Cuántos minutos debés caminar al día para aumentar la longevidad según expertos

Los investigadores indican que la velocidad a la que nos movemos también incide en la disminución del riesgo de muerte prematura.

Dedicar unos minutos diarios a una rutina física específica puede mejorar notablemente la salud del cerebro y, además, influir positivamente en la esperanza de vida.

La idea de caminar 10.000 pasos diarios perdió fuerza. Esta cifra, que se difundió a nivel mundial, surgió originalmente como parte de una campaña de marketing en Japón durante la década de 1960. Actualmente, la ciencia busca determinar con precisión cuántos pasos resultan necesarios para cuidar la salud integral y prolongar la esperanza de vida de manera efectiva.

Los beneficios para la salud comienzan a notarse con una cantidad de pasos mucho menor. Estudios recientes señalan que caminar 6.000 pasos diarios ya genera un efecto positivo en el organismo. Alcanzar esta cifra puede reducir hasta en un 50% el riesgo de muerte prematura en comparación con quienes caminan menos de 5.000 pasos al día.

Este hallazgo resulta alentador porque hace que cuidar la salud mediante la caminata sea más accesible. En lugar de concentrarse en la meta de 10.000 pasos, ahora es posible enfocarse en un objetivo más realista y alcanzable. Con solo aumentar un poco el movimiento diario, se pueden obtener beneficios significativos para el bienestar y la longevidad.

La disminución del riesgo de muerte prematura se vincula con los múltiples beneficios que la caminata aporta al cuerpo. La actividad física regular mejora la salud cardiovascular, disminuye la presión arterial y ayuda a controlar el peso, factores fundamentales para prevenir enfermedades crónicas.

Caminar a diario también fortalece el sistema inmunológico, mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. Este hábito simple genera un efecto positivo en todo el organismo, promoviendo un bienestar integral que se refleja en una vida más larga y de mejor calidad.

No importa la intensidad, sino la constancia. No es necesario correr o realizar ejercicios extenuantes para obtener estos beneficios. Solo agregar una caminata de 20 a 30 minutos a la rutina diaria puede ser suficiente para alcanzar los 6.000 pasos.

En conclusión, la ciencia ofrece un motivo más para moverse. Olvidar la presión de los 10.000 pasos y centrarse en un objetivo alcanzable como caminar 6.000 pasos diarios puede mejorar la salud y contribuir a prolongar la longevidad.