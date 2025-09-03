Esta característica del cuerpo humano beneficia la longevidad y solo el 10% de la población lo tiene: de qué se trata Un tipo de sangre muestra una ventaja en el proceso de envejecimiento. Estudios recientes confirman su vínculo con una mayor esperanza de vida. Por







Los resultados apuntan a que no todos los grupos sanguíneos responden igual al paso del tiempo. Freepik

Un reciente descubrimiento científico dio a conocer que un rasgo biológico presente en una pequeña parte de la población mundial podría marcar la diferencia en la manera en que se envejece. Se trata de una condición vinculada directamente al tipo de sangre, que estaría asociada a un envejecimiento más lento y a una mayor esperanza de vida.

La investigación, que comenzó en Tokio en 2004 y se fue ampliando con el paso de los años, estudió tanto la edad biológica de diferentes órganos como la presencia de miles de proteínas en el torrente sanguíneo. Los resultados apuntan a que no todos los grupos sanguíneos responden igual al paso del tiempo y que algunos cuentan con una notable ventaja en términos de regeneración celular.

Este hallazgo no solo refuerza la importancia de factores genéticos en el proceso de envejecimiento, sino que también abre la puerta a nuevos enfoques de prevención en la salud. Comprender cómo influye el tipo sanguíneo en la longevidad podría ser clave para diseñar estrategias que permitan vivir más y mejor.

Longevidad Los cuerpos de agua y las áreas con vegetación funcionan como poderosos aliados para reducir el estrés, y contribuyen de forma notable a mejorar la salud física y mental. Pexels Qué impacto tiene el tipo de sangre en la longevidad Los estudios publicados en la revista Experimental Gerontology revelaron que, entre 269 personas de más de cien años analizadas en Japón, un elevado porcentaje compartía el mismo tipo sanguíneo. Este patrón despertó el interés de la comunidad científica, que encontró en la sangre tipo B una asociación con longevidad y envejecimiento más lento.

Investigaciones más recientes, realizadas en 2024 con más de 5.000 voluntarios, midieron la edad biológica de 11 órganos y analizaron más de 4.000 proteínas. Los datos mostraron que cerca del 20% de los participantes tenía signos de envejecimiento acelerado, mientras que aquellos con sangre tipo B dieron cuenta de un ritmo mucho más pausado de deterioro celular. Esto sugiere que cuentan con mecanismos de protección que favorecen la regeneración orgánica.

Sangre Varias universidades de todo el mundo exploraron este tema con resultados sorprendentes; descubrí todo lo que necesitas saber. Pexels No todos los grupos sanguíneos ofrecen los mismos beneficios. Según un informe publicado en Neurology en 2022, las personas con tipo A presentan mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares antes de los 60 años en comparación con quienes tienen sangre O. Esta diferencia subraya que el tipo de sangre puede ser un factor determinante en la salud cardiovascular y en el envejecimiento saludable. A nivel mundial, solo el 10% de la población posee sangre tipo B, lo que equivale a más de 800 millones de personas. La mayoría pertenece al grupo B positivo (8%), mientras que el 2% restante corresponde al B negativo. Su distribución geográfica es desigual, ya que en países de Asia Central y del Sur, como Pakistán y Bangladesh, supera el 30% de la población, mientras que en Europa y América Latina ronda entre el 7% y el 9%.