga, el punto de partida es comprender que el organismo dispone de una cantidad limitada de energía a lo largo de la vida. “Todos tenemos un presupuesto de energía para toda la vida, como si fuera una vela; hay etapas en las que la quemamos más rápidamente y otras en las que pensamos: ‘¿Y si pudiera hacer que no se consuma tan deprisa?’”, explicó en una entrevista. Según la especialista, aprender a administrar ese recurso es una de las bases de la longevidad.

En ese sentido, la relación entre alimentación, ejercicio y descanso adquiere una relevancia central. La experta señala que estos tres factores influyen directamente en el flujo de energía del cuerpo y en el funcionamiento de las células. Dormir bien, mantener actividad física y ajustar la dieta permite sostener ese equilibrio.

Dieta keto cetogénica alimentación saludable A medida que pasan los años, el organismo responde de manera distinta a los estímulos. Por eso, Lizarraga remarca que no es conveniente repetir exactamente los mismos hábitos de juventud. “Se puede hacer el mismo ejercicio con 25 años que con 60 o comer lo mismo, pero el cuerpo cambia y reacciona de forma diferente. Hay que comprenderlo”, señaló. En relación con la alimentación, la especialista plantea que a partir de cierta edad puede resultar útil espaciar más las comidas para favorecer un descanso metabólico. “Aprender a hacerlo a los 60 implica, por ejemplo, no comer con tanta frecuencia como a los 25, porque tu hígado, que es uno de tus mejores amigos, te está pidiendo que le dejes unas horas de descanso”, explicó. Durante ese tiempo el organismo puede recurrir a la grasa corporal como fuente de energía y mejorar su capacidad de adaptación metabólica.