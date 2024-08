Cómo afecta el horario de tu ejercicio para dormir bien según un estudio de Harvard

Los especialistas de la universidad estadounidense recomiendan no hacer deporte al menos dos horas antes de ir a la cama.

Un estudio específico de la Universidad de Harvard reveló que la actividad física nocturna no solo que no afecta el sueño, sino que ayuda a dormise más rápido y tener un descanso profundo por más tiempo.

Si bien el estudio, realizado por los especialistas de la casa de estudios norteamericana , dice que hay que eludir los deportes después de la tarde , cita un trabajo de Sports Medicine que establece que el límite son las dos horas previas a acostarse . Es decir, si la persona se va a dormir a las 22 horas , no debería ejercitarse después de las 20 . Te contamos a continuación cómo afecta ejercitarse para descansar bien .

Qué dice Harvard sobre el horario de ejercicio para dormir mejor

Los investigadores de la Universidad Harvard analizaron 23 estudios que evaluaron el inicio y la calidad del sueño en adultos sanos que realizaron una sola sesión de ejercicio nocturno en comparación con adultos similares que no lo hicieron. Descubrieron que no solo la actividad física de noche no afectaba el sueño, sino que parecía ayudar a las personas a quedarse dormidas más rápido y pasar más tiempo en sueño profundo. Sin embargo, aquellos que hicieron deporte de alta intensidad, como entrenamiento por intervalos, menos de una hora antes de acostarse, tardaron más en conciliar el sueño y tuvieron un descanso de peor calidad.

“A pesar de los hallazgos en este estudio particular, generalmente recomiendo evitar la actividad física intensa al menos dos horas antes de acostarse”, explicó el doctor y editor de la revista de Harvard, Howard LeWine.

Estos son los consejos de LeWine para dormir mejor:

Establecé una hora regular para acostarte y adoptá una rutina relajante antes de dormir .

y adoptá una . Apagá los dispositivos que emiten luz , como la televisión, la computadora y el teléfono , por lo menos de 15 a 30 minutos antes de acostarte .

, como , por lo menos de . Asegúrate de que tu cama sea cómoda , y de que tu dormitorio esté oscuro, tranquilo y fresco .

, y de que . No tomés siestas largas durante el día . Si necesitás una siesta, limítala a 20 o 30 minutos en las primeras horas de la tarde.

. Si necesitás una siesta, limítala en las primeras horas de la tarde. Si no podés quedarte dormido después de 15 a 20 minutos de intentarlo, lo aconsejable e ir a otra habitación, y leer tranquilamente con una luz tenue hasta que sientas sueño.