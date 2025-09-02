2 de septiembre de 2025 Inicio
Cuántos minutos debés caminar al día para aumentar la longevidad según expertos

Los investigadores indican que la velocidad a la que nos movemos también incide en la disminución del riesgo de muerte prematura.

Por
Dedicar unos minutos diarios a una rutina física específica puede mejorar notablemente la salud del cerebro y

Dedicar unos minutos diarios a una rutina física específica puede mejorar notablemente la salud del cerebro y, además, influir positivamente en la esperanza de vida.

Pexels

La idea de caminar 10.000 pasos diarios perdió fuerza. Esta cifra, que se difundió a nivel mundial, surgió originalmente como parte de una campaña de marketing en Japón durante la década de 1960. Actualmente, la ciencia busca determinar con precisión cuántos pasos resultan necesarios para cuidar la salud integral y prolongar la esperanza de vida de manera efectiva.

Este ejercicio aumenta la probabilidad de llegar a la vejez con mayor autonomía, menos dolor y mejor calidad de vida.
Los beneficios para la salud comienzan a notarse con una cantidad de pasos mucho menor. Estudios recientes señalan que caminar 6.000 pasos diarios ya genera un efecto positivo en el organismo. Alcanzar esta cifra puede reducir hasta en un 50% el riesgo de muerte prematura en comparación con quienes caminan menos de 5.000 pasos al día.

Este hallazgo resulta alentador porque hace que cuidar la salud mediante la caminata sea más accesible. En lugar de concentrarse en la meta de 10.000 pasos, ahora es posible enfocarse en un objetivo más realista y alcanzable. Con solo aumentar un poco el movimiento diario, se pueden obtener beneficios significativos para el bienestar y la longevidad.

Cuánto debés caminar por día para mejorar la longevidad

Durante mucho tiempo, la meta de 10.000 pasos diarios se difundió como estándar para una vida saludable. Sin embargo, esta cifra carece de respaldo científico, ya que surgió como una campaña de marketing en Japón durante los años 60. Actualmente, la ciencia propone un número más realista y accesible que influye realmente en la longevidad.

Los beneficios para la salud comienzan con un esfuerzo mucho menor. Investigaciones recientes indican que caminar a partir de 6.000 pasos diarios ya genera un impacto positivo en el organismo. Este dato resulta alentador para quienes llevan un estilo de vida más sedentario y se sentían abrumados por la meta de 10.000 pasos.

Alcanzar los 6.000 pasos diarios no solo es más sencillo, sino que también produce un efecto significativo en la salud. Quienes logran esta cifra pueden reducir hasta en un 50% el riesgo de muerte prematura en comparación con quienes caminan menos de 5.000 pasos al día, lo que subraya la importancia de mantener esta actividad mínima.

caminar esperanza de vida.jpg
Este hábito simple genera un efecto positivo en todo el organismo, promoviendo un bienestar integral que se refleja en una vida más larga y de mejor calidad.

Este hábito simple genera un efecto positivo en todo el organismo, promoviendo un bienestar integral que se refleja en una vida más larga y de mejor calidad.

La disminución del riesgo de muerte prematura se vincula con los múltiples beneficios que la caminata aporta al cuerpo. La actividad física regular mejora la salud cardiovascular, disminuye la presión arterial y ayuda a controlar el peso, factores fundamentales para prevenir enfermedades crónicas.

Caminar a diario también fortalece el sistema inmunológico, mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. Este hábito simple genera un efecto positivo en todo el organismo, promoviendo un bienestar integral que se refleja en una vida más larga y de mejor calidad.

caminar
Caminar por la mañana te permitirá perder más peso en relación con otras horas del día.

Caminar por la mañana te permitirá perder más peso en relación con otras horas del día.

No importa la intensidad, sino la constancia. No es necesario correr o realizar ejercicios extenuantes para obtener estos beneficios. Solo agregar una caminata de 20 a 30 minutos a la rutina diaria puede ser suficiente para alcanzar los 6.000 pasos.

En conclusión, la ciencia ofrece un motivo más para moverse. Olvidar la presión de los 10.000 pasos y centrarse en un objetivo alcanzable como caminar 6.000 pasos diarios puede mejorar la salud y contribuir a prolongar la longevidad.

