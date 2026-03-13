13 de marzo de 2026 Inicio
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En qué alimentos está la vitamina de la longevidad y cómo podés sumarlo a tu dieta

Médicos recomiendan incorporarla a la dieta para proteger la estructura corporal con el paso del tiempo; este micronutriente ayuda a prevenir enfermedades crónicas y favorece el cuidado del organismo

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Fundamental para la longevidad.

Fundamental para la longevidad.

  • La Vitamina D es clave para fortalecer los huesos y ayudar a prevenir enfermedades crónicas.
  • También contribuye al cuidado del sistema cardiovascular y al fortalecimiento del sistema inmunológico.
  • Puede incorporarse a través de alimentos como salmón, trucha y lácteos fortificados.
  • Además, la exposición moderada al sol permite que el organismo produzca esta vitamina de forma natural y mejore la absorción de calcio.

Especialistas en nutrición destacan la importancia de la Vitamina D para fortalecer el sistema óseo y contribuir a la prevención de diversas enfermedades crónicas. Este micronutriente cumple un rol clave en el funcionamiento del organismo, ya que ayuda a mantener la salud del corazón, refuerza el sistema inmunológico y favorece la protección del cuerpo frente al desgaste asociado al paso del tiempo.

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Para mantener niveles adecuados, los especialistas recomiendan incorporarla a través de la alimentación y ciertos hábitos cotidianos. Entre las principales fuentes se encuentran pescados grasos como el salmón y la trucha, además de lácteos fortificados y otros alimentos enriquecidos que aportan este nutriente esencial para el equilibrio nutricional.

longevidad

También resulta importante la exposición moderada al sol, ya que permite que el organismo produzca esta vitamina de forma natural. Su presencia favorece la correcta absorción del calcio y contribuye al buen estado de huesos y músculos. La combinación de una dieta equilibrada con estos hábitos ayuda a mantener la movilidad y el bienestar general a largo plazo.

Así es la vitamina que está en los alimentos que potencia la longevidad

La Vitamina D es considerada un nutriente clave para mantener la salud a lo largo del tiempo, ya que contribuye al fortalecimiento del sistema óseo y ayuda a prevenir diversas enfermedades crónicas. Su función no se limita a los huesos: también participa en el cuidado del sistema cardiovascular y en el fortalecimiento de las defensas naturales del organismo.

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Para mantener niveles adecuados, los especialistas recomiendan combinar hábitos alimenticios equilibrados con ciertas rutinas diarias. Entre las principales fuentes de esta vitamina se encuentran pescados grasos como el salmón y la trucha, además de lácteos fortificados que aportan este micronutriente esencial para el equilibrio del organismo.

Otro factor importante es la exposición moderada al sol, que permite al cuerpo producir vitamina D de manera natural. Este nutriente resulta fundamental para la correcta absorción del calcio y para mantener la salud muscular. La combinación de alimentación adecuada y breves periodos de luz solar contribuye a preservar la movilidad y el bienestar general.

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