Cómo conservar el pescado fresco.

Además, es un alimento que, aseguran los especialistas, con importantes propiedades que favorecen la salud cardiovascular . Es por eso de la importancia de consumir este tipo de carne, sin embargo, si no lo conservamos bien puede ponerse en mal estado y como consecuencia puede provocarnos problemas de salud si los digerimos. Es por eso que aquí explicaremos cómo conservar el pescado para que no pierda sus propiedades y el sabor.

Cómo conservar el pescado

El pescado fresco podemos tenerlo en la heladera como máximo por 2 días, ya que, luego comenzará a perder todas sus propiedades y nutrientes y podría comenzar a aparecer el mal olor. Es por eso que una vez que lo compres, te conviene limpiarlo, lavarlo bien y sacarle todas las vísceras si es que no se lo han hecho en la pescadería en donde hayas hecho la compra.

Luego de limpiarlo, vamos a colocarlo sobre un plato, envolveremos con un trapo húmedo y recordá de colocarlo en la zona más fría de la heladera. No te conviene guardarlo con la misma bolsa que lo trajiste desde el comercio donde lo compraste.

Qué pasa si quiero congelar el pescado

Para congelar el pescado, el procedimiento es otro y nos sirve para evitar el anisakis (una larva que puede permanecer en algunos pescados). Para ello, vas a tener que colocar el pescado en una bandeja o recipiente apto para congelador y tendrás que envolverlo en papel film. Para hacerlo correctamente, se recomienda no lavarlo previamente y sólo hacerlo cuando los descongelemos para consumirlo.

pescado Cómo congelar el pescado en casa. Pixabay

De acuerdo al tipo de pescado, conviene no guardarlo todo junto. Es decir, en el caso de comprar merluza, no mezclar con calamar para que no se crucen los sabores.

Cómo descongelar el pescado

Al momento de descongelar un pescado, tenemos que sacarlo del congelador 24 horas antes de consumirlo y realizar el procedimiento de descongelado en la heladera. No lo hagas a temperatura ambiente y así el pescado conservará todas sus propiedades.

Luego de descongelarlo, será momento de lavarlo y sacarle todas las vísceras antes de cocinarlo.