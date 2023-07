Claves para comprender el impacto del coaching ontológico en las organizaciones y la sociedad

¿Qué es y qué hace un coach ontológico?

Es una profesión comprometida con la expansión del potencial personal, organizacional y social, basada en el Aprendizaje Ontológico, dentro de un Marco Constructivista y una Perspectiva Sistémica. Una práctica profesional que busca acompañar los procesos de aprendizaje ontológico. ¿Qué es un “aprendizaje ontológico”? “Ontológico” significa el estudio del ser. Así, desde la reflexión que facilita el coach ontológico, a través de preguntas, se generan los compromisos para que el coachee (persona que contrata al coach) pase de la realidad en la que está, a la realidad en la que quiere vivir, que expanda la capacidad de acción, genere un cambio de observador y posibilite su transformación personal.

El método consiste en hacer preguntas poderosas para descubrir las respuestas que están en el interior de cada persona. El mismo que Sócrates empleaba, hace miles de años en la antigua Grecia, cuando promovía entre sus discípulos el empleo de la conversación para llegar al conocimiento. Sócrates lo llamó Mayéutica que, en griego, significa partera, para simbolizar que así se alumbraban nuevas ideas o conceptos que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Preguntas profundas, que invitaban a la reflexión y a una búsqueda interior.

¿Qué diferencia al Coaching Ontológico de otros tipos de coaching?

Lo que diferencia sustancialmente al Coaching Ontológico de otros tipos de Coaching es la manera única y particular que el CO tiene de utilizar y abordar el lenguaje y como éste constituye y sostiene al ser humano y las organizaciones generando identidad. Se basa en los principios y postulados de la Ontología del Lenguaje como mirada filosófica, los cuales brindan contenido y continente de nuestra práctica profesional.

Por el contrario, otros tipos de coaching en general se basan en prácticas, técnicas y metodologías que intervienen en el hacer de la persona u organizaciones generando cambios y obtención de resultados. El CO se enfoca en la manera de ser de las persona y organizaciones, y propone revisar la manera de conversar, en tanto el lenguaje que utilizamos crea y sostiene el significado que nos otorgamos a nosotros mismos, las cosas que nos suceden y los resultados que obtenemos. De este modo, se ubica al lenguaje (no sólo las palabras) en un rol fundamental como constructor de sentido y desde allí se busca impactar resignificando al ser, su hacer y resultados en diferentes ámbitos de la vida de las personas y organizaciones.

¿En qué consiste el trabajo del coach ontológico?

Su intervención está en tres dominios primarios: lenguaje, emoción y cuerpo. El coach interviene desde el lenguaje, que, a su vez, repercute en lo emocional y en lo corporal. El cuerpo genera una disposición que habilita una acción o no y las emociones son predisposición para la acción. Esa intervención que se hace de manera lingüística afecta los tres dominios.

En esa línea, el presidente de la AACO, Master Coach, Hugo López, asegura: “Una de las características de un coach ontológico es que no juzga, no es coercitivo, no aconseja ni manipula el accionar de su coachee. Dentro del proceso, y con el compromiso declarado, escucha e interactúa con el coachee. El coach ontológico le permite escuchar y que se escuche, en función de aquello que declara que quiere que suceda”.

¿Qué no es coaching ontológico?

El coaching ontológico no es terapia. No es un proceso al que se entra por una puerta y se sale por otra de un modo renovado. Cuando el coach ontológico detecta que la persona que lo consulta necesita atravesar por un proceso terapéutico debe sugerirle que busque otro tipo de ayuda profesional.

¿Por qué se contrata a un coach ontológico? ¿Qué beneficios aporta?

En el caso del coaching ontológico en el ámbito laboral las empresas contratan a coaches para que acompañen a sus colaboradores en transiciones, cambios de puesto, estilo de liderazgo, manejo del estrés y muchos otros temas.

De hecho, el coaching ontológico permite re-enunciar el propósito de la organización, poner en práctica sus valores fundantes (o reconvertirlos de acuerdo con el estadio en que se encuentre la empresa), hacia un modelo de gestión productivo, entendiendo que la organización no es solo un organigrama, sino un grupo de personas en gestión, tanto personal como relacional.

A partir del desarrollo de las denominadas competencias blandas, interpersonales o soft skills, que son, hoy por hoy, tan o más importantes que las técnicas. El coaching ontológico permite, en este sentido, adquirir y potenciar competencias afines como escucha activa, comunicación productiva, creatividad, resiliencia, capacidad para superar conflictos, gestión emocional, entre otros.

En el ámbito educativo, por ejemplo, para un docente el coach ontológico permite incluir los diversos observadores de sus alumnos al momento de transmitir los conocimientos, lo que hace que se resignifique el proceso de aprendizaje, en tanto y en cuanto se comprende desde dónde el alumno realiza sus planteos y que lo moviliza a aprender. El resultante es una mayor empatía y flexibilidad en relación a la manera de ser de los alumnos, propiciando y valorando la inclusión de sus emociones para generar contextos adecuados en el proceso de aprendizaje.

¿Quiénes suelen contratar a un coach ontológico y por qué? ¿Cómo sé que necesito un coach ontológico?

Un coach ontológico ayuda a cuestionar creencias limitantes, a cambiar la forma en que se están interpretando las situaciones, a encontrar recursos internos o a tener el coraje de iniciar nuevas acciones. Un coach puede mostrar otra forma de ver e interpretar una situación; sin embargo, no entra dentro de sus competencias opinar, aconsejar o decir qué hacer.

Las personas que están en procesos de transición, empresas que perdieron su rumbo o necesitan reforzar su propósito y valores o que se encuentran en momentos bisagra de crecimiento, se benefician muchísimo con el acompañamiento de un coach.

¿Qué herramientas utiliza el coach ontológico?

El coach dispone de muchas herramientas, que varían de acuerdo al tipo de su formación. Sin embargo, lo que la mayoría tienen en común es el uso de preguntas.

Las competencias de un Coach Ontológico Profesional le permiten diseñar, implementar y facilitar procesos de aprendizaje transformacional para la mejora continua de las personas en su ámbito personal, profesional u organizacional.

¿En el entrenamiento ontológico interviene alguna religión, fe o creencia?

No. Los fundamentos son filosóficos, no religiosos. El coachee puede adherir a la fe que quiera; el coach no la va a juzgar. La diversidad para el coaching ontológico es fundamental porque acepta al Otro como un auténtico Otro. Esto es importante para ejercer la práctica: el Otro es Otro no porque tiene la legitimación. No hay alguien que deba validar; mucho menos un coach.

¿Cuánto tiempo dura el proceso?

Es una de las grandes diferencias del coaching ontológico respecto de otras disciplinas. La duración del proceso es limitada y se acuerda con el coachee: empieza y termina en un plazo determinado. Los tiempos varían de acuerdo al tamaño de los objetivos que se propongan.

Si quiero ser coach ontológico, ¿Dónde puedo estudiar?

Siguiendo la dinámica del coaching ontológico lo adecuado es no sugerir, sino ofrecer información de valor para acompañarte a encontrar tus propias respuestas. Tené en cuenta: